Прогноз погоды на 23 августа: сухо, солнечно, жарко – но не на Западе

Погода в Украине в пятницу, 23 августа, будет сухой и теплой, хотя разница между западными и восточными областями будет достигать даже десяти градусов.

"Антициклон будет определять метеоусловия в большинстве областей", – пишет украинский синоптик Наталья Диденко. А это значит, что в Украине будет царить сухая теплая погода. Впрочем, небольшие локальные дожди и грозы могут быть на Прикарпатье.

А тем временем в Арктике зафиксировали температурный максимум

Температура воздуха на Западе и Востоке Украины будет заметно отличаться. В западных областях и в северной части Украины в течение дня температура будет колебаться в пределах +23...+29 градусов. А вот в остальных регионах будет держаться жара, +30...+35 градусов.

Ветер, по большей части, будет порывистым, местами до сильного.

В Киеве осадков, вероятнее всего, не будет. Могут быть порывы северо-восточного ветра до 15 метров за секунду.

Прогноз погоды на пятницу, 23 августа, в городах Украины:

Ужгород – +29...+31

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +23...+25

Ровно – +24...+26

Житомир – +25...+27

Винница – +27...+29

Одесса – +32...+34

Николаев – +32...+34

Херсон – +32...+34

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +24...+26

Сумы – +25...+27

Полтава – +28...+30

Днепр – +30...+32

Запорожье – +32...+34

Донецк – +30...+32

Луганск – +30...+32

Харьков – +28...+30

Киев – +24...+26



Прогноз погоды в городах Украины на 23 августа от Укргидрометцентра