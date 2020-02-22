Прогноз погоди на 23 лютого: в Україну сунуть сніги, але з дощем

Погода в Україні у неділю, 23 лютого, буде без перебільшення мокрою. Майже на всій території країни, за винятком Півдня, падатиме сніг разом з дощем.

Разом з тим, у неділю температура повітря навпаки підніметься. Найтепліше буде в Івано-Франківській, Чернівецькій та Одеській областях.

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Загалом температура повітря буде низькою лише на Сході +3+5 градусів. На решті території +5+11 градусів. На півдні України буде сонячно.

Крім мокрої погоди, в Україну сунуть і сильні вітри. 7-12 метрів за секунду будуть передівсником поривів 15-22 метри за секунду, які варто чекати у понеділок.

У Києві буде дещо тепліше, ніж у суботу – +7+9, але сніг з дощем та сильний вітер це важко буде відчути.

Прогноз погоди на неділю, 23 лютого, у містах України:

Ужгород – +6…+8

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +5…+7

Рівне – +5… +7

Житомир – +6… +8

Вінниця – +6…+8

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +7…+9

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +7…+9

Черкаси – +6…+8

Чернігів – +5… +7

Суми – +3…+5

Полтава – +6…+8

Дніпро – +6…+8

Запоріжжя – +6…+8

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +3…+5

Харків – +3…+5

Київ – +7…+9



Прогноз погоди на неділю, 23 лютого, від Укргідрометцентру