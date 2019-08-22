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      Прогноз погоди на 23 серпня: сухо, сонячно, спекотно – але не на Заході

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      Погода 23 серпня 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди в Україні на 23 серпня / Ілюстративне фото (pixabay)

      Погода в Україні у п'ятницю, 23 серпня, буде сухою та теплою, хоча різниця між західними та східними областями сягатиме навіть десяти градусів.

      "Антициклон визначатиме метеоумови в більшості областей", – пише український синоптик Наталка Діденко. А це означає, що в Україні пануватиме суха тепла погода. Утім, невеликі локальні дощі та грози можуть бути на Прикарпатті.

      А тим часом в Арктиці зафіксували температурний максимум

      Температура повітря на Заході та Сході України помітно відрізнятиметься. У західних областях та у північній частині України протягом дня температура коливатиметься у межах +23+29 градусів. А ось у решті регіонів втримуватиметься спека, +30...+35 градусів.

      Вітер, здебільшого, буде поривчастим, подекуди до сильного.

      У Києві опадів, найімовірніше, не буде. Можуть бути пориви північно-східного вітру до 15 метрів за секунду. 

      Прогноз погоди на п'ятницю, 23 серпня, у містах України:

      Ужгород – +29…+31

      Львів – +23…+25

      Івано-Франківськ – +24…+26

      Тернопіль – +23…+25

      Чернівці – +25…+27

      Хмельницький – +24…+26

      Луцьк – +23…+25

      Рівне – +24…+26

      Житомир – +25…+27

      Вінниця – +27…+29

      Одеса – +32…+34

      Миколаїв – +32…+34

      Херсон – +32…+34

      Сімферополь – +30…+32

      Кропивницький – +29…+31

      Черкаси – +28…+30

      Чернігів – +24…+26

      Суми – +25…+27

      Полтава – +28…+30

      Дніпро – +30…+32

      Запоріжжя – +32…+34

      Донецьк – +30…+32

      Луганськ – +30…+32

      Харків – +28…+30

      Київ – +24…+26

      Погода
      Прогноз погоди на 23 серпня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода Спека в Україні
      Джерело: 24 канал
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