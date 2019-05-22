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      Прогноз погоды на 23 мая: солнце и дожди, солнечные очки и зонты будут нужны одновременно

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      Погода 23 мая 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 23 мая / pixabay.com

      Погода в Украине в четверг, 23 мая, будет нестабильной и в основном дождливой. Кратковременные грозы, ливни, порывистый ветер будут сочетаться с высокой температурой воздуха и ярким солнцем.

      По данным Украинского гидрометцентра, 23 мая в Украине продолжатся дожди с грозами, правда, кратковременные. Вот только на Юге страны дождей может не быть, а на Закарпатье будут точно и даже очень сильные – иногда с градом и шквалистым ветром скоростью до 15-20 метров в секунду.

      Читайте также: Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоду

      На остальной территории страны ветер редко достигнет скорости более 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +10...+15 градусов, днем – +21...+26, а на Юге даже до +28. Немного холоднее будет на Западе – +17...+22 градуса.

      Киев в четверг окажется во влажной атмосфере, есть вероятность дождя с грозой, но и прояснения с солнцем также будут присутствовать. То есть, зонты и темные очки – одновременно,
      – посоветовала украинский синоптик Наталья Диденко.

      Прогноз погоды на четверг, 23 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +17...+19

      Львов – +17...+1

      Ивано-Франковск – +18...+20

      Тернополь – +18...+20

      Черновцы – +20...+22

      Хмельницкий – +19...+21

      Луцк – +19...+21

      Ровно – +19...+21

      Житомир – +22...+24

      Винница – +22...+24

      Одесса – +25...+27

      Николаев – +25...+27

      Херсон – +25...+27

      Симферополь – +25...+27

      Кропивницкий – +23...+25

      Черкассы – +23...+24

      Чернигов – +23...+25

      Сумы – + 22... + 24

      Полтава – +21...+23

      Днепр – +22...+24

      Запорожье +22...+24

      Донецк – +23...+25

      Луганск – +23...+25

      Харьков – +22...+24

      Киев – +23...+25

      Погода
      Прогноз погоды на четверг, 23 мая, от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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