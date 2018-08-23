Прогноз погоди на 24 серпня: у День Незалежності України майже всюди буде сухо та сонячно
Погода у День Незалежності України буде приємно-теплою та яскраво-сонячною. Лише на Заході існує невелика імовірність опадів.
Про це у своєму Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко. Майже над усією територією України продовжує нависати антициклон, що і зумовлює таку теплу та сонячну погоду.
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Однак є невелика ймовірність опадів на Західній частині України.
Середня температура повітря становитиме +27...+30 градуси, а швидкість вітру 5-10 метрів на секунду.
Прогноз погоди на п'ятницю, 24 серпня, у містах України:
Ужгород – +28...+30
Львів – +27...+29
Івано-Франківськ – +27...+29
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +28...+30
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +27...+29
Рівне – +27...+29
Житомир – +27...+29
Вінниця – +27...+29
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +26...+28
Суми – +25...+27
Полтава – +26...+28
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +26...+28
Харків – +26...+28
Київ – +27...+29
Прогноз погоди в Україні на 24 серпня