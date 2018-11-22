Прогноз погоды на 23 ноября: будет холодно, но без осадков
Погода в Украине в пятницу, 23 ноября, будет прохладной. Ночью столбики термометров могут опуститься даже до -10 градусов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
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Сухую и прохладную погоду, по ее словам, обеспечит антициклон Constantin, который несколько дней будет царить в Украине.
Это значит, что осадков не будет. На Левобережье максимум – увеличится облачность. Температура воздуха ожидается низкой. Ближайшей ночью: -4...- 10 градусов, днем, 23 ноября, от 3 градусов мороза до 2 тепла,
– сообщила специалист.
К слову, теплое всего будет на Закарпатье. Там воздух прогреется до +7 градусов.
На дорогах страны, кроме южной части и большинства северных областей, местами гололедица. В Карпатах ночью и утром местами туман.
Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Прогноз погоды на пятницу, 23 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +5…+7
Львов – 0…+2
Ивано-Франковск – 0…+2
Тернополь – -1…+1
Черновці – -1…+1
Хмельницкий – -1…+1
Луцк – -1…+1
Ровно – -1…+1
Житомир – -1…+1
Винница – 0…-2
Одесса – -1…+1
Николаев – -1…+1
Херсон – -1…+1
Симферополь – +1…+3
Кропивницкий – 0…-2
Черкассы – 0…-2
Чернигов – -1…+1
Сумы – -1…+1
Полтава – -1… +1
Днепр – -1…+1
Запорожье – 0…-2
Донецк – -1…+1
Луганск – 0…+2
Харьков – 0…+2
Киев – 0…-2
Прогноз погоды в Украине на 23 ноября от Укргидрометцентра