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      Прогноз погоды на 23 декабря: в Украине похолодает, придут дожди и сильный ветер

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      Прогноз погоды на 23 декабря / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в понедельник, 23 декабря, будет прохладной и ветреной. В большинстве областей пройдут дожди, а в Карпатах возможен мокрый снег. Сухо и тепло будет только на юге.

      Синоптик Наталья Диденко в своем Фейсбуке пишет, что новая неделя начнется в Украине легким похолоданием.

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      Начало предновогодней недели отметится в Украине дождями, карпатским мокрым снегом, сильным юго-восточным ветром и почти апрельской температурой воздуха,
      – отметила она.

      Средняя температура воздуха в стране составит +7 +13 градусов. Холоднее будет в западных регионах – до +4 +8 градусов, и в восточных – +5 +9 градусов. Теплая погода будет радовать жителей южных приморских областей. Там столбики термометров покажут весенние +11 +14 градусов.

      В понедельник жителям всех областей будет докучать сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-22 метров в секунду. Дожди пройдут почти во всех областях, кроме юго-восточных. В Карпатах погода ухудшится существеннее – там вероятны мокрый снег и метели.

      К теме: В Киеве температурный рекорд: самый теплый день за 139 лет

      В Киеве в понедельник температура воздуха составит +10 +12 градусов. Однако жителям столицы также будут досаждать дожди со шквалами ветра.

      Прогноз погоды на понедельник, 23 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +8…+10

      Львов – +4…+6

      Ивано-Франковск – +7…+9

      Тернополь – +6…+8

      Черновцы– +5…+7

      Хмельницкий – +6…+8

      Луцк – +5…+7

      Ровно – +5…+7

      Житомир – +7…+9

      Винница – +8…+10

      Одесса – +11…+13

      Николаев – +11…+13

      Херсон – +11…+13

      Симферополь – +12…+14

      Кропивницкий – +9…+11

      Черкассы – +9…+11

      Чернигов – +8…+10

      Сумы – +8…+10

      Полтава – +9…+11

      Днепр – +9…+11

      Запорожье – +8…+10

      Донецк – +6…+8

      Луганск – +6…+8

      Харьков – +7…+9

      Киев – +9…+11


      Прогноз погоды на понедельник, 23 декабря, от Укргидрометцентра

      Лунный календарь на декабрь 2019
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
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