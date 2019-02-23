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      Прогноз погоды на 24 февраля: зима продолжит свой ход страной, однако морозы спадут

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      Погода 24 февраля 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 24 февраля / pet2you.com

      Погода в воскресенье, 24 февраля, в Украине будет солнечной и морозной. Правда, уже не будет так холодно, как в предыдущие дни, воздух постепенно прогреваться до отметки в 0 градусов.

      Осадки по всей территории – маловероятны, снежную непогоду вытеснит антициклон, который на выходных поселился в Украине, пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Теплее всего будет в нескольких западных регионах. Там температурные отметки достигнут 0...+2 градусов. Речь идет о Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях.

      Холоднее всего, в свою очередь, будет в Крыму. Дневная температура на полуострове опустится до -1 ...-3 градусов.

      Ветер с северного изменится на северо-западный и стихнет: 5 – 10 метров в секунду.

      В Киеве тоже будет солнечно, температура воздуха поднимется до -1...+1 градуса.

      Прогноз погоды на воскресенье, 24 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – 0...+2

      Львов – 0...+2

      Ивано-Франковск – -1...+1

      Тернополь – 0...+2

      Черновцы – -1...+1

      Хмельницкий – -1...+1

      Луцк – 0...+2

      Ровно – 0...+2

      Житомир – -1...+1

      Винница – 0...+2

      Одесса – -1...+1

      Николаев – -1...+1

      Херсон – -1...+1

      Симферополь – -1...-3

      Кропивницкий – -1...+1

      Черкассы – -1...+1

      Чернигов – -1...+1

      Суммы – 0...-2

      Полтава – -1...+1

      Днепр – -1...+1

      Запорожье – -1...+1

      Донецк – -1...+1

      Луганск – 0...-2

      Харьков – -1...+1

      Киев – -1...+1

      прогноз погоди на лютий прогноз погоди на 24 лютого погода на лютий
      Погода на воскресенье, 24 февраля, от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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