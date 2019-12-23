Прогноз погоди на 24 грудня: в Україні дощитиме, у Карпатах можливі хуртовини

Погода в Україні у вівторок, 24 грудня, буде дощовою та прохолодною. У Карпатах можливий мокрий сніг та хуртовини. Лише східна частина України втримається від суттєвих опадів.

Дощі йтимуть на Заході, на Півночі України, ввечері на Півдні та в усіх центральних областях.

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До нас прийшов циклон з дивним іменем Ailton, який організував дощі. Завтра він також зумовить вологу погоду у більшості областей України,

– пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві в переддень Різдва західного обряду очікується волога і порівняно тепла погода. Невеликі дощі та близько +6 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 24 грудня, у містах України:

Ужгород – +5…+7

Львів – +5…+7

Івано-Франківськ – +5…+7

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +5…+7

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +5…+7

Рівне – +6…+8

Житомир – +6…+8

Вінниця – +7…+9

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +9…+11

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +9…+11

Кропивницький – +6…+8

Черкаси – +6…+8

Чернігів – +5…+7

Суми – +5…+7

Полтава – +5…+7

Дніпро – +6…+8

Запоріжжя – +8…+10

Донецьк – +4…+6

Луганськ – +5…+7

Харків – +4…+6

Київ – +6…+8



Прогноз погоди на вівторок, 24 грудня, від Укргідрометцентру