Прогноз погоди на 23 грудня: в Україні похолодає, прийдуть дощі і сильний вітер

Погода в Україні в понеділок, 23 грудня, буде прохолодною та вітряною. У більшості областей йтимуть дощі, а в Карпатах можливий мокрий сніг. Сухо і тепло буде лише на Півдні.

Синоптик Наталка Діденко у своєму фейсбуці пише, що новий тиждень розпочнеться в Україні легким похолоданням.

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Початок передноворічного тижня відзначиться в Україні дощами, карпатським мокрим снігом, сильним південно-східним вітром і майже квітневою температурою повітря,

– відзначила вона.

Середня температура повітря в країні становитиме +7+13 градусів. Холодніше буде у західних регіонах – до +4+8 градусів, та в східних – +5+9 градусів. Найтепліша погода радуватиме жителів південних приморських областей. Там стовпчики термометрів покажуть весняні +11+14 градусів.

У понеділок жителям усіх областей докучатиме сильний вітер, пориви якого сягатимуть 15-22 метрів за секунду. Дощі пройдуть майже у всіх областях, окрім південно-східних. У Карпатах погода погіршиться суттєвіше – там ймовірні мокрий сніг та хуртовини.

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У Києві у понеділок температура повітря становитиме +10+12 градусів. Проте жителям столиці також докучатимуть дощі зі шквалами вітру.

Прогноз погоди на понеділок, 23 грудня, у містах України:

Ужгород – +8…+10

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +5…+7

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +5…+7

Рівне – +5…+7

Житомир – +7…+9

Вінниця – +8…+10

Одеса – +11…+13

Миколаїв – +11…+13

Херсон – +11…+13

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +9…+11

Черкаси – +9…+11

Чернігів – +8…+10

Суми – +8…+10

Полтава – +9…+11

Дніпро – +9…+11

Запоріжжя – +8…+10

Донецьк – +6…+8

Луганськ – +6…+8

Харків – +7…+9

Київ – +9…+11



Прогноз погоди на понеділок, 23 грудня, від Укргідрометцентру