Прогноз погоди на 23 січня: в Україні сніжитиме, але буде тепло

Погода в Україні у четвер, 23 січня, буде вологою і супроводжуватиметься мокрим снігом, особливо на Сході, у Центрі та Півдні. Водночас температура повітря вдень практично не опускатиметься нижче нуля.

Натомість на Півночі та Заході країни суттєвих опадів не очікується, позаяк циклон зменшить свій вплив там. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Крім того, протягом дня варто очікувати на поривчастий північно-західний вітер, швидкість якого місцями досягатиме 12 метрів за секунду.

Температура повітря передбачається без особливого поділу на ніч та день, протягом доби близько нуля, лише у Карпатах вночі до -3-8 градусів.

У Києві найближчої ночі очікується невеликий мокрий сніг, завтра вдень припинення опадів. Вітер північно-західний, 7-12, місцями сильні пориви 15-18 метрів за секунду.

Водночас Наталка Діденко наголошує, що вже наприкінці цього – на початку наступного тижня варто очікувати на відчутне потепління.

Прогноз погоди на четвер, 23 січня, у містах України:

Ужгород – +2…+4

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – 0…+2

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – +1…+3

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – 0…+2

Вінниця – 0…+2

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +1…+3

Херсон – +1…+3

Сімферополь – +1…+3

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0…+2

Суми – -2…0

Полтава – 0…+2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – 0…+2

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – -1…+1



Прогноз погоди на четвер, 23 січня, від Укргідрометцентру