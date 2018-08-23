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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Прогноз погоди на 24 серпня: у День Незалежності України майже всюди буде сухо та сонячно

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Прогноз погоди на 24 серпня
Прогноз погоди на 24 серпня / Фото з відкритих джерел

Погода у День Незалежності України буде приємно-теплою та яскраво-сонячною. Лише на Заході існує невелика імовірність опадів.

Про це у своєму Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко. Майже над усією територією України продовжує нависати антициклон, що і зумовлює таку теплу та сонячну погоду.

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Однак є невелика ймовірність опадів на Західній частині України.

Середня температура повітря становитиме +27...+30 градуси, а швидкість вітру 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди на п'ятницю, 24 серпня, у містах України:

Ужгород – +28...+30

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +28...+30

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +27...+29

Вінниця – +27...+29

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +26...+28

Суми – +25...+27

Полтава – +26...+28

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +26...+28

Харків – +26...+28

Київ – +27...+29

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Прогноз погоди в Україні на 24 серпня

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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