Прогноз погоды на 23 мая: солнце и дожди, солнечные очки и зонты будут нужны одновременно

Погода в Украине в четверг, 23 мая, будет нестабильной и в основном дождливой. Кратковременные грозы, ливни, порывистый ветер будут сочетаться с высокой температурой воздуха и ярким солнцем.

По данным Украинского гидрометцентра, 23 мая в Украине продолжатся дожди с грозами, правда, кратковременные. Вот только на Юге страны дождей может не быть, а на Закарпатье будут точно и даже очень сильные – иногда с градом и шквалистым ветром скоростью до 15-20 метров в секунду.

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На остальной территории страны ветер редко достигнет скорости более 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +10...+15 градусов, днем – +21...+26, а на Юге даже до +28. Немного холоднее будет на Западе – +17...+22 градуса.

Киев в четверг окажется во влажной атмосфере, есть вероятность дождя с грозой, но и прояснения с солнцем также будут присутствовать. То есть, зонты и темные очки – одновременно,

– посоветовала украинский синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на четверг, 23 мая, в городах Украины:

Ужгород – +17...+19

Львов – +17...+1

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +18...+20

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +19...+21

Ровно – +19...+21

Житомир – +22...+24

Винница – +22...+24

Одесса – +25...+27

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +23...+24

Чернигов – +23...+25

Сумы – + 22... + 24

Полтава – +21...+23

Днепр – +22...+24

Запорожье +22...+24

Донецк – +23...+25

Луганск – +23...+25

Харьков – +22...+24

Киев – +23...+25



Прогноз погоды на четверг, 23 мая, от Укргидрометцентра