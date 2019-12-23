Прогноз погоды на 24 декабря: в Украине пройдут дожди, в Карпатах возможны метели
Погода в Украине во вторник, 24 декабря, будет дождливой и прохладной. В Карпатах возможен мокрый снег и метели. Только восточная часть Украины удержится от осадков.
Дожди будут идти на Западе, на Севере Украины, вечером на юге и во всех центральных областях.
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К нам пришел циклон со странным именем Ailton, который организовал дожди. Завтра он также обусловит влажную погоду в большинстве областей Украины,
– пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.
В Киеве в канун Рождества западного обряда ожидается влажная и относительно теплая погода. Небольшие дожди и около +6 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 24 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +5...+7
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +5...+7
Ровно – +6...+8
Житомир – +6...+8
Винница – +7...+9
Одесса – +9...+11
Николаев – +9...+11
Херсон – +9...+11
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +5...+7
Суммы – +5...+7
Полтава – +5...+7
Днепр – +6...+8
Запорожье – +8...+10
Донецк – +4...+6
Луганск – +5...+7
Харьков – +4...+6
Киев – +6...+8