Прогноз погоды на 23 января: в Украине будут бушевать метели
Погода в Украине в среду, 23 января, будет ветреной и снежной, поэтому почти во всех областях ожидаются метели. Температура воздуха будет морозной, выше нуля столбики термометров поднимутся только на юге.
Об этом сообщили синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.
"На Юге – мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега. Непогода с сильными осадками больше коснется центральных областей и Одесской области. В западной части снег будет небольшим и умеренным. К востоку осадки доберутся только к вечеру", – написала Диденко на своей Facebook-странице.
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Средняя дневная температура воздуха в Украине составит -4-9 градусов.
Погода в Киеве в среду будет морозной, снежной и ветреной с дневной температурой воздуха -5-7 градусов.
Прогноз погоды на среду, 23 января, в городах Украины:
Ужгород – -1 ... + 1
Львов – -3 ... -5
Ивано-Франковск – -2 ... -4
Тернополь – -3 ... -5
Черновцы – -2 ... -4
Хмельницкий – -3 ... -5
Луцк – -3 ... -5
Ровно – -3 ... -5
Житомир – -3 ... -5
Винница – -1 ... -3
Одесса – + 4 ... + 6
Николаев – + 2 ... + 4
Херсон – + 4 ... + 6
Симферополь – + 7 ... + 9
Кропивницкий – -1 ... -3
Черкассы – -2 ... -4
Чернигов – -5 ... -7
Сумы – -5 ... -7
Полтава – -2 ... -4
Днепр – -1 ... + 1
Запорожье – 0 ... + 2
Донецк – -3 ... -5
Луганск – -5 ... -7
Харьков – -5 ... -7
Киев – -4 ... -6