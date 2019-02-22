Прогноз погоды на 23 февраля: зима восстановит свой статус, похолодание усилится
Погода в Украине в субботу, 23 февраля, будет морозной, но солнечной. Синоптики не предсказывают в субботу никаких осадков, правда, холодный северный ветер не добавит комфорта.
Антициклон вытеснит из Украины непогоду, которая на днях охватила западные и южные регионы, поэтому существенные осадки – маловероятны, прогнозирует украинский синоптик Наталья Диденко.
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Теплее всего 23 февраля будет в ряде западных областей. Так, на Закарпатье, Прикарпатье, Тернопольщине, Хмельнитчине и Виннитчине столбики термометров замрут на отметках -1...-3 градуса.
Холоднее всего, в свою очередь, будет в некоторых северных и восточных регионах. В частности, говорится о Сумщине, Харьковщине и Полтавщине. Там дневная температура воздуха достигнет -4...-7 градусов.
В Украине усилится также морозный ветер, он будет северным. Синоптики прогнозируют порывы до 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве – без осадков: мороз и солнце. Температура воздуха опустится до -3...-5 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 23 февраля, в городах Украины:
Ужгород – -1...-3
Львов – -2...-4
Ивано-Франковск – -1...-3
Тернополь – -1...-3
Черновцы – -2...-4
Хмельницкий – -1...-3
Луцк – -2...-4
Ровно – -2...- 4
Житомир – -3...-5
Винница – -1...-3
Одесса – -3...-5
Николаев – -3...-5
Херсон – -2...-4
Симферополь – -2...-4
Кропивницкий – -2...-4
Черкассы – -3...-5
Чернигов – -3...-5
Сумы – -5...-7
Полтава – -4...-6
Днепр – -2...-4
Запорожье – -2...-4
Донецк – -2...-4
Луганск – -3...-5
Харьков – -4...-6
Киев – -3...-5
Прогноз погоды на субботу, 23 февраля, от Укргидрометцентра