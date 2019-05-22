Прогноз погоди на 23 травня: сонце і дощі, сонячні окуляри і парасолі будуть потрібні водночас
Погода в Україні у четвер, 23 травня, буде нестабільною та здебільшого дощовою. Короткочасні грози, зливи, поривчастий вітер поєднуватимуться із високою температурою повітря та яскравим сонцем.
За даними Українського гідрометцентру, 23 травня в Україні загалом триватимуть дощі з грозами, щоправда – короткочасні. От тільки на Півдні країни дощів може не бути, а на Закарпатті будуть точно і навіть дуже сильні – іноді з градом та шквальним вітром швидкістю до 15-20 метрів на секунду.
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На решті території країни вітер рідко сягатиме швидкості у понад 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься у межах +10...+15 градусів, вдень – +21...+26, а на Півдні навтіь до +28. Дещо холодніше буде на Заході – +17...+22 градуси.
У Києві четвер опиниться у вологій атмосфері, є ймовірність дощу з грозою, але й прояснення із сонцем також будуть присутні. Тобто, парасолі та темні окуляри – одночасно,
– порадила український синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на четвер, 23 травня, у містах України:
Ужгород – +17…+19
Львів – +17…+1
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +18…+20
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +19…+21
Рівне – +19…+21
Житомир – +22…+24
Вінниця – +22…+24
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +25…+27
Херсон – +25…+27
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +23…+24
Чернігів – +23…+25
Суми – +22…+24
Полтава – +21…+23
Дніпро – +22…+24
Запоріжжя – +22…+24
Донецьк – +23…+25
Луганськ – +23…+25
Харків – +22…+24
Київ – +23…+25
Прогноз погоди на четвер, 23 травня, від Укргідрометцентру