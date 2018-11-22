Погода в Украине в пятницу, 23 ноября, будет прохладной. Ночью столбики термометров могут опуститься даже до -10 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Сухую и прохладную погоду, по ее словам, обеспечит антициклон Constantin, который несколько дней будет царить в Украине.

Это значит, что осадков не будет. На Левобережье максимум – увеличится облачность. Температура воздуха ожидается низкой. Ближайшей ночью: -4...- 10 градусов, днем, 23 ноября, от 3 градусов мороза до 2 тепла,

– сообщила специалист.

К слову, теплое всего будет на Закарпатье. Там воздух прогреется до +7 градусов.

На дорогах страны, кроме южной части и большинства северных областей, местами гололедица. В Карпатах ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Прогноз погоды на пятницу, 23 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +5…+7

Львов – 0…+2

Ивано-Франковск – 0…+2

Тернополь – -1…+1

Черновці – -1…+1

Хмельницкий – -1…+1

Луцк – -1…+1

Ровно – -1…+1

Житомир – -1…+1

Винница – 0…-2

Одесса – -1…+1

Николаев – -1…+1

Херсон – -1…+1

Симферополь – +1…+3

Кропивницкий – 0…-2

Черкассы – 0…-2

Чернигов – -1…+1

Сумы – -1…+1

Полтава – -1… +1

Днепр – -1…+1

Запорожье – 0…-2

Донецк – -1…+1

Луганск – 0…+2

Харьков – 0…+2

Киев – 0…-2



Прогноз погоды в Украине на 23 ноября от Укргидрометцентра