Прогноз погоди на 23 травня: сонце і дощі, сонячні окуляри і парасолі будуть потрібні водночас

Погода в Україні у четвер, 23 травня, буде нестабільною та здебільшого дощовою. Короткочасні грози, зливи, поривчастий вітер поєднуватимуться із високою температурою повітря та яскравим сонцем.

За даними Українського гідрометцентру, 23 травня в Україні загалом триватимуть дощі з грозами, щоправда – короткочасні. От тільки на Півдні країни дощів може не бути, а на Закарпатті будуть точно і навіть дуже сильні – іноді з градом та шквальним вітром швидкістю до 15-20 метрів на секунду.

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На решті території країни вітер рідко сягатиме швидкості у понад 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься у межах +10...+15 градусів, вдень – +21...+26, а на Півдні навтіь до +28. Дещо холодніше буде на Заході – +17...+22 градуси.

У Києві четвер опиниться у вологій атмосфері, є ймовірність дощу з грозою, але й прояснення із сонцем також будуть присутні. Тобто, парасолі та темні окуляри – одночасно,

– порадила український синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди на четвер, 23 травня, у містах України:

Ужгород – +17…+19

Львів – +17…+1

Івано-Франківськ – +18…+20

Тернопіль – +18…+20

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +19…+21

Рівне – +19…+21

Житомир – +22…+24

Вінниця – +22…+24

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +25…+27

Херсон – +25…+27

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +23…+24

Чернігів – +23…+25

Суми – +22…+24

Полтава – +21…+23

Дніпро – +22…+24

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +23…+25

Луганськ – +23…+25

Харків – +22…+24

Київ – +23…+25



Прогноз погоди на четвер, 23 травня, від Укргідрометцентру