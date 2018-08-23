Прогноз погоды на 24 августа: на День Независимости Украины почти везде будет сухо и солнечно
Погода в День Независимости Украины будет приятно-теплой и ярко-солнечной. Только на Западе существует небольшая вероятность осадков.
Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Почти над всей территорией Украины продолжает нависать антициклон, что и обуславливает такую теплую и солнечную погоду.
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Однако есть небольшая вероятность осадков в Западной части Украины.
Средняя температура воздуха составит +27 ... + 30 градуса, а скорость ветра 5-10 метров в секунду.
Прогноз погоды на пятницу, 24 августа, в городах Украины:
Ужгород – 28 ... + 30
Львов – +27 ... + 29
Ивано-Франковск – +27 ... + 29
Тернополь – +27 ... + 29
Черновцы – 28 ... + 30
Хмельницкий – +27 ... + 29
Луцк – +27 ... + 29
Ровно – +27 ... + 29
Житомир – +27 ... + 29
Винница – +27 ... + 29
Одесса – +27 ... + 29
Николаев – 28 ... + 30
Херсон – +27 ... + 29
Симферополь – +27 ... + 29
Кропивницкий – +27 ... + 29
Черкассы – +27 ... + 29
Чернигов – +26 ... + 28
Суммы – 25 ... + 27
Полтава – +26 ... + 28
Днепр – +27 ... + 29
Запорожье – 28 ... + 30
Донецк – +26 ... + 28
Луганск – +26 ... + 28
Харьков – +26 ... + 28
Киев – +27 ... + 29
Прогноз погоды в Украине на 24 августа