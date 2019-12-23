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      Прогноз погоды на 24 декабря: в Украине пройдут дожди, в Карпатах возможны метели

      26 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 24 декабря / pixabay

      Погода в Украине во вторник, 24 декабря, будет дождливой и прохладной. В Карпатах возможен мокрый снег и метели. Только восточная часть Украины удержится от осадков.

      Дожди будут идти на Западе, на Севере Украины, вечером на юге и во всех центральных областях.

      Интересно: Почему в Украине аномально теплая зима

      К нам пришел циклон со странным именем Ailton, который организовал дожди. Завтра он также обусловит влажную погоду в большинстве областей Украины,
      – пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

      В Киеве в канун Рождества западного обряда ожидается влажная и относительно теплая погода. Небольшие дожди и около +6 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 24 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +5...+7

      Львов – +5...+7

      Ивано-Франковск – +5...+7

      Тернополь – +5...+7

      Черновцы – +5...+7

      Хмельницкий – +6...+8

      Луцк – +5...+7

      Ровно – +6...+8

      Житомир – +6...+8

      Винница – +7...+9

      Одесса – +9...+11

      Николаев – +9...+11

      Херсон – +9...+11

      Симферополь – +9...+11

      Кропивницкий – +6...+8

      Черкассы – +6...+8

      Чернигов – +5...+7

      Суммы – +5...+7

      Полтава – +5...+7

      Днепр – +6...+8

      Запорожье – +8...+10

      Донецк – +4...+6

      Луганск – +5...+7

      Харьков – +4...+6

      Киев – +6...+8


      Прогноз погоды на вторник, 24 декабря, от Укргидрометцентра

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Погода
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