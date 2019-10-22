Прогноз погоды на 23 октября: в Украине будет продолжаться бабье лето

Погода в Украине в среду, 23 октября, будет в дальнейшем теплой со средней температурой воздуха +16+21 градус. При этом во всех областях будет сухо с туманами.

Погода в Киеве будет с туманами, дожди маловероятны, а температура воздуха составит +17+19 градусов, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко. Читайте также: Зимой Украину атакуют рекордные морозы "По предварительным прогнозам, чтобы неожиданно вас не застукало неприятными последствиями для здоровья и труб теплосети, с 28 октября ожидается ощутимое похолодание, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег", – предостерегла синоптик. Прогноз погоды на среду, 23 октября, в городах Украины: Ужгород – +20…+22 Львов – +19…+21 Ивано-Франковск – +19…+21 Тернополь – +19…+21 Черновцы – +18…+20 Хмельницкий – +19…+21 Луцк – +18…+20 Ровно – +18…+20 Житомир – +18…+20 Винница – +18…+20 Одесса – +15…+17 Николаев – +18…+20 Херсон – +18…+20 Симферополь – +17…+19 Кропивницкий – +18…+20 Черкассы – +17…+19 Чернигов – +18…+20 Сумы – +18…+20 Полтава – +17…+19 Днепр – +18…+20 Запорожье – +18…+20 Донецк – +18…+20 Луганск – +17…+19 Харьков – +18…+20 Киев – +16…+18

Прогноз погоды на 23 октября от Укргидрометцентра