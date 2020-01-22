Прогноз погоды на 23 января: в Украине будет идти снег, но будет тепло
Погода в Украине в четверг, 23 января, будет влажной и будет сопровождаться мокрым снегом, особенно на Востоке, в Центре и Юге. В то же время температура воздуха днем практически не будет опускаться ниже нуля.
Зато на Севере и Западе страны осадков не ожидается, поскольку циклон уменьшит свое влияние там. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
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Кроме того, в течение дня стоит ожидать порывистый северо-западный ветер, скорость которого местами будет достигать 12 метров в секунду.
Температура воздуха предполагается без особого разделения на ночь и день, в течение суток около нуля, только в Карпатах ночью до -3-8 градусов.
В Киеве ближайшей ночью ожидается небольшой мокрый снег, завтра днем прекращение осадков. Ветер северо-западный, 7-12, местами сильные порывы 15-18 метров в секунду.
В то же время Наталья Диденко отмечает, что уже в конце этой – начале следующей недели стоит ожидать ощутимое потепление.
Прогноз погоды на четверг, 23 января, в городах Украины:
Ужгород –+2...+4
Львов –+1...+3
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы –+1...+3
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – 0...+2
Винница – 0...+2
Одесса – +3...+5
Николаев –+1...+3
Херсон –+1...+3
Симферополь –+1...+3
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы – -2...0
Полтава – 0...+2
Днепр – 0...+2
Запорожье – 0...+2
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – -1...+1
Прогноз погоды на четверг, 23 января, от Укргидрометцентра
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