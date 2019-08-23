Прогноз погоды на 23 августа: сухо, солнечно, жарко – но не на Западе
Погода в Украине в пятницу, 23 августа, будет сухой и теплой, хотя разница между западными и восточными областями будет достигать даже десяти градусов.
"Антициклон будет определять метеоусловия в большинстве областей", – пишет украинский синоптик Наталья Диденко. А это значит, что в Украине будет царить сухая теплая погода. Впрочем, небольшие локальные дожди и грозы могут быть на Прикарпатье.
А тем временем в Арктике зафиксировали температурный максимум
Температура воздуха на Западе и Востоке Украины будет заметно отличаться. В западных областях и в северной части Украины в течение дня температура будет колебаться в пределах +23...+29 градусов. А вот в остальных регионах будет держаться жара, +30...+35 градусов.
Ветер, по большей части, будет порывистым, местами до сильного.
В Киеве осадков, вероятнее всего, не будет. Могут быть порывы северо-восточного ветра до 15 метров за секунду.
Прогноз погоды на пятницу, 23 августа, в городах Украины:
Ужгород – +29...+31
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +23...+25
Ровно – +24...+26
Житомир – +25...+27
Винница – +27...+29
Одесса – +32...+34
Николаев – +32...+34
Херсон – +32...+34
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +24...+26
Сумы – +25...+27
Полтава – +28...+30
Днепр – +30...+32
Запорожье – +32...+34
Донецк – +30...+32
Луганск – +30...+32
Харьков – +28...+30
Киев – +24...+26
Прогноз погоды в городах Украины на 23 августа от Укргидрометцентра