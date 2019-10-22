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      Прогноз погоди на 23 жовтня: в Україні триватиме бабине літо

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      Погода 23 жовтня 2019 Україна – триватиме бабине літо
      / wallpapershome.ru

      Погода в Україні у середу, 23 жовтня, буде надалі теплою з середньою температурою повітря +16+21 градус. При цьому в усіх областях буде сухо із туманами.

      Погода у Києві буде з туманами, дощі малоймовірні, а температура повітря становитиме +17+19 градусів, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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      "За попередніми прогнозами, щоб зненацька вас це не застукало неприємними наслідками для здоров`я та труб тепломережі, з 28 жовтня очікується відчутне похолодання, а 30-31 жовтня навіть можливий мокрий сніг", – застерегла синоптикиня.

      Прогноз погоди на середу, 23 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +20…+22

      Львів – +19…+21

      Івано-Франківськ – +19…+21

      Тернопіль – +19…+21

      Чернівці – +18…+20

      Хмельницький – +19…+21

      Луцьк – +18…+20

      Рівне – +18…+20

      Житомир – +18…+20

      Вінниця – +18…+20

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +18…+20

      Херсон – +18…+20

      Сімферополь – +17…+19

      Кропивницький – +18…+20

      Черкаси – +17…+19

      Чернігів – +18…+20

      Суми – +18…+20

      Полтава – +17…+19

      Дніпро – +18…+20

      Запоріжжя – +18…+20

      Донецьк – +18…+20

      Луганськ – +17…+19

      Харків – +18…+20

      Київ – +16…+18

      прогноз погоди Україна 23 жовтня середа
      Прогноз погоди на 23 жовтня від Укргідрометцентру

      blog_ava
      У яких містах України уже розпочався опалювальний сезон
      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Погода
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