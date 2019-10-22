Прогноз погоди на 23 жовтня: в Україні триватиме бабине літо

Погода в Україні у середу, 23 жовтня, буде надалі теплою з середньою температурою повітря +16+21 градус. При цьому в усіх областях буде сухо із туманами.

Погода у Києві буде з туманами, дощі малоймовірні, а температура повітря становитиме +17+19 градусів, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко. Читайте також: Взимку Україну атакують рекордні морози "За попередніми прогнозами, щоб зненацька вас це не застукало неприємними наслідками для здоров`я та труб тепломережі, з 28 жовтня очікується відчутне похолодання, а 30-31 жовтня навіть можливий мокрий сніг", – застерегла синоптикиня. Прогноз погоди на середу, 23 жовтня, у містах України: Ужгород – +20…+22 Львів – +19…+21 Івано-Франківськ – +19…+21 Тернопіль – +19…+21 Чернівці – +18…+20 Хмельницький – +19…+21 Луцьк – +18…+20 Рівне – +18…+20 Житомир – +18…+20 Вінниця – +18…+20 Одеса – +15…+17 Миколаїв – +18…+20 Херсон – +18…+20 Сімферополь – +17…+19 Кропивницький – +18…+20 Черкаси – +17…+19 Чернігів – +18…+20 Суми – +18…+20 Полтава – +17…+19 Дніпро – +18…+20 Запоріжжя – +18…+20 Донецьк – +18…+20 Луганськ – +17…+19 Харків – +18…+20 Київ – +16…+18

Прогноз погоди на 23 жовтня від Укргідрометцентру