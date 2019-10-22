Прогноз погоды на 23 октября: в Украине будет продолжаться бабье лето
Погода в Украине в среду, 23 октября, будет в дальнейшем теплой со средней температурой воздуха +16+21 градус. При этом во всех областях будет сухо с туманами.
Погода в Киеве будет с туманами, дожди маловероятны, а температура воздуха составит +17+19 градусов, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
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"По предварительным прогнозам, чтобы неожиданно вас не застукало неприятными последствиями для здоровья и труб теплосети, с 28 октября ожидается ощутимое похолодание, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег", – предостерегла синоптик.
Прогноз погоды на среду, 23 октября, в городах Украины:
Ужгород – +20…+22
Львов – +19…+21
Ивано-Франковск – +19…+21
Тернополь – +19…+21
Черновцы – +18…+20
Хмельницкий – +19…+21
Луцк – +18…+20
Ровно – +18…+20
Житомир – +18…+20
Винница – +18…+20
Одесса – +15…+17
Николаев – +18…+20
Херсон – +18…+20
Симферополь – +17…+19
Кропивницкий – +18…+20
Черкассы – +17…+19
Чернигов – +18…+20
Сумы – +18…+20
Полтава – +17…+19
Днепр – +18…+20
Запорожье – +18…+20
Донецк – +18…+20
Луганск – +17…+19
Харьков – +18…+20
Киев – +16…+18