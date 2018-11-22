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      Прогноз погоды на 23 ноября: будет холодно, но без осадков

      54 Читати новину українською
      Прогноз погоды в Украине на 23 ноября
      Прогноз погоды в Украине на 23 ноября / фото из открытых источников

      Погода в Украине в пятницу, 23 ноября, будет прохладной. Ночью столбики термометров могут опуститься даже до -10 градусов.

      Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Сухую и прохладную погоду, по ее словам, обеспечит антициклон Constantin, который несколько дней будет царить в Украине.

      Это значит, что осадков не будет. На Левобережье максимум – увеличится облачность. Температура воздуха ожидается низкой. Ближайшей ночью: -4...- 10 градусов, днем, 23 ноября, от 3 градусов мороза до 2 тепла,
      сообщила специалист.

      К слову, теплое всего будет на Закарпатье. Там воздух прогреется до +7 градусов.

      На дорогах страны, кроме южной части и большинства северных областей, местами гололедица. В Карпатах ночью и утром местами туман.

      Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

      Прогноз погоды на пятницу, 23 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +5…+7

      Львов – 0…+2

      Ивано-Франковск – 0…+2

      Тернополь – -1…+1

      Черновці – -1…+1

      Хмельницкий – -1…+1

      Луцк – -1…+1

      Ровно – -1…+1

      Житомир – -1…+1

      Винница – 0…-2

      Одесса – -1…+1

      Николаев – -1…+1

      Херсон – -1…+1

      Симферополь – +1…+3

      Кропивницкий – 0…-2

      Черкассы – 0…-2

      Чернигов – -1…+1

      Сумы – -1…+1

      Полтава – -1… +1

      Днепр – -1…+1

      Запорожье – 0…-2

      Донецк – -1…+1

      Луганск – 0…+2

      Харьков – 0…+2

      Киев – 0…-2

      погода прогноз погоди листопад погода в Україні
      Прогноз погоды в Украине на 23 ноября от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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