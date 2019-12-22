Прогноз погоди на 23 грудня: в Україні похолодає, прийдуть дощі і сильний вітер
Погода в Україні в понеділок, 23 грудня, буде прохолодною та вітряною. У більшості областей йтимуть дощі, а в Карпатах можливий мокрий сніг. Сухо і тепло буде лише на Півдні.
Синоптик Наталка Діденко у своєму фейсбуці пише, що новий тиждень розпочнеться в Україні легким похолоданням.
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Початок передноворічного тижня відзначиться в Україні дощами, карпатським мокрим снігом, сильним південно-східним вітром і майже квітневою температурою повітря,
– відзначила вона.
Середня температура повітря в країні становитиме +7+13 градусів. Холодніше буде у західних регіонах – до +4+8 градусів, та в східних – +5+9 градусів. Найтепліша погода радуватиме жителів південних приморських областей. Там стовпчики термометрів покажуть весняні +11+14 градусів.
У понеділок жителям усіх областей докучатиме сильний вітер, пориви якого сягатимуть 15-22 метрів за секунду. Дощі пройдуть майже у всіх областях, окрім південно-східних. У Карпатах погода погіршиться суттєвіше – там ймовірні мокрий сніг та хуртовини.
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У Києві у понеділок температура повітря становитиме +10+12 градусів. Проте жителям столиці також докучатимуть дощі зі шквалами вітру.
Прогноз погоди на понеділок, 23 грудня, у містах України:
Ужгород – +8…+10
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +5…+7
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +5…+7
Рівне – +5…+7
Житомир – +7…+9
Вінниця – +8…+10
Одеса – +11…+13
Миколаїв – +11…+13
Херсон – +11…+13
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +9…+11
Черкаси – +9…+11
Чернігів – +8…+10
Суми – +8…+10
Полтава – +9…+11
Дніпро – +9…+11
Запоріжжя – +8…+10
Донецьк – +6…+8
Луганськ – +6…+8
Харків – +7…+9
Київ – +9…+11
Прогноз погоди на понеділок, 23 грудня, від Укргідрометцентру