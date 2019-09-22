Прогноз погоди на 23 вересня: тепло на Заході й Півдні, відчутно холодно – на Сході та Півночі

Погода в Україні у понеділок, 23 вересня, буде сухою та сонячною – майже всюди. Однак тепло буде лише на Заході, у інших регіонах помітно похолоднішає.

Температура повітря: на Заході та Півдні – приємні +18...+23 градуси, а на решті території – прохолодно до +12...+17. На Чернігівщині, Сумщині, Харківщині подекуди навіть до +10. Про це повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Вітер північно-західний, а на Заході – південно-східний, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

У Києві – сухо, але холодно, +13...+14.

Словом, хто ще не записався в спортзал, може доганяти маршрутки чи автобуси, чи спритно тікати на пішохідних переходах від автомобілів, які часом просто ганяються за перехожими. Усі – на доступний спорт!

– жартує Діденко.

Прогноз погоди на понеділок, 23 вересня, у містах України:

Ужгород – +19…+21

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +19…+21

Тернопіль – +18…+20

Чернівці – +19…+21

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +13…+15

Рівне – +13…+15

Житомир – +13…+15

Вінниця – +15…+17

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +22…+24

Херсон – +22…+24

Сімферополь – +21…+23

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +13…+15

Чернігів – +12…+14

Суми – +12…+14

Полтава – +13…+15

Дніпро – +15…+17

Запоріжжя –+19…+21

Донецьк – +14…+16

Луганськ – +13…+15

Харків – +12…+14

Київ – +13…+15



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 23 вересня