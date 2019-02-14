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      Поисковик Google подготовил свежий дудл "Дню святого Валентина"

      38 Читати новину українською
      Google дудл
      Google дудл / Фото из открытых источников

      На главной странице поисковика появился новый анимированный дудл посвящен Дню святого Валентина, который традиционно отмечается 14 февраля. Именно этот праздник стал основой для создания нового логотипа Google дудл.

      На этот раз в компании решили обойтись без интерактивных игр и подготовили коротенькую, но симпатичную анимацию.

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      Есть много способов отпраздновать День Святого Валентина. Но выбирая свой особый способ, помните, что главным является универсальная, неоспоримая сила любви. С Днем Святого Валентина!
      – поздравили всех авторы нового дудла.

      Подробнее ознакомиться с дудлом можно на посвященной ему странице. Здесь можно просмотреть все авторские дудлы посвященные дню влюбленных за прошлые годы.

      День святого Валентина отмечают во многих странах мира. Традиционно в этот праздник пары обмениваются валентинками – открытками в форме сердец.

      Анимация состоит из трех отдельных сценок с различными существами, которые изображают влюбленную пару.


      Новый дудл ко Дню святого Валентина


      Google посвящает анимированные дудлы в честь различных событий, праздников и юбилеев


      Анимация изображает три сцены с разными существами

      Что такое дудлы?Это картинки, анимации и игры на основе логотипа Google, которые появляются на главной странице поисковика в честь различных событий, праздников и юбилеев. С каждым годом дудлы становятся все более технически сложными. Временные логотипы стали появляться в Google с 1998 года и за годы работы поисковика их набралось больше тысячи.

      blog_ava
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      280
      Теги: День Валентина Google
      Источник: 24 Канал
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