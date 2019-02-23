Прогноз погоды на 24 февраля: зима продолжит свой ход страной, однако морозы спадут
Погода в воскресенье, 24 февраля, в Украине будет солнечной и морозной. Правда, уже не будет так холодно, как в предыдущие дни, воздух постепенно прогреваться до отметки в 0 градусов.
Осадки по всей территории – маловероятны, снежную непогоду вытеснит антициклон, который на выходных поселился в Украине, пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
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Теплее всего будет в нескольких западных регионах. Там температурные отметки достигнут 0...+2 градусов. Речь идет о Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях.
Холоднее всего, в свою очередь, будет в Крыму. Дневная температура на полуострове опустится до -1 ...-3 градусов.
Ветер с северного изменится на северо-западный и стихнет: 5 – 10 метров в секунду.
В Киеве тоже будет солнечно, температура воздуха поднимется до -1...+1 градуса.
Прогноз погоды на воскресенье, 24 февраля, в городах Украины:
Ужгород – 0...+2
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – 0...+2
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – -1...+1
Винница – 0...+2
Одесса – -1...+1
Николаев – -1...+1
Херсон – -1...+1
Симферополь – -1...-3
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Суммы – 0...-2
Полтава – -1...+1
Днепр – -1...+1
Запорожье – -1...+1
Донецк – -1...+1
Луганск – 0...-2
Харьков – -1...+1
Киев – -1...+1
Погода на воскресенье, 24 февраля, от Укргидрометцентра
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