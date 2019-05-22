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      Прогноз погоди на 23 травня: сонце і дощі, сонячні окуляри і парасолі будуть потрібні водночас

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      Погода 23 травня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 23 травня / pixabay.com

      Погода в Україні у четвер, 23 травня, буде нестабільною та здебільшого дощовою. Короткочасні грози, зливи, поривчастий вітер поєднуватимуться із високою температурою повітря та яскравим сонцем.

      За даними Українського гідрометцентру, 23 травня в Україні загалом триватимуть дощі з грозами, щоправда – короткочасні. От тільки на Півдні країни дощів може не бути, а на Закарпатті будуть точно і навіть дуже сильні – іноді з градом та шквальним вітром швидкістю до 15-20 метрів на секунду.

      Читайте також: Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду

      На решті території країни вітер рідко сягатиме швидкості у понад 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься у межах +10...+15 градусів, вдень – +21...+26, а на Півдні навтіь до +28. Дещо холодніше буде на Заході – +17...+22 градуси.

      У Києві четвер опиниться у вологій атмосфері, є ймовірність дощу з грозою, але й прояснення із сонцем також будуть присутні. Тобто, парасолі та темні окуляри – одночасно,
      – порадила український синоптик Наталка Діденко.

      Прогноз погоди на четвер, 23 травня, у містах України:

      Ужгород – +17…+19

      Львів – +17…+1

      Івано-Франківськ – +18…+20

      Тернопіль – +18…+20

      Чернівці – +20…+22

      Хмельницький – +19…+21

      Луцьк – +19…+21

      Рівне – +19…+21

      Житомир – +22…+24

      Вінниця – +22…+24

      Одеса – +25…+27

      Миколаїв – +25…+27

      Херсон – +25…+27

      Сімферополь – +25…+27

      Кропивницький – +23…+25

      Черкаси – +23…+24

      Чернігів – +23…+25

      Суми – +22…+24

      Полтава – +21…+23

      Дніпро – +22…+24

      Запоріжжя – +22…+24

      Донецьк – +23…+25

      Луганськ – +23…+25

      Харків – +22…+24

      Київ – +23…+25

      Погода
      Прогноз погоди на четвер, 23 травня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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