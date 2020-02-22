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      Прогноз погоды на 23 февраля: в Украину идут снега, но с дождем

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      Прогноз погоды на 23 февраля / 24 канал

      Погода в Украине в воскресенье, 23 февраля, будет без преувеличения мокрой. Почти на всей территории страны, за исключением Юга, будет падать снег вместе с дождем.

      Вместе с тем, в воскресенье температура воздуха наоборот поднимется. Теплее всего будет в Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областях.

      Обратите внимание: Снегопады, гололед и порывы ветра: где в Украине ждать непогоды

      В общем температура воздуха будет низкой только на Востоке +3 +5 градусов. На остальной территории +5 +11 градусов. На юге Украины будет солнечно.

      Кроме мокрой погоды, в Украину идут и сильные ветры. 7-12 метров в секунду будут предвестником порывов 15-22 метров в секунду, которых стоит ждать в понедельник.

      В Киеве будет несколько теплее, чем в субботу – +7 +9, но из-за снега с дождем и сильного ветра это трудно будет ощутить.

      Прогноз погоды на воскресенье, 23 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +6...+8

      Львов – +6...+8

      Ивано-Франковск – +9...+11

      Тернополь – +6...+8

      Черновцы – +9...+11

      Хмельницкий – +6...+8

      Луцк – +5...+7

      Ровно – +5...+7

      Житомир – +6...+8

      Винница – +6...+8

      Одесса – +9...+11

      Николаев – +7...+9

      Херсон – +6...+8

      Симферополь – +6...+8

      Кропивницкий – +7...+9

      Черкассы – +6...+8

      Чернигов – +5...+7

      Сумы – +3...+5

      Полтава – +6...+8

      Днепр – +6...+8

      Запорожье – +6...+8

      Донецк – +3...+5

      Луганск – +3...+5

      Харьков – +3...+5

      Киев – +7...+9

      прогноз погоди на 23 лютого
      Прогноз погоды на воскресенье, 23 февраля, от Укргидрометцентра

      Снегопады, гололедица и порывы ветра: где в Украине ждать непогоды
      сегодня
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Снег в Украине Погода Непогода в Украине
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