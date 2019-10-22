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      Прогноз погоды на 23 октября: в Украине будет продолжаться бабье лето

      93 Читати новину українською
      Погода 23 октября 2019 Украина: будет продолжаться бабье лето
      / wallpapershome.ru

      Погода в Украине в среду, 23 октября, будет в дальнейшем теплой со средней температурой воздуха +16+21 градус. При этом во всех областях будет сухо с туманами.

      Погода в Киеве будет с туманами, дожди маловероятны, а температура воздуха составит +17+19 градусов, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

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      "По предварительным прогнозам, чтобы неожиданно вас не застукало неприятными последствиями для здоровья и труб теплосети, с 28 октября ожидается ощутимое похолодание, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег", – предостерегла синоптик.

      Прогноз погоды на среду, 23 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +20…+22

      Львов – +19…+21

      Ивано-Франковск – +19…+21

      Тернополь – +19…+21

      Черновцы – +18…+20

      Хмельницкий – +19…+21

      Луцк – +18…+20

      Ровно – +18…+20

      Житомир – +18…+20

      Винница – +18…+20

      Одесса – +15…+17

      Николаев – +18…+20

      Херсон – +18…+20

      Симферополь – +17…+19

      Кропивницкий – +18…+20

      Черкассы – +17…+19

      Чернигов – +18…+20

      Сумы – +18…+20

      Полтава – +17…+19

      Днепр – +18…+20

      Запорожье – +18…+20

      Донецк – +18…+20

      Луганск – +17…+19

      Харьков – +18…+20

      Киев – +16…+18

      прогноз погоди Україна 23 жовтня середа
      Прогноз погоды на 23 октября от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Погода
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