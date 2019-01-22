Прогноз погоди на 23 січня: в Україні вируватимуть хуртовини
Погода в Україні у середу, 23 січня, буде вітряною та сніжною, тож майже у всіх областях очікуються хуртовини. Температура повітря буде морозяною, вище нуля стовпчики термометрів піднімуться тільки на півдні.
Про це повідомили синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.
"На Півдні – мокрий сніг з дощем і налипання мокрого снігу. Негода із сильними опадами найбільше торкнеться центральних областей та Одещини. У західній частині сніг буде невеликим та помірним. До сходу опади доберуться аж надвечір", – написала Діденко на своїй Facebook-сторінці.
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Середня денна температура повітря в Україні становитиме -4-9 градусів.
Погода у Києві в середу буде морозяною, сніжною та вітряною з денною температурою повітря -5-7 градусів.
Прогноз погоди на середу, 23 січня, у містах України:
Ужгород – -1…+1
Львів – -3…-5
Івано-Франківськ – -2…-4
Тернопіль – -3…-5
Чернівці – -2…-4
Хмельницький – -3…-5
Луцьк – -3…-5
Рівне – -3…-5
Житомир – -3…-5
Вінниця – -1…-3
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – -1…-3
Черкаси – -2…-4
Чернігів – -5…-7
Суми – -5…-7
Полтава – -2…-4
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – -3…-5
Луганськ – -5…-7
Харків – -5…-7
Київ – -4…-6