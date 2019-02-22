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      Хто такий Стів Ірвін і чому Google присвятив йому дудл

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      Стів Ірвін - хто такий Стів Ірвін та чому Google присвятив йому дудл
      Стів Ірвін / Australia Zoo

      Стів Ірвін, популярний австралійський натураліст, тележурналіст і автор багатьох фільмів про живу природу, народився 22 лютого у 1962 році. З цієї нагоди компанія Google присвятила йому свій дудл (логотип пошуковика стилізується на честь якого-небудь свята або події). Зауважимо, що Ірвін за трагічних обставин загинув у 2006 році.

      Що відомо про Стіва Ірвіна

      Народився у передмісті австралійського Мельбурна. Всесвітню популярність Ірвін здобув завдяки роботі над серіалом "Мисливець на крокодилів", в якому він брав участь разом зі своєю дружиною Террі. За цю стрічку Стів отримав нагороду за внесок у австралійську туристичну індустрію. Зауважимо, що серіал Ірвіна подивилися у 100 країнах світу понад 500 мільйонів осіб, він йшов, зокрема, й на каналі Discovery. Також Ірвіна відзначили премією за популяризацію Зеленого Континенту в документальних фільмах про дику природу та за створення зоопарку "Австралія". Серед численних досягнень натураліста було відкриття нового виду черепахи-лускунчика, якого на його честь назвали Elseya Irwini.

      Дивіться також: 22 лютого — народився “мисливець за рептиліями” Стів Ірвін

      Cтів Ірвін, гугл, дудл, дика природа, крокодили, Google
      Молодий Стів Ірвін

      Зацікавився дослідженням крокодилів він ще змалечку, а неабияк посприяли цьому його батьки, які були засновниками парку для цих рептилій у містечку Бірва у штаті Квінсленд. Вже у дорослому віці, в 1991 році, Стів продовжив сімейний бізнес, беручи участь у всіх аспектах управління парком. Згодом заклад перейменували на Квінслендський парк рептилій і фауни, а ще пізніше він став Австралійським зоопарком.

      Крім того, у юному віці Ірвін добровільно зголосився брати участь у програмі управління крокодилами на східному узбережжі Квінсленда: допомагав відловлювати і переміщати крокодилів, що перебували під загрозою зникнення, з морської води, аби захистити їх від шкоди.

      Познайомився Стів зі своєю дружиною Террі, вже коли керував парком рептилій. Вона часто туди приходила як відвідувачка. Свій медовий місяць подружжя провело, знімаючи крокодилів. Потім ці кадри стали першим епізодом "Мисливця за крокодилами". Окрім Стіва та Террі, в шоу також брали участь і їхні діти Бінді Сью та Боб Кларенс. До слова, доньку він назвав на честь свого улюбленого крокодила Бінді та собаки Сью, що також неодноразово з’являлася у стрічці.

      Cтів Ірвін, гугл, дудл, дика природа, крокодили, Google
      Родина Стіва Ірвіна: його дружина Террі та діти Бінді Сью і Боб Кларенс

      Смерть Стіва Ірвіна

      Ірвін неодноразово бував у ситуаціях, коли його життя буквально висіло на волосині. Також він мав величезну кількість поранень, отриманих унаслідок контакту з тваринами. Як розповідав Стів, перше серйозне пошкодження він отримав на початку 1990-х років, коли пірнув з носа човна на крокодила – рептилія сиділа на скелі, об яку він вдарився плечем. У підсумку камінь розбив його до кістки, а сама кістка розрізала всі важливі м'язи, зв'язки та сухожилля.

      Вдруге смерть була близькою до Ірвіна у Східному Тиморі, коли він рятував крокодила, який потрапив в бетонну трубу. Не було ніякого способу витягнути тварину звідти. Тому чоловік пірнув всередину разом з рептилією. Але та схопила його мертвою хваткою, в результаті чого знову йому розпороло ту ж руку.

      Ще один страшний випадок з ним трапився, коли він зловив крокодила під водою, але хижак вдарив його по голові. Також Ірвіну сильно порізало коліна та гомілки, коли він вирішив пострибати на 4-метровому крокодилові. А одного разу ледь не загинув, коли рятував кенгуру на узбіччі дороги. Але попри усі ці випадки, він продовжував знімати свої документальні стрічки про природу, в яких дуже близько контактував з тваринами.

      Cтів Ірвін, гугл, дудл, дика природа, крокодили, Google
      Стів Ірвін неодноразово бував у ситуаціях, які могли закінчитися для нього летально

      4 вересня 2006 року чергова зустріч з тваринами завершилася для нього летально. Тоді він вирішив спустися з аквалангом під воду, аби зняти великих хвостоколів біля Великого бар'єрного рифу. Цей матеріал він мав намір використати у своєму чергового фільму "Смертельно небезпечні істоти океану". Раніше він уже багато разів спускався до скатів. Та й, у принципі, цей хижак рідко буває по-справжньому небезпечним для людини: біля берегів Австралії зафіксовано всього два випадки загибелі туристів, ужалених такими рибами. Але у випадку Стіва, один зі скатів напав на нього, коли чоловік перебував над ними. Риба підняла свій хвіст з отруйним жалом на кінці та вдарив ним у груди Стіва. Жало потрапило точно в серце натураліста. Оператор, який плив слідом за Ірвіном, зняв його смерть на відеоплівку. Після розслідування загибелі зоолога австралійська влада знищила всі записи, крім єдиного, який передали його дружині Террі, щоправда та відео зі смертю Ірвіна ніколи не оприлюднювала.

      Читайте також: Легендарний тележурналіст Стів Ірвін посмертно отримав зірку на Алеї Слави

      Прем'єр Квінсленда Пітер Бітті запропонував провести похорон на державному рівні. Але сім'я вирішила, що у цьому немає необхідності. Рішення родини Стіва також підтримали багато австралійців.

      Сьогодні окрім днів, коли народився й помер Ірвін, його ще згадують кожного 15 жовтня. Цього дня, названого на його честь, відзначають Міжнародний день дикої природи, сім'ї та веселощів та збирають кошти на програму Воїнів дикої природи Австралійського зоопарку.

      Який вигляд має дудл на честь Ірвіна

      Компанія вирішила зробити незвичний дудл, зобразивши в ньому кілька визначальних епізодів із життя Ірвіна. Зокрема, це кадри Стіва з крокодилами, його досліджень дикої природи, які він проводив разом із собакою Сью, того, як він у своєму зоопарку годував крокодилів, його вислів Crickey, який став дуже популярним, а також зображення його родини: Стів, Террі та їхні маленькі діти та власне Австралійського зоопарку.

       

      Дудл, присвячений Стіву Ірвіну 

      Дудл зі Стівом Ірвіним можуть побачити жителі США, Канади, Мексики, Колумбії, Перу, Чилі, Аргентини, Швеції, Великої Британії, Німеччини, Литви, Білорусі, України, Румунії, Угорщини, Сербії, Греції, Болгарії, Молдови, Туреччини, Іраку, Саудівської Аравії, Єгипту, Лівії, Алжиру, Марокко, Індії, В’єтнаму, Філіппін, Тайваню, Південної Кореї. Австралії та Нової Зеландії.


      Де можна побачити Google зі Стівом Ірвіном 

      Що таке дудл?У Google пояснюють його значення так: "Це картинки, анімації та ігри, які з'являються на головній сторінці нашого пошуку на честь різних подій, свят та ювілеїв". Дудли, як правило, діляться на глобальні (ті, що є доступні в усьому світі, на всіх доменах Google) та локальні (які можна побачити тільки в одній або декількох країнах).

      Інші дудли від компанії Google:
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      Теги: Новини LifeStyle Техно Історія Австралія Світ тварин Мережа Google
      Джерело: 24 канал
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