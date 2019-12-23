Прогноз погоды на 24 декабря: в Украине пройдут дожди, в Карпатах возможны метели

Погода в Украине во вторник, 24 декабря, будет дождливой и прохладной. В Карпатах возможен мокрый снег и метели. Только восточная часть Украины удержится от осадков.

Дожди будут идти на Западе, на Севере Украины, вечером на юге и во всех центральных областях.

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К нам пришел циклон со странным именем Ailton, который организовал дожди. Завтра он также обусловит влажную погоду в большинстве областей Украины,

– пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

В Киеве в канун Рождества западного обряда ожидается влажная и относительно теплая погода. Небольшие дожди и около +6 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 24 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +5...+7

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +5...+7

Ровно – +6...+8

Житомир – +6...+8

Винница – +7...+9

Одесса – +9...+11

Николаев – +9...+11

Херсон – +9...+11

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +5...+7

Суммы – +5...+7

Полтава – +5...+7

Днепр – +6...+8

Запорожье – +8...+10

Донецк – +4...+6

Луганск – +5...+7

Харьков – +4...+6

Киев – +6...+8



Прогноз погоды на вторник, 24 декабря, от Укргидрометцентра