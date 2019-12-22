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      Прогноз погоди на 23 грудня: в Україні похолодає, прийдуть дощі і сильний вітер

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      Прогноз погоди на 23 грудня / Ілюстративне фото

      Погода в Україні в понеділок, 23 грудня, буде прохолодною та вітряною. У більшості областей йтимуть дощі, а в Карпатах можливий мокрий сніг. Сухо і тепло буде лише на Півдні.

      Синоптик Наталка Діденко у своєму фейсбуці пише, що новий тиждень розпочнеться в Україні легким похолоданням.

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      Початок передноворічного тижня відзначиться в Україні дощами, карпатським мокрим снігом, сильним південно-східним вітром і майже квітневою температурою повітря,
      – відзначила вона.

      Середня температура повітря в країні становитиме +7+13 градусів. Холодніше буде у західних регіонах – до +4+8 градусів, та в східних – +5+9 градусів. Найтепліша погода радуватиме жителів південних приморських областей. Там стовпчики термометрів покажуть весняні +11+14 градусів.

      У понеділок жителям усіх областей докучатиме сильний вітер, пориви якого сягатимуть 15-22 метрів за секунду. Дощі пройдуть майже у всіх областях, окрім південно-східних. У Карпатах погода погіршиться суттєвіше – там ймовірні мокрий сніг та хуртовини.

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      У Києві у понеділок температура повітря становитиме +10+12 градусів. Проте жителям столиці також докучатимуть дощі зі шквалами вітру.

      Прогноз погоди на понеділок, 23 грудня, у містах України:

      Ужгород – +8…+10

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +7…+9

      Тернопіль – +6…+8

      Чернівці – +5…+7

      Хмельницький – +6…+8

      Луцьк – +5…+7

      Рівне – +5…+7

      Житомир – +7…+9

      Вінниця – +8…+10

      Одеса – +11…+13

      Миколаїв – +11…+13

      Херсон – +11…+13

      Сімферополь – +12…+14

      Кропивницький – +9…+11

      Черкаси – +9…+11

      Чернігів – +8…+10

      Суми – +8…+10

      Полтава – +9…+11

      Дніпро – +9…+11

      Запоріжжя – +8…+10

      Донецьк – +6…+8

      Луганськ – +6…+8

      Харків – +7…+9

      Київ – +9…+11


      Прогноз погоди на понеділок, 23 грудня, від Укргідрометцентру

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
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