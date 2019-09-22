16:10
22 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Доля шамана-спасителя. Ізраїль має остерігатися Путіна
      Вєсті Кремля
      18:17, 21 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Ручні тваринки у "Слузі народу"? Чорна смуга Гонтаревої
      Вєсті.UA
      18:08, 21 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Прогноз погоди на 23 вересня: тепло на Заході й Півдні, відчутно холодно – на Сході та Півночі

      19
      Погода на 23 вересня 2019 Київ, Львів, Одеса – якою буде погода в Україні
      Прогноз погоди на 23 вересня / pinterest.de

      Погода в Україні у понеділок, 23 вересня, буде сухою та сонячною – майже всюди. Однак тепло буде лише на Заході, у інших регіонах помітно похолоднішає.

      Температура повітря: на Заході та Півдні – приємні +18...+23 градуси, а на решті території – прохолодно до +12...+17. На Чернігівщині, Сумщині, Харківщині подекуди навіть до +10. Про це повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко.

      Читайте також: В Україну йдуть заморозки: де буде найхолодніше

      Вітер північно-західний, а на Заході – південно-східний, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

      У Києві – сухо, але холодно, +13...+14. 

      Словом, хто ще не записався в спортзал, може доганяти маршрутки чи автобуси, чи спритно тікати на пішохідних переходах від автомобілів, які часом просто ганяються за перехожими. Усі – на доступний спорт!
      – жартує Діденко.

      Прогноз погоди на понеділок, 23 вересня, у містах України:

      Ужгород – +19…+21

      Львів – +19…+21

      Івано-Франківськ – +19…+21

      Тернопіль – +18…+20

      Чернівці – +19…+21

      Хмельницький – +19…+21

      Луцьк – +13…+15

      Рівне – +13…+15

      Житомир – +13…+15

      Вінниця – +15…+17

      Одеса – +21…+23

      Миколаїв – +22…+24

      Херсон – +22…+24

      Сімферополь – +21…+23

      Кропивницький – +15…+17

      Черкаси – +13…+15

      Чернігів – +12…+14

      Суми – +12…+14

      Полтава – +13…+15

      Дніпро – +15…+17

      Запоріжжя –+19…+21

      Донецьк – +14…+16

      Луганськ – +13…+15

      Харків – +12…+14

      Київ – +13…+15

      Гідрометцентр
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 23 вересня

      blog_ava
      Скорочувати чи нарощувати: Загороднюк розповів, що буде зі ЗСУ
      сьогодні
      4879
      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибори як тест на демократію: досвід Норвегії
      сьогодні , 16:05 Вибори як тест на демократію: досвід Норвегії
      Блог Медіа 13
      Испытания Зеленського: что решит судьбу украинцев
      сьогодні , 16:00 Испытания Зеленського: что решит судьбу украинцев
      Павло Казарін 72
      Mitsubishi Outlander: відтепер 7-місний
      19 вересня , 09:30 Mitsubishi Outlander: відтепер 7-місний
      12
      Фахівці розповіли, чому потрібно писати від руки
      сьогодні , 12:00 Фахівці розповіли, чому потрібно писати від руки
      Блог Медіа 890
      Масові арешти в Москві – черговий план Путіна залякати росіян
      сьогодні , 08:40 Масові арешти в Москві – черговий план Путіна залякати росіян
      Артем Овдієнко 3377
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук