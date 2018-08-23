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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Прогноз погоды на 24 августа: на День Независимости Украины почти везде будет сухо и солнечно

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Прогноз погоды на 24 августа
Прогноз погоды на 24 августа / Фото из открытых источников

Погода в День Независимости Украины будет приятно-теплой и ярко-солнечной. Только на Западе существует небольшая вероятность осадков.

Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Почти над всей территорией Украины продолжает нависать антициклон, что и обуславливает такую ​​теплую и солнечную погоду.

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Однако есть небольшая вероятность осадков в Западной части Украины.

Средняя температура воздуха составит +27 ... + 30 градуса, а скорость ветра 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды на пятницу, 24 августа, в городах Украины:

Ужгород – 28 ... + 30

Львов – +27 ... + 29

Ивано-Франковск – +27 ... + 29

Тернополь – +27 ... + 29

Черновцы – 28 ... + 30

Хмельницкий – +27 ... + 29

Луцк – +27 ... + 29

Ровно – +27 ... + 29

Житомир – +27 ... + 29

Винница – +27 ... + 29

Одесса – +27 ... + 29

Николаев – 28 ... + 30

Херсон – +27 ... + 29

Симферополь – +27 ... + 29

Кропивницкий – +27 ... + 29

Черкассы – +27 ... + 29

Чернигов – +26 ... + 28

Суммы – 25 ... + 27

Полтава – +26 ... + 28

Днепр – +27 ... + 29

Запорожье – 28 ... + 30

Донецк – +26 ... + 28

Луганск – +26 ... + 28

Харьков – +26 ... + 28

Киев – +27 ... + 29

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Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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