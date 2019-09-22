Прогноз погоды на 23 сентября: тепло на Западе и Юге, ощутимо холодно – на Востоке и Севере
Погода в Украине в понедельник, 23 сентября, будет сухой и солнечной – почти везде. Однако тепло будет только на Западе, в других регионах заметно похолодает.
Температура на Западе и Юге – приятные +18...+23 градуса, а на остальной территории – прохладно до +12...+17 градусов. На Черниговщине, Сумщине, Харьковщине иногда даже до +10. Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.
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Ветер северо-западный, а на Западе – юго-восточный, скорость от 5 до 10 метров в секунду.
В Киеве – сухо, но холодно, +13...+14.
Самое время быстрее ходить или бегать в легкой обуви, чтобы согреться. Словом, кто еще не записался в спортзал, может догонять маршрутки или автобусы, или ловко убегать на пешеходных переходах от автомобилей, которые порой просто гоняются за прохожими. Все – на доступный спорт!
– шутит Диденко.
Прогноз погоды на понедельник, 23 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +19...+21
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +18...+20
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +13...+15
Ровно – +13...+15
Житомир – +13...+15
Винница – +15...+17
Одесса – +21...+23
Николаев – +22...+24
Херсон – +22...+24
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +12...+14
Сумы – +12...+14
Полтава – +13...+15
Днепр – +15...+17
Запорожье – +19...+21
Донецк – +14...+16
Луганск – +13...+15
Харьков – +12...+14
Киев – +13...+15
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 23 сентября