Прогноз погоди на 23 січня: в Україні вируватимуть хуртовини

Погода в Україні у середу, 23 січня, буде вітряною та сніжною, тож майже у всіх областях очікуються хуртовини. Температура повітря буде морозяною, вище нуля стовпчики термометрів піднімуться тільки на півдні.

Про це повідомили синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.



"На Півдні – мокрий сніг з дощем і налипання мокрого снігу. Негода із сильними опадами найбільше торкнеться центральних областей та Одещини. У західній частині сніг буде невеликим та помірним. До сходу опади доберуться аж надвечір", – написала Діденко на своїй Facebook-сторінці.

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Середня денна температура повітря в Україні становитиме -4-9 градусів.



Погода у Києві в середу буде морозяною, сніжною та вітряною з денною температурою повітря -5-7 градусів.



Прогноз погоди на середу, 23 січня, у містах України:

Ужгород – -1…+1

Львів – -3…-5

Івано-Франківськ – -2…-4

Тернопіль – -3…-5

Чернівці – -2…-4

Хмельницький – -3…-5

Луцьк – -3…-5

Рівне – -3…-5

Житомир – -3…-5

Вінниця – -1…-3

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – -1…-3

Черкаси – -2…-4

Чернігів – -5…-7

Суми – -5…-7

Полтава – -2…-4

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – -3…-5

Луганськ – -5…-7

Харків – -5…-7

Київ – -4…-6



Прогноз погоди на 23 січня від Укргідрометцентру