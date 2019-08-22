Прогноз погоди на 23 серпня: сухо, сонячно, спекотно – але не на Заході

Погода в Україні у п'ятницю, 23 серпня, буде сухою та теплою, хоча різниця між західними та східними областями сягатиме навіть десяти градусів.

"Антициклон визначатиме метеоумови в більшості областей", – пише український синоптик Наталка Діденко. А це означає, що в Україні пануватиме суха тепла погода. Утім, невеликі локальні дощі та грози можуть бути на Прикарпатті.

А тим часом в Арктиці зафіксували температурний максимум

Температура повітря на Заході та Сході України помітно відрізнятиметься. У західних областях та у північній частині України протягом дня температура коливатиметься у межах +23+29 градусів. А ось у решті регіонів втримуватиметься спека, +30...+35 градусів.

Вітер, здебільшого, буде поривчастим, подекуди до сильного.

У Києві опадів, найімовірніше, не буде. Можуть бути пориви північно-східного вітру до 15 метрів за секунду.

Прогноз погоди на п'ятницю, 23 серпня, у містах України:

Ужгород – +29…+31

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +25…+27

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +23…+25

Рівне – +24…+26

Житомир – +25…+27

Вінниця – +27…+29

Одеса – +32…+34

Миколаїв – +32…+34

Херсон – +32…+34

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +29…+31

Черкаси – +28…+30

Чернігів – +24…+26

Суми – +25…+27

Полтава – +28…+30

Дніпро – +30…+32

Запоріжжя – +32…+34

Донецьк – +30…+32

Луганськ – +30…+32

Харків – +28…+30

Київ – +24…+26



Прогноз погоди на 23 серпня від Укргідрометцентру