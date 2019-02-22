Прогноз погоди на 23 лютого: зима відновить свій статус, похолодання посилиться

Погода в Україні у суботу, 23 лютого, буде морозною, проте сонячною. Синоптики не передбачають у суботу жодних опадів, щоправда, холодний північний вітер не додасть комфорту.

Антициклон витіснить з України негоду, яка днями охопила західні і південні регіони, тому суттєві опади – малоймовірні, прогнозує український синоптик Наталка Діденко.

Читайте також: Хто такий Стів Ірвін і чому Google присвятив йому дудл

Найтепліше 23 лютого буде у низці західних областей. Так, на Закарпатті, Прикарпатті, Тернопільщині, Хмельниччині і Вінниччині стовпчики термометрів завмруть на позначках -1...-3 градуси.

Найхолодніше, своєю чергою, буде у деяких північних і східних регіонах. Зокрема, мовиться про Сумщину, Харківщину та Полтавщину. Там денна температура повітря сягне -4...-7 градусів.

В Україні посилиться також морозний вітер, він буде північним. Синоптики прогнозують пориви до 7 – 12 метрів за секунду.

У Києві – без опадів: мороз і сонце. Температура повітря опуститься до -3...-5 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 23 лютого, у містах України:

Ужгород – -1…-3

Львів – -2…-4

Івано-Франківськ – -1…-3

Тернопіль – -1…-3

Чернівці – -2…-4

Хмельницький – -1…-3

Луцьк – -2…-4

Рівне – -2…- 4

Житомир – -3…-5

Вінниця – -1…-3

Одеса – -3…-5

Миколаїв – -3…-5

Херсон – -2…-4

Сімферополь – -2…-4

Кропивницький – -2…-4

Черкаси – -3…-5

Чернігів – -3…-5

Суми – -5…-7

Полтава – -4…-6

Дніпро – -2…-4

Запоріжжя – -2…-4

Донецьк – -2…-4

Луганськ – -3…-5

Харків – -4…-6

Київ – -3…-5



Прогноз погоди на суботу, 23 лютого, від Укргідрометцентру