Прогноз погоды на 23 декабря: в Украине похолодает, придут дожди и сильный ветер
Погода в Украине в понедельник, 23 декабря, будет прохладной и ветреной. В большинстве областей пройдут дожди, а в Карпатах возможен мокрый снег. Сухо и тепло будет только на юге.
Синоптик Наталья Диденко в своем Фейсбуке пишет, что новая неделя начнется в Украине легким похолоданием.
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Начало предновогодней недели отметится в Украине дождями, карпатским мокрым снегом, сильным юго-восточным ветром и почти апрельской температурой воздуха,
– отметила она.
Средняя температура воздуха в стране составит +7 +13 градусов. Холоднее будет в западных регионах – до +4 +8 градусов, и в восточных – +5 +9 градусов. Теплая погода будет радовать жителей южных приморских областей. Там столбики термометров покажут весенние +11 +14 градусов.
В понедельник жителям всех областей будет докучать сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-22 метров в секунду. Дожди пройдут почти во всех областях, кроме юго-восточных. В Карпатах погода ухудшится существеннее – там вероятны мокрый снег и метели.
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В Киеве в понедельник температура воздуха составит +10 +12 градусов. Однако жителям столицы также будут досаждать дожди со шквалами ветра.
Прогноз погоды на понедельник, 23 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +8…+10
Львов – +4…+6
Ивано-Франковск – +7…+9
Тернополь – +6…+8
Черновцы– +5…+7
Хмельницкий – +6…+8
Луцк – +5…+7
Ровно – +5…+7
Житомир – +7…+9
Винница – +8…+10
Одесса – +11…+13
Николаев – +11…+13
Херсон – +11…+13
Симферополь – +12…+14
Кропивницкий – +9…+11
Черкассы – +9…+11
Чернигов – +8…+10
Сумы – +8…+10
Полтава – +9…+11
Днепр – +9…+11
Запорожье – +8…+10
Донецк – +6…+8
Луганск – +6…+8
Харьков – +7…+9
Киев – +9…+11
Прогноз погоды на понедельник, 23 декабря, от Укргидрометцентра