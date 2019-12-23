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      Прогноз погоди на 24 грудня: в Україні дощитиме, у Карпатах можливі хуртовини

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      Прогноз погоди на 24 грудня / pixabay

      Погода в Україні у вівторок, 24 грудня, буде дощовою та прохолодною. У Карпатах можливий мокрий сніг та хуртовини. Лише східна частина України втримається від суттєвих опадів.

      Дощі йтимуть на Заході, на Півночі України, ввечері на Півдні та в усіх центральних областях.

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      До нас прийшов циклон з дивним іменем Ailton, який організував дощі. Завтра він також зумовить вологу погоду у більшості областей України,
      – пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      У Києві в переддень Різдва західного обряду очікується волога і порівняно тепла погода. Невеликі дощі та близько +6 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 24 грудня, у містах України:

      Ужгород – +5…+7

      Львів – +5…+7

      Івано-Франківськ – +5…+7

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +5…+7

      Хмельницький – +6…+8

      Луцьк – +5…+7

      Рівне – +6…+8

      Житомир – +6…+8

      Вінниця – +7…+9

      Одеса – +9…+11

      Миколаїв – +9…+11

      Херсон – +9…+11

      Сімферополь – +9…+11

      Кропивницький – +6…+8

      Черкаси – +6…+8

      Чернігів – +5…+7

      Суми – +5…+7

      Полтава – +5…+7

      Дніпро – +6…+8

      Запоріжжя – +8…+10

      Донецьк – +4…+6

      Луганськ – +5…+7

      Харків – +4…+6

      Київ – +6…+8


      Прогноз погоди на вівторок, 24 грудня, від Укргідрометцентру

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Погода
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