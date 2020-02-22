Прогноз погоды на 23 февраля: в Украину идут снега, но с дождем
Погода в Украине в воскресенье, 23 февраля, будет без преувеличения мокрой. Почти на всей территории страны, за исключением Юга, будет падать снег вместе с дождем.
Вместе с тем, в воскресенье температура воздуха наоборот поднимется. Теплее всего будет в Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областях.
Обратите внимание: Снегопады, гололед и порывы ветра: где в Украине ждать непогоды
В общем температура воздуха будет низкой только на Востоке +3 +5 градусов. На остальной территории +5 +11 градусов. На юге Украины будет солнечно.
Кроме мокрой погоды, в Украину идут и сильные ветры. 7-12 метров в секунду будут предвестником порывов 15-22 метров в секунду, которых стоит ждать в понедельник.
В Киеве будет несколько теплее, чем в субботу – +7 +9, но из-за снега с дождем и сильного ветра это трудно будет ощутить.
Прогноз погоды на воскресенье, 23 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +6...+8
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +5...+7
Ровно – +5...+7
Житомир – +6...+8
Винница – +6...+8
Одесса – +9...+11
Николаев – +7...+9
Херсон – +6...+8
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +5...+7
Сумы – +3...+5
Полтава – +6...+8
Днепр – +6...+8
Запорожье – +6...+8
Донецк – +3...+5
Луганск – +3...+5
Харьков – +3...+5
Киев – +7...+9
Прогноз погоды на воскресенье, 23 февраля, от Укргидрометцентра
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