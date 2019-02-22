Прогноз погоды на 23 февраля: зима восстановит свой статус, похолодание усилится

Погода в Украине в субботу, 23 февраля, будет морозной, но солнечной. Синоптики не предсказывают в субботу никаких осадков, правда, холодный северный ветер не добавит комфорта.

Антициклон вытеснит из Украины непогоду, которая на днях охватила западные и южные регионы, поэтому существенные осадки – маловероятны, прогнозирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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Теплее всего 23 февраля будет в ряде западных областей. Так, на Закарпатье, Прикарпатье, Тернопольщине, Хмельнитчине и Виннитчине столбики термометров замрут на отметках -1...-3 градуса.

Холоднее всего, в свою очередь, будет в некоторых северных и восточных регионах. В частности, говорится о Сумщине, Харьковщине и Полтавщине. Там дневная температура воздуха достигнет -4...-7 градусов.

В Украине усилится также морозный ветер, он будет северным. Синоптики прогнозируют порывы до 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве – без осадков: мороз и солнце. Температура воздуха опустится до -3...-5 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 23 февраля, в городах Украины:

Ужгород – -1...-3

Львов – -2...-4

Ивано-Франковск – -1...-3

Тернополь – -1...-3

Черновцы – -2...-4

Хмельницкий – -1...-3

Луцк – -2...-4

Ровно – -2...- 4

Житомир – -3...-5

Винница – -1...-3

Одесса – -3...-5

Николаев – -3...-5

Херсон – -2...-4

Симферополь – -2...-4

Кропивницкий – -2...-4

Черкассы – -3...-5

Чернигов – -3...-5

Сумы – -5...-7

Полтава – -4...-6

Днепр – -2...-4

Запорожье – -2...-4

Донецк – -2...-4

Луганск – -3...-5

Харьков – -4...-6

Киев – -3...-5



Прогноз погоды на субботу, 23 февраля, от Укргидрометцентра