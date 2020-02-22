Прогноз погоды на 23 февраля: в Украину идут снега, но с дождем

Погода в Украине в воскресенье, 23 февраля, будет без преувеличения мокрой. Почти на всей территории страны, за исключением Юга, будет падать снег вместе с дождем.

Вместе с тем, в воскресенье температура воздуха наоборот поднимется. Теплее всего будет в Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областях.

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В общем температура воздуха будет низкой только на Востоке +3 +5 градусов. На остальной территории +5 +11 градусов. На юге Украины будет солнечно.

Кроме мокрой погоды, в Украину идут и сильные ветры. 7-12 метров в секунду будут предвестником порывов 15-22 метров в секунду, которых стоит ждать в понедельник.

В Киеве будет несколько теплее, чем в субботу – +7 +9, но из-за снега с дождем и сильного ветра это трудно будет ощутить.

Прогноз погоды на воскресенье, 23 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +6...+8

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +6...+8

Винница – +6...+8

Одесса – +9...+11

Николаев – +7...+9

Херсон – +6...+8

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +5...+7

Сумы – +3...+5

Полтава – +6...+8

Днепр – +6...+8

Запорожье – +6...+8

Донецк – +3...+5

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5

Киев – +7...+9



Прогноз погоды на воскресенье, 23 февраля, от Укргидрометцентра