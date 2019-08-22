Прогноз погоди на 23 серпня: сухо, сонячно, спекотно – але не на Заході
Погода в Україні у п'ятницю, 23 серпня, буде сухою та теплою, хоча різниця між західними та східними областями сягатиме навіть десяти градусів.
"Антициклон визначатиме метеоумови в більшості областей", – пише український синоптик Наталка Діденко. А це означає, що в Україні пануватиме суха тепла погода. Утім, невеликі локальні дощі та грози можуть бути на Прикарпатті.
А тим часом в Арктиці зафіксували температурний максимум
Температура повітря на Заході та Сході України помітно відрізнятиметься. У західних областях та у північній частині України протягом дня температура коливатиметься у межах +23+29 градусів. А ось у решті регіонів втримуватиметься спека, +30...+35 градусів.
Вітер, здебільшого, буде поривчастим, подекуди до сильного.
У Києві опадів, найімовірніше, не буде. Можуть бути пориви північно-східного вітру до 15 метрів за секунду.
Прогноз погоди на п'ятницю, 23 серпня, у містах України:
Ужгород – +29…+31
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +25…+27
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +23…+25
Рівне – +24…+26
Житомир – +25…+27
Вінниця – +27…+29
Одеса – +32…+34
Миколаїв – +32…+34
Херсон – +32…+34
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +29…+31
Черкаси – +28…+30
Чернігів – +24…+26
Суми – +25…+27
Полтава – +28…+30
Дніпро – +30…+32
Запоріжжя – +32…+34
Донецьк – +30…+32
Луганськ – +30…+32
Харків – +28…+30
Київ – +24…+26
Прогноз погоди на 23 серпня від Укргідрометцентру