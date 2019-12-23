Прогноз погоди на 24 грудня: в Україні дощитиме, у Карпатах можливі хуртовини
Погода в Україні у вівторок, 24 грудня, буде дощовою та прохолодною. У Карпатах можливий мокрий сніг та хуртовини. Лише східна частина України втримається від суттєвих опадів.
Дощі йтимуть на Заході, на Півночі України, ввечері на Півдні та в усіх центральних областях.
Цікаво: Чому в Україні аномально тепла зима
До нас прийшов циклон з дивним іменем Ailton, який організував дощі. Завтра він також зумовить вологу погоду у більшості областей України,
– пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві в переддень Різдва західного обряду очікується волога і порівняно тепла погода. Невеликі дощі та близько +6 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 24 грудня, у містах України:
Ужгород – +5…+7
Львів – +5…+7
Івано-Франківськ – +5…+7
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +5…+7
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +5…+7
Рівне – +6…+8
Житомир – +6…+8
Вінниця – +7…+9
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +9…+11
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +9…+11
Кропивницький – +6…+8
Черкаси – +6…+8
Чернігів – +5…+7
Суми – +5…+7
Полтава – +5…+7
Дніпро – +6…+8
Запоріжжя – +8…+10
Донецьк – +4…+6
Луганськ – +5…+7
Харків – +4…+6
Київ – +6…+8
Прогноз погоди на вівторок, 24 грудня, від Укргідрометцентру