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      Прогноз погоды на 23 января: в Украине будет идти снег, но будет тепло

      99 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 23 января / ukrinform.ua

      Погода в Украине в четверг, 23 января, будет влажной и будет сопровождаться мокрым снегом, особенно на Востоке, в Центре и Юге. В то же время температура воздуха днем практически не будет опускаться ниже нуля.

      Зато на Севере и Западе страны осадков не ожидается, поскольку циклон уменьшит свое влияние там. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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      Кроме того, в течение дня стоит ожидать порывистый северо-западный ветер, скорость которого местами будет достигать 12 метров в секунду.

      Температура воздуха предполагается без особого разделения на ночь и день, в течение суток около нуля, только в Карпатах ночью до -3-8 градусов.

      В Киеве ближайшей ночью ожидается небольшой мокрый снег, завтра днем ​​прекращение осадков. Ветер северо-западный, 7-12, местами сильные порывы 15-18 метров в секунду.

      В то же время Наталья Диденко отмечает, что уже в конце этой – начале следующей недели стоит ожидать ощутимое потепление.

      Прогноз погоды на четверг, 23 января, в городах Украины:

      Ужгород –+2...+4

      Львов –+1...+3

      Ивано-Франковск – 0...+2

      Тернополь – 0...+2

      Черновцы –+1...+3

      Хмельницкий – 0...+2

      Луцк – 0...+2

      Ровно – 0...+2

      Житомир – 0...+2

      Винница – 0...+2

      Одесса – +3...+5

      Николаев –+1...+3

      Херсон –+1...+3

      Симферополь –+1...+3

      Кропивницкий – 0...+2

      Черкассы – 0...+2

      Чернигов – 0...+2

      Сумы – -2...0

      Полтава – 0...+2

      Днепр – 0...+2

      Запорожье – 0...+2

      Донецк – 0...+2

      Луганск – 0...+2

      Харьков – 0...+2

      Киев – -1...+1

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      Прогноз погоды на четверг, 23 января, от Укргидрометцентра

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Снег в Украине Непогода в Украине Погода
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