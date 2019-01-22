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      Прогноз погоды на 23 января: в Украине будут бушевать метели

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      Погода 23 января 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 23 января / 24 канал

      Погода в Украине в среду, 23 января, будет ветреной и снежной, поэтому почти во всех областях ожидаются метели. Температура воздуха будет морозной, выше нуля столбики термометров поднимутся только на юге.

      Об этом сообщили синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

      "На Юге – мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега. Непогода с сильными осадками больше коснется центральных областей и Одесской области. В западной части снег будет небольшим и умеренным. К востоку осадки доберутся только к вечеру", – написала Диденко на своей Facebook-странице.

      Читайте также: В Украину возвращаются снегопады и метели: какие области накроет непогода

      Средняя дневная температура воздуха в Украине составит -4-9 градусов.

      Погода в Киеве в среду будет морозной, снежной и ветреной с дневной температурой воздуха -5-7 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 23 января, в городах Украины:

      Ужгород – -1 ... + 1

      Львов – -3 ... -5

      Ивано-Франковск – -2 ... -4

      Тернополь – -3 ... -5

      Черновцы – -2 ... -4

      Хмельницкий – -3 ... -5

      Луцк – -3 ... -5

      Ровно –  -3 ... -5

      Житомир –  -3 ... -5

      Винница – -1 ... -3

      Одесса – + 4 ... + 6

      Николаев – + 2 ... + 4

      Херсон – + 4 ... + 6

      Симферополь – + 7 ... + 9

      Кропивницкий – -1 ... -3

      Черкассы – -2 ... -4

      Чернигов – -5 ... -7

      Сумы – -5 ... -7

      Полтава – -2 ... -4

      Днепр – -1 ... + 1

      Запорожье – 0 ... + 2

      Донецк – -3 ... -5

      Луганск – -5 ... -7

      Харьков – -5 ... -7

      Киев – -4 ... -6

      Погода Україна середа 23 січня
      Прогноз погоды на 23 января от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Снег в Украине Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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