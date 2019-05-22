Прогноз погоды на 23 мая: солнце и дожди, солнечные очки и зонты будут нужны одновременно
Погода в Украине в четверг, 23 мая, будет нестабильной и в основном дождливой. Кратковременные грозы, ливни, порывистый ветер будут сочетаться с высокой температурой воздуха и ярким солнцем.
По данным Украинского гидрометцентра, 23 мая в Украине продолжатся дожди с грозами, правда, кратковременные. Вот только на Юге страны дождей может не быть, а на Закарпатье будут точно и даже очень сильные – иногда с градом и шквалистым ветром скоростью до 15-20 метров в секунду.
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На остальной территории страны ветер редко достигнет скорости более 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +10...+15 градусов, днем – +21...+26, а на Юге даже до +28. Немного холоднее будет на Западе – +17...+22 градуса.
Киев в четверг окажется во влажной атмосфере, есть вероятность дождя с грозой, но и прояснения с солнцем также будут присутствовать. То есть, зонты и темные очки – одновременно,
– посоветовала украинский синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на четверг, 23 мая, в городах Украины:
Ужгород – +17...+19
Львов – +17...+1
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +18...+20
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +19...+21
Ровно – +19...+21
Житомир – +22...+24
Винница – +22...+24
Одесса – +25...+27
Николаев – +25...+27
Херсон – +25...+27
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +23...+24
Чернигов – +23...+25
Сумы – + 22... + 24
Полтава – +21...+23
Днепр – +22...+24
Запорожье +22...+24
Донецк – +23...+25
Луганск – +23...+25
Харьков – +22...+24
Киев – +23...+25
Прогноз погоды на четверг, 23 мая, от Укргидрометцентра