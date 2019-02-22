Прогноз погоди на 23 лютого: зима відновить свій статус, похолодання посилиться
Погода в Україні у суботу, 23 лютого, буде морозною, проте сонячною. Синоптики не передбачають у суботу жодних опадів, щоправда, холодний північний вітер не додасть комфорту.
Антициклон витіснить з України негоду, яка днями охопила західні і південні регіони, тому суттєві опади – малоймовірні, прогнозує український синоптик Наталка Діденко.
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Найтепліше 23 лютого буде у низці західних областей. Так, на Закарпатті, Прикарпатті, Тернопільщині, Хмельниччині і Вінниччині стовпчики термометрів завмруть на позначках -1...-3 градуси.
Найхолодніше, своєю чергою, буде у деяких північних і східних регіонах. Зокрема, мовиться про Сумщину, Харківщину та Полтавщину. Там денна температура повітря сягне -4...-7 градусів.
В Україні посилиться також морозний вітер, він буде північним. Синоптики прогнозують пориви до 7 – 12 метрів за секунду.
У Києві – без опадів: мороз і сонце. Температура повітря опуститься до -3...-5 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 23 лютого, у містах України:
Ужгород – -1…-3
Львів – -2…-4
Івано-Франківськ – -1…-3
Тернопіль – -1…-3
Чернівці – -2…-4
Хмельницький – -1…-3
Луцьк – -2…-4
Рівне – -2…- 4
Житомир – -3…-5
Вінниця – -1…-3
Одеса – -3…-5
Миколаїв – -3…-5
Херсон – -2…-4
Сімферополь – -2…-4
Кропивницький – -2…-4
Черкаси – -3…-5
Чернігів – -3…-5
Суми – -5…-7
Полтава – -4…-6
Дніпро – -2…-4
Запоріжжя – -2…-4
Донецьк – -2…-4
Луганськ – -3…-5
Харків – -4…-6
Київ – -3…-5
Прогноз погоди на суботу, 23 лютого, від Укргідрометцентру