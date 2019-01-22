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      Прогноз погоди на 23 січня: в Україні вируватимуть хуртовини

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      Погода 23 січня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 23 січня / 24 канал

      Погода в Україні у середу, 23 січня, буде вітряною та сніжною, тож майже у всіх областях очікуються хуртовини. Температура повітря буде морозяною, вище нуля стовпчики термометрів піднімуться тільки на півдні.

      Про це повідомили синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

      "На Півдні – мокрий сніг з дощем і налипання мокрого снігу. Негода із сильними опадами найбільше торкнеться центральних областей та Одещини. У західній частині сніг буде невеликим та помірним. До сходу опади доберуться аж надвечір", – написала Діденко на своїй Facebook-сторінці.

      Читайте також: В Україну повертаються снігопади та хуртовини: які області накриє негода

      Середня денна температура повітря в Україні становитиме -4-9 градусів.

      Погода у Києві в середу буде морозяною, сніжною та вітряною з денною температурою повітря -5-7 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 23 січня, у містах України:

      Ужгород – -1…+1

      Львів – -3…-5

      Івано-Франківськ – -2…-4

      Тернопіль – -3…-5

      Чернівці – -2…-4

      Хмельницький – -3…-5

      Луцьк – -3…-5

      Рівне – -3…-5

      Житомир – -3…-5

      Вінниця – -1…-3

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +2…+4

      Херсон – +4…+6

      Сімферополь – +7…+9

      Кропивницький – -1…-3

      Черкаси – -2…-4

      Чернігів – -5…-7

      Суми – -5…-7

      Полтава – -2…-4

      Дніпро – -1…+1

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – -3…-5

      Луганськ – -5…-7

      Харків – -5…-7

      Київ – -4…-6

      Погода Україна середа 23 січня
      Прогноз погоди на 23 січня від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода Сніг в Україні
      Джерело: 24 канал
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