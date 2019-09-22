Прогноз погоды на 23 сентября: тепло на Западе и Юге, ощутимо холодно – на Востоке и Севере

Погода в Украине в понедельник, 23 сентября, будет сухой и солнечной – почти везде. Однако тепло будет только на Западе, в других регионах заметно похолодает.

Температура на Западе и Юге – приятные +18...+23 градуса, а на остальной территории – прохладно до +12...+17 градусов. На Черниговщине, Сумщине, Харьковщине иногда даже до +10. Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

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Ветер северо-западный, а на Западе – юго-восточный, скорость от 5 до 10 метров в секунду.

В Киеве – сухо, но холодно, +13...+14.

Самое время быстрее ходить или бегать в легкой обуви, чтобы согреться. Словом, кто еще не записался в спортзал, может догонять маршрутки или автобусы, или ловко убегать на пешеходных переходах от автомобилей, которые порой просто гоняются за прохожими. Все – на доступный спорт!

– шутит Диденко.

Прогноз погоды на понедельник, 23 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +19...+21

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +18...+20

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +13...+15

Винница – +15...+17

Одесса – +21...+23

Николаев – +22...+24

Херсон – +22...+24

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +12...+14

Сумы – +12...+14

Полтава – +13...+15

Днепр – +15...+17

Запорожье – +19...+21

Донецк – +14...+16

Луганск – +13...+15

Харьков – +12...+14

Киев – +13...+15



Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 23 сентября