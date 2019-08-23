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      Прогноз погоды на 23 августа: сухо, солнечно, жарко – но не на Западе

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      Погода 23 августа 2019 Украина: какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды в Украине на 23 августа / Иллюстративное фото (pixabay)

      Погода в Украине в пятницу, 23 августа, будет сухой и теплой, хотя разница между западными и восточными областями будет достигать даже десяти градусов.

      "Антициклон будет определять метеоусловия в большинстве областей", – пишет украинский синоптик Наталья Диденко. А это значит, что в Украине будет царить сухая теплая погода. Впрочем, небольшие локальные дожди и грозы могут быть на Прикарпатье.

      А тем временем в Арктике зафиксировали температурный максимум

      Температура воздуха на Западе и Востоке Украины будет заметно отличаться. В западных областях и в северной части Украины в течение дня температура будет колебаться в пределах +23...+29 градусов. А вот в остальных регионах будет держаться жара, +30...+35 градусов.

      Ветер, по большей части, будет порывистым, местами до сильного.

      В Киеве осадков, вероятнее всего, не будет. Могут быть порывы северо-восточного ветра до 15 метров за секунду.

      Прогноз погоды на пятницу, 23 августа, в городах Украины:

      Ужгород – +29...+31

      Львов – +23...+25

      Ивано-Франковск – +24...+26

      Тернополь – +23...+25

      Черновцы – +25...+27

      Хмельницкий – +24...+26

      Луцк – +23...+25

      Ровно – +24...+26

      Житомир – +25...+27

      Винница – +27...+29

      Одесса – +32...+34

      Николаев – +32...+34

      Херсон – +32...+34

      Симферополь – +30...+32

      Кропивницкий – +29...+31

      Черкассы – +28...+30

      Чернигов – +24...+26

      Сумы – +25...+27

      Полтава – +28...+30

      Днепр – +30...+32

      Запорожье – +32...+34

      Донецк – +30...+32

      Луганск – +30...+32

      Харьков – +28...+30

      Киев – +24...+26

      Погода
      Прогноз погоды в городах Украины на 23 августа от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода Жара в Украине
      Источник: 24 канал
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