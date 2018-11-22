Прогноз погоди на 23 листопада: буде холодно, проте без опадів
Погода в Україні у п'ятницю, 23 листопада, буде прохолодною. Вночі стовпчики термометрів можуть опуститись навіть до -10 градусів.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Суху та прохолодну погоду, за її словами, забезпечить антициклон Constantin, який декілька днів пануватиме в Україні.
Це означає, що суттєвих опадів не буде. На Лівобережжі, максимум, – збільшиться хмарність.Температура повітря очікується низькою. Найближчої ночі: -4...-10 градусів, вдень, 23 листопада, від 3 градусів морозу до 2 тепла,
– повідомила фахівець.
До слова, найтепліше буде на Закарпатті. Там повітря прогріється до + 7 градусів.
На дорогах країни, крім південної частини та більшості північних областей, подекуди ожеледиця. В Карпатах вночі та вранці місцями туман.
Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.
Прогноз погоди на п'ятницю, 23 листопада, у містах України:
Ужгород – +5…+7
Львів – 0…+2
Івано-Франківськ – 0…+2
Тернопіль – -1…+1
Чернівці – -1…+1
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – -1…+1
Рівне – -1…+1
Житомир – -1…+1
Вінниця – 0…-2
Одеса – -1…+1
Миколаїв – -1…+1
Херсон – -1…+1
Сімферополь – +1…+3
Кропивницький – 0…-2
Черкаси – 0…-2
Чернігів – -1…+1
Суми – -1…+1
Полтава – -1… +1
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – 0…-2
Донецьк – -1…+1
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – 0…-2
Прогноз погоди в Україні на 23 листопада від Укргідрометцентру