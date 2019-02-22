Кто такой Стив Ирвин и почему Google посвятил ему дудл

Стив Ирвин, популярный австралийский натуралист, тележурналист и автор многих фильмов о живой природе, родился 22 февраля в 1962 году. По этому случаю компания Google посвятила ему свой дудл (логотип поисковика стилизуется в честь какого-либо праздника или события). Заметим, что Ирвин трагически погиб в 2006 году.

Что известно о Стиве Ирвине

Родился в пригороде австралийского Мельбурна. Всемирную известность Ирвин получил благодаря работе над сериалом "Охотник на крокодилов", в котором он участвовал вместе со своей женой Терри. За эту ленту Стив получил награду за вклад в австралийскую туристическую индустрию. Заметим, что сериал Ирвина посмотрели в 100 странах мира более 500 миллионов человек, он шел в том числе и на канале Discovery. Также Ирвина отметили премией за популяризацию Зеленого Континента в документальных фильмах о дикой природе и за создание зоопарка "Австралия". Среди многочисленных достижений натуралиста было открытие нового вида черепахи-щелкунчика, которого в его честь назвали Elseya Irwini.

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Молодой Стив Ирвин

Заинтересовался исследованием крокодилов он еще с детства, а изрядно поспособствовали этому его родители, которые были основателями парка для этих рептилий в городе Бирва в штате Квинсленд. Уже во взрослом возрасте, в 1991 году, Стив продолжил семейный бизнес, участвуя во всех аспектах управления парком. Впоследствии заведение переименовали в Квинслендский парк рептилий и фауны, а еще позже он стал Австралийским зоопарком.

Кроме того, в юном возрасте Ирвин добровольно вызвался участвовать в программе управления крокодилами на восточном побережье Квинсленда: помогал отлавливать и перемещать крокодилов, находящихся под угрозой исчезновения из морской воды, чтобы защитить их от вреда.

Познакомился Стив со своей женой Терри, уже когда руководил парком рептилий. Она часто туда приходила как посетительница. Свой медовый месяц супруги провели, снимая крокодилов. Затем эти кадры стали первым эпизодом "Охотника за крокодилами". Кроме Стива и Терри, в шоу также принимали участие и их дети Бинди Сью и Боб Кларенс. К слову, дочь он назвал в честь своего любимого крокодила Бинди и собаки Сью, что также неоднократно появлялась в фильме.



Семья Стива Ирвина: его жена Терри и дети Бинди Сью и Боб Кларенс

Смерть Стива Ирвина

Ирвин неоднократно бывал в ситуациях, когда его жизнь буквально висела на волоске. Также он имел огромное количество ранений, полученных в результате контакта с животными. Как рассказывал Стив, первое серьезное повреждение он получил в начале 1990-х годов, когда нырнул с носа лодки на крокодила – рептилия сидела на скале, о которую он ударился плечом. В итоге камень разбил его до кости, а сама кость разрезала все важные мускулы, связки и сухожилия.

Второй раз смерть была близка к Ирвину в Восточном Тиморе, когда он спасал крокодила, который попал в бетонную трубу. Не было никакого способа вытащить животное оттуда. Поэтому мужчина нырнул внутрь вместе с рептилией. Но та схватила его мертвой хваткой, в результате чего снова ему вспороли ту же руку.

Еще один страшный случай с ним произошел, когда он поймал крокодила под водой, но хищник ударил его по голове. Также Ирвину сильно порезало колени и голени, когда он решил попрыгать на 4-метровом крокодиле. А однажды чуть не погиб, когда спасал кенгуру на обочине дороги. Но несмотря на все эти случаи, он продолжал снимать свои документальные ленты о природе, в которых очень близко контактировал с животными.



Стив Ирвин неоднократно бывал в ситуациях, которые могли закончиться для него смертельно

4 сентября 2006 года очередная встреча с животными завершилась для него смертельно. Тогда он решил спуститься с аквалангом под воду, чтобы снять больших хвостоколов возле Большого барьерного рифа. Этот материал он намеревался использовать в своем очередного фильме "Смертельно опасные существа океана". Ранее он уже много раз спускался к скатам. И, в принципе, этот хищник редко бывает по-настоящему опасным для человека: у берегов Австралии зафиксировано всего два случая гибели туристов, ужаленных такими рыбами. Но в случае Стива, один из скатов напал на него, когда мужчина находился над ними. Рыба подняла свой хвост с ядовитым жалом на конце и ударила им в грудь Стива. Жало попало точно в сердце натуралиста. Оператор, который плыл вслед за Ирвином, снял его смерть на видеопленку. После расследования гибели зоолога австралийская власть уничтожила все записи, кроме одной, которую передали его жене Терри, правда та видео со смертью Ирвина никогда не обнародовала.

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Премьер Квинсленда Питер Битти предложил провести похороны на государственном уровне. Но семья решила, что в этом нет необходимости. Решение семьи Стива также поддержали многие австралийцы.

Сегодня кроме дней, когда родился и умер Ирвин, его еще вспоминают каждого 15 октября. В этот день, названного в его честь, отмечают Международный день дикой природы, семьи и веселья и собирают средства на программу Воинов дикой природы Австралийского зоопарка.

Как выглядит дудл в честь Ирвина

Компания решила сделать необычный дудл, изобразив в нем несколько определяющих эпизодов из жизни Ирвина. В частности, это кадры Стива с крокодилами, его исследований дикой природы, которые он проводил вместе с собакой Сью, того, как он в своем зоопарке кормил крокодилов, его выражение Crickey, которое стало очень популярным, а также изображения его семьи: Стив Терри и их маленькие дети и, собственно, Австралийского зоопарка.

Дудл, посвященный Стиву Ирвину

Дудл со Стивом Ирвином могут увидеть жители США, Канады, Мексики, Колумбии, Перу, Чили, Аргентины, Швеции, Великобритании, Германии, Литвы, Беларуси, Украины, Румынии, Венгрии, Сербии, Греции, Болгарии, Молдовы, Турции, Ирака, Саудовской Аравии, Египта, Ливии, Алжира, Марокко, Индии, Вьетнама, Филиппин, Тайваня, Южной Кореи. Австралии и Новой Зеландии.

Где можно увидеть Google со Стивом Ирвином

Что такое дудл?В Google объясняют его значение так: "Это картинки, анимации и игры, которые появляются на главной странице нашего поиска в честь различных событий, праздников и юбилеев". Дудлы, как правило, делятся на глобальные (те, к которым есть доступные во всем мире, на всех доменах Google) и локальные (которые можно увидеть только в одной или нескольких странах).