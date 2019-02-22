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      Прогноз погоды на 23 февраля: зима восстановит свой статус, похолодание усилится

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      Погода 23 февраля 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 23 февраля / фото из открытых источников

      Погода в Украине в субботу, 23 февраля, будет морозной, но солнечной. Синоптики не предсказывают в субботу никаких осадков, правда, холодный северный ветер не добавит комфорта.

      Антициклон вытеснит из Украины непогоду, которая на днях охватила западные и южные регионы, поэтому существенные осадки – маловероятны, прогнозирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Теплее всего 23 февраля будет в ряде западных областей. Так, на Закарпатье, Прикарпатье, Тернопольщине, Хмельнитчине и Виннитчине столбики термометров замрут на отметках -1...-3 градуса.

      Холоднее всего, в свою очередь, будет в некоторых северных и восточных регионах. В частности, говорится о Сумщине, Харьковщине и Полтавщине. Там дневная температура воздуха достигнет -4...-7 градусов.

      В Украине усилится также морозный ветер, он будет северным. Синоптики прогнозируют порывы до 7 – 12 метров в секунду.

      В Киеве – без осадков: мороз и солнце. Температура воздуха опустится до -3...-5 градусов.

      Прогноз погоды на субботу, 23 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – -1...-3

      Львов – -2...-4

      Ивано-Франковск – -1...-3

      Тернополь – -1...-3

      Черновцы – -2...-4

      Хмельницкий – -1...-3

      Луцк – -2...-4

      Ровно – -2...- 4

      Житомир – -3...-5

      Винница – -1...-3

      Одесса – -3...-5

      Николаев – -3...-5

      Херсон – -2...-4

      Симферополь – -2...-4

      Кропивницкий – -2...-4

      Черкассы – -3...-5

      Чернигов – -3...-5

      Сумы – -5...-7

      Полтава – -4...-6

      Днепр – -2...-4

      Запорожье – -2...-4

      Донецк – -2...-4

      Луганск – -3...-5

      Харьков – -4...-6

      Киев – -3...-5

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      Прогноз погоды на субботу, 23 февраля, от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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