Погода в Україні у п'ятницю, 23 листопада, буде прохолодною. Вночі стовпчики термометрів можуть опуститись навіть до -10 градусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Суху та прохолодну погоду, за її словами, забезпечить антициклон Constantin, який декілька днів пануватиме в Україні.

Це означає, що суттєвих опадів не буде. На Лівобережжі, максимум, – збільшиться хмарність.Температура повітря очікується низькою. Найближчої ночі: -4...-10 градусів, вдень, 23 листопада, від 3 градусів морозу до 2 тепла,

– повідомила фахівець.

До слова, найтепліше буде на Закарпатті. Там повітря прогріється до + 7 градусів.

На дорогах країни, крім південної частини та більшості північних областей, подекуди ожеледиця. В Карпатах вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Прогноз погоди на п'ятницю, 23 листопада, у містах України:

Ужгород – +5…+7

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – 0…+2

Тернопіль – -1…+1

Чернівці – -1…+1

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – -1…+1

Рівне – -1…+1

Житомир – -1…+1

Вінниця – 0…-2

Одеса – -1…+1

Миколаїв – -1…+1

Херсон – -1…+1

Сімферополь – +1…+3

Кропивницький – 0…-2

Черкаси – 0…-2

Чернігів – -1…+1

Суми – -1…+1

Полтава – -1… +1

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – 0…-2

Донецьк – -1…+1

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – 0…-2



Прогноз погоди в Україні на 23 листопада від Укргідрометцентру