Прогноз погоди на 23 лютого: в Україну сунуть сніги, але з дощем
Погода в Україні у неділю, 23 лютого, буде без перебільшення мокрою. Майже на всій території країни, за винятком Півдня, падатиме сніг разом з дощем.
Разом з тим, у неділю температура повітря навпаки підніметься. Найтепліше буде в Івано-Франківській, Чернівецькій та Одеській областях.
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Загалом температура повітря буде низькою лише на Сході +3+5 градусів. На решті території +5+11 градусів. На півдні України буде сонячно.
Крім мокрої погоди, в Україну сунуть і сильні вітри. 7-12 метрів за секунду будуть передівсником поривів 15-22 метри за секунду, які варто чекати у понеділок.
У Києві буде дещо тепліше, ніж у суботу – +7+9, але сніг з дощем та сильний вітер це важко буде відчути.
Прогноз погоди на неділю, 23 лютого, у містах України:
Ужгород – +6…+8
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +5…+7
Рівне – +5… +7
Житомир – +6… +8
Вінниця – +6…+8
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +7…+9
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +7…+9
Черкаси – +6…+8
Чернігів – +5… +7
Суми – +3…+5
Полтава – +6…+8
Дніпро – +6…+8
Запоріжжя – +6…+8
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +3…+5
Харків – +3…+5
Київ – +7…+9
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