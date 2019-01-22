Прогноз погоды на 23 января: в Украине будут бушевать метели

Погода в Украине в среду, 23 января, будет ветреной и снежной, поэтому почти во всех областях ожидаются метели. Температура воздуха будет морозной, выше нуля столбики термометров поднимутся только на юге.

Об этом сообщили синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

"На Юге – мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега. Непогода с сильными осадками больше коснется центральных областей и Одесской области. В западной части снег будет небольшим и умеренным. К востоку осадки доберутся только к вечеру", – написала Диденко на своей Facebook-странице.

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Средняя дневная температура воздуха в Украине составит -4-9 градусов.

Погода в Киеве в среду будет морозной, снежной и ветреной с дневной температурой воздуха -5-7 градусов.

Прогноз погоды на среду, 23 января, в городах Украины:

Ужгород – -1 ... + 1

Львов – -3 ... -5

Ивано-Франковск – -2 ... -4

Тернополь – -3 ... -5

Черновцы – -2 ... -4

Хмельницкий – -3 ... -5

Луцк – -3 ... -5

Ровно – -3 ... -5

Житомир – -3 ... -5

Винница – -1 ... -3

Одесса – + 4 ... + 6

Николаев – + 2 ... + 4

Херсон – + 4 ... + 6

Симферополь – + 7 ... + 9

Кропивницкий – -1 ... -3

Черкассы – -2 ... -4

Чернигов – -5 ... -7

Сумы – -5 ... -7

Полтава – -2 ... -4

Днепр – -1 ... + 1

Запорожье – 0 ... + 2

Донецк – -3 ... -5

Луганск – -5 ... -7

Харьков – -5 ... -7

Киев – -4 ... -6



Прогноз погоды на 23 января от Укргидрометцентра