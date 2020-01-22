Прогноз погоды на 23 января: в Украине будет идти снег, но будет тепло

Погода в Украине в четверг, 23 января, будет влажной и будет сопровождаться мокрым снегом, особенно на Востоке, в Центре и Юге. В то же время температура воздуха днем практически не будет опускаться ниже нуля.

Зато на Севере и Западе страны осадков не ожидается, поскольку циклон уменьшит свое влияние там. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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Кроме того, в течение дня стоит ожидать порывистый северо-западный ветер, скорость которого местами будет достигать 12 метров в секунду.

Температура воздуха предполагается без особого разделения на ночь и день, в течение суток около нуля, только в Карпатах ночью до -3-8 градусов.

В Киеве ближайшей ночью ожидается небольшой мокрый снег, завтра днем ​​прекращение осадков. Ветер северо-западный, 7-12, местами сильные порывы 15-18 метров в секунду.

В то же время Наталья Диденко отмечает, что уже в конце этой – начале следующей недели стоит ожидать ощутимое потепление.

Прогноз погоды на четверг, 23 января, в городах Украины:

Ужгород –+2...+4

Львов –+1...+3

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы –+1...+3

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – +3...+5

Николаев –+1...+3

Херсон –+1...+3

Симферополь –+1...+3

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – -2...0

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – 0...+2

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – -1...+1



Прогноз погоды на четверг, 23 января, от Укргидрометцентра