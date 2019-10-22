Прогноз погоди на 23 жовтня: в Україні триватиме бабине літо
Погода в Україні у середу, 23 жовтня, буде надалі теплою з середньою температурою повітря +16+21 градус. При цьому в усіх областях буде сухо із туманами.
Погода у Києві буде з туманами, дощі малоймовірні, а температура повітря становитиме +17+19 градусів, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
Читайте також: Взимку Україну атакують рекордні морози
"За попередніми прогнозами, щоб зненацька вас це не застукало неприємними наслідками для здоров`я та труб тепломережі, з 28 жовтня очікується відчутне похолодання, а 30-31 жовтня навіть можливий мокрий сніг", – застерегла синоптикиня.
Прогноз погоди на середу, 23 жовтня, у містах України:
Ужгород – +20…+22
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +18…+20
Рівне – +18…+20
Житомир – +18…+20
Вінниця – +18…+20
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +17…+19
Кропивницький – +18…+20
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +18…+20
Суми – +18…+20
Полтава – +17…+19
Дніпро – +18…+20
Запоріжжя – +18…+20
Донецьк – +18…+20
Луганськ – +17…+19
Харків – +18…+20
Київ – +16…+18