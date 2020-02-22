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      Прогноз погоди на 23 лютого: в Україну сунуть сніги, але з дощем

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      Прогноз погоди на 23 лютого / ілюстративне фото

      Погода в Україні у неділю, 23 лютого, буде без перебільшення мокрою. Майже на всій території країни, за винятком Півдня, падатиме сніг разом з дощем.

      Разом з тим, у неділю температура повітря навпаки підніметься. Найтепліше буде в Івано-Франківській, Чернівецькій та Одеській областях.

      Зверніть увагу: Снігопади, ожеледиця і пориви вітру: де в Україні чекати негоду

      Загалом температура повітря буде низькою лише на Сході +3+5 градусів. На решті території +5+11 градусів. На півдні України буде сонячно.

      Крім мокрої погоди, в Україну сунуть і сильні вітри. 7-12 метрів за секунду будуть передівсником поривів 15-22 метри за секунду, які варто чекати у понеділок.

      У Києві буде дещо тепліше, ніж у суботу – +7+9, але сніг з дощем та сильний вітер це важко буде відчути.

      Прогноз погоди на неділю, 23 лютого, у містах України:

      Ужгород – +6…+8

      Львів – +6…+8

      Івано-Франківськ – +9…+11

      Тернопіль – +6…+8

      Чернівці – +9…+11

      Хмельницький – +6…+8

      Луцьк – +5…+7

      Рівне – +5… +7

      Житомир – +6… +8

      Вінниця – +6…+8

      Одеса – +9…+11

      Миколаїв – +7…+9

      Херсон – +6…+8

      Сімферополь – +6…+8

      Кропивницький – +7…+9

      Черкаси – +6…+8

      Чернігів – +5… +7

      Суми – +3…+5

      Полтава – +6…+8

      Дніпро – +6…+8

      Запоріжжя – +6…+8

      Донецьк – +3…+5

      Луганськ – +3…+5

      Харків – +3…+5

      Київ – +7…+9

      прогноз погоди на 23 лютого
      Прогноз погоди на неділю, 23 лютого, від Укргідрометцентру

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Сніг в Україні Новини України Погода Негода в Україні
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