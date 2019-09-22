Прогноз погоди на 23 вересня: тепло на Заході й Півдні, відчутно холодно – на Сході та Півночі
Погода в Україні у понеділок, 23 вересня, буде сухою та сонячною – майже всюди. Однак тепло буде лише на Заході, у інших регіонах помітно похолоднішає.
Температура повітря: на Заході та Півдні – приємні +18...+23 градуси, а на решті території – прохолодно до +12...+17. На Чернігівщині, Сумщині, Харківщині подекуди навіть до +10. Про це повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко.
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Вітер північно-західний, а на Заході – південно-східний, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
У Києві – сухо, але холодно, +13...+14.
Словом, хто ще не записався в спортзал, може доганяти маршрутки чи автобуси, чи спритно тікати на пішохідних переходах від автомобілів, які часом просто ганяються за перехожими. Усі – на доступний спорт!
– жартує Діденко.
Прогноз погоди на понеділок, 23 вересня, у містах України:
Ужгород – +19…+21
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +18…+20
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +13…+15
Рівне – +13…+15
Житомир – +13…+15
Вінниця – +15…+17
Одеса – +21…+23
Миколаїв – +22…+24
Херсон – +22…+24
Сімферополь – +21…+23
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +13…+15
Чернігів – +12…+14
Суми – +12…+14
Полтава – +13…+15
Дніпро – +15…+17
Запоріжжя –+19…+21
Донецьк – +14…+16
Луганськ – +13…+15
Харків – +12…+14
Київ – +13…+15
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 23 вересня