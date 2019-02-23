Прогноз погоди на 24 лютого: зима продовжить свій хід країною, проте морози спадуть

Погода у неділю, 24 лютого, в Україні буде сонячною та морозною. Щоправда, вже не буде так холодно, як попередніми днями, повітря поступово прогріватиметься до позначки у 0 градусів.

Опади по всій території – малоймовірні, сніжну негоду витіснить антициклон, який на вихідних оселився в Україні, пише український синоптик Наталка Діденко. Читайте також: Як виглядає китайська копія сумнозвісного "Титаніка": фото із будівництва лайнера-легенди Найтепліше буде у декількох західних регіонах. Там температурні позначки сягнуть 0...+2 градусів. Мовиться про Закарпатську, Львівську, Тернопільську, Волинську і Рівненську області. Найхолодніше, своєю чергою, буде у Криму. Денна температура на півострові опуститься до -1...-3 градусів. Вітер із північного зміниться на північно-західний та стихне: 5 – 10 метрів за секунду. У Києві теж буде сонячно, температура повітря підніметься до -1...+1 градуса. Прогноз погоди на неділю, 24 лютого, у містах України: Ужгород – 0…+2 Львів – 0…+2 Івано-Франківськ – -1…+1 Тернопіль – 0…+2 Чернівці – -1…+1 Хмельницький – -1…+1 Луцьк – 0…+2 Рівне – 0…+2 Житомир – -1…+1 Вінниця – 0…+2 Одеса – -1…+1 Миколаїв – -1…+1 Херсон – -1…+1 Сімферополь – -1…-3 Кропивницький – -1…+1 Черкаси – -1…+1 Чернігів – -1…+1 Суми – 0…-2 Полтава – -1…+1 Дніпро – -1…+1 Запоріжжя – -1…+1 Донецьк – -1…+1 Луганськ – 0…-2 Харків – -1…+1 Київ – -1…+1

Погода на неділю, 24 лютого, від Укргідрометцентру