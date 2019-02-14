Пошуковик Google підготував свіжий дудл до "Дня святого Валентина"

На головній сторінці пошуковика з'явився новий анімований дудл присвячений Дню святого Валентина, який традиційно відзначається 14 лютого. Саме це свято стало основою для створення нового логотипу Google дудл.

Цього разу у компанії вирішили обійтися без інтерактивних ігор та підготували коротеньку, однак симпатичну анімацію.

До речі, до святкування Хелловіна 2018 року Google підготувала інтерактивну онлайн-гру, у яку можна було змагатися командно з людьми із усього світу. Це був перший такий дудл компанії.

Є багато способів відсвяткувати День Святого Валентина. Але обираючи свій особливий спосіб, пам'ятайте, що головним є універсальна, незаперечна сила любові. З Днем Святого Валентина!

– привітали усіх автори нового дудла.

Детальніше ознайомитися з дудлом можна на присвяченій йому сторінці. Тут також можна переглянути всі авторські дудли присвячені дню закоханих за минулі роки.

День святого Валентина відзначають у багатьох країнах світу. Традиційно в це свято пари обмінюються валентинками – листівками у формі сердець.

Анімація складається з трьох окремих сценок з різними істотами, які зображають закохану пару.



Новий дудл до Дня святого Валентина



Google присвячує анімовані дудли на честь різних подій, свят та ювілеїв.



Анімація зображує три сцени з різними істотами

Що таке дудли?Це картинки, анімації та ігри на основі логотипу Google, які з'являються на головній сторінці пошуковика на честь різних подій, свят та ювілеїв. З кожним роком дудли стають все більш технічно складними. Тимчасові логотипи стали з'являтися в Google з 1998 року і за роки роботи пошуковика їх набралося більше тисячі.