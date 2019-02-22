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      Прогноз погоди на 23 лютого: зима відновить свій статус, похолодання посилиться

      196 Читать новость на русском
      Погода 23 лютого 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 23 лютого / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у суботу, 23 лютого, буде морозною, проте сонячною. Синоптики не передбачають у суботу жодних опадів, щоправда, холодний північний вітер не додасть комфорту.

      Антициклон витіснить з України негоду, яка днями охопила західні і південні регіони, тому суттєві опади – малоймовірні, прогнозує український синоптик Наталка Діденко.

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      Найтепліше 23 лютого буде у низці західних областей. Так, на Закарпатті, Прикарпатті, Тернопільщині, Хмельниччині і Вінниччині стовпчики термометрів завмруть на позначках -1...-3 градуси.

      Найхолодніше, своєю чергою, буде у деяких північних і східних регіонах. Зокрема, мовиться про Сумщину, Харківщину та Полтавщину. Там денна температура повітря сягне -4...-7 градусів.

      В Україні посилиться також морозний вітер, він буде північним. Синоптики прогнозують пориви до 7 – 12 метрів за секунду.

      У Києві – без опадів: мороз і сонце. Температура повітря опуститься до -3...-5 градусів.

      Прогноз погоди на суботу, 23 лютого, у містах України:

      Ужгород – -1…-3

      Львів – -2…-4

      Івано-Франківськ – -1…-3

      Тернопіль – -1…-3

      Чернівці – -2…-4

      Хмельницький – -1…-3

      Луцьк – -2…-4

      Рівне – -2…- 4

      Житомир – -3…-5

      Вінниця – -1…-3

      Одеса – -3…-5

      Миколаїв – -3…-5

      Херсон – -2…-4

      Сімферополь – -2…-4

      Кропивницький – -2…-4

      Черкаси – -3…-5

      Чернігів – -3…-5

      Суми – -5…-7

      Полтава – -4…-6

      Дніпро – -2…-4

      Запоріжжя – -2…-4

      Донецьк – -2…-4

      Луганськ – -3…-5

      Харків – -4…-6

      Київ – -3…-5

      прогноз погоди погода на лютий погода в Україні на 23 лютого погода на 23 лютого
      Прогноз погоди на суботу, 23 лютого, від Укргідрометцентру

      blog_ava
      23 лютого: прихована ганьба Радянського Союзу
      сьогодні
      13002
      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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