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      Прогноз погоды на 23 сентября: тепло на Западе и Юге, ощутимо холодно – на Востоке и Севере

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      pogoda_23_sentjabrja_2019_ukraina_sinoptik_prognoz_pogody_segodnja_zavtra
      Прогноз погоды на 23 сентября / pinterest.de

      Погода в Украине в понедельник, 23 сентября, будет сухой и солнечной – почти везде. Однако тепло будет только на Западе, в других регионах заметно похолодает.

      Температура на Западе и Юге – приятные +18...+23 градуса, а на остальной территории – прохладно до +12...+17 градусов. На Черниговщине, Сумщине, Харьковщине иногда даже до +10. Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: В Украину идут заморозки: где будет холоднее всего

      Ветер северо-западный, а на Западе – юго-восточный, скорость от 5 до 10 метров в секунду.

      В Киеве – сухо, но холодно, +13...+14.

      Самое время быстрее ходить или бегать в легкой обуви, чтобы согреться. Словом, кто еще не записался в спортзал, может догонять маршрутки или автобусы, или ловко убегать на пешеходных переходах от автомобилей, которые порой просто гоняются за прохожими. Все – на доступный спорт!
      – шутит Диденко.

      Прогноз погоды на понедельник, 23 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +19...+21

      Львов – +19...+21

      Ивано-Франковск – +19...+21

      Тернополь – +18...+20

      Черновцы – +19...+21

      Хмельницкий – +19...+21

      Луцк – +13...+15

      Ровно – +13...+15

      Житомир – +13...+15

      Винница – +15...+17

      Одесса – +21...+23

      Николаев – +22...+24

      Херсон – +22...+24

      Симферополь – +21...+23

      Кропивницкий – +15...+17

      Черкассы – +13...+15

      Чернигов – +12...+14

      Сумы – +12...+14

      Полтава – +13...+15

      Днепр – +15...+17

      Запорожье – +19...+21

      Донецк – +14...+16

      Луганск – +13...+15

      Харьков – +12...+14

      Киев – +13...+15

      Гідрометцентр
      Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 23 сентября

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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