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      Прогноз погоди на 24 лютого: зима продовжить свій хід країною, проте морози спадуть

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      Погода 24 лютого 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 24 лютого / pet2you.com

      Погода у неділю, 24 лютого, в Україні буде сонячною та морозною. Щоправда, вже не буде так холодно, як попередніми днями, повітря поступово прогріватиметься до позначки у 0 градусів.

      Опади по всій території – малоймовірні, сніжну негоду витіснить антициклон, який на вихідних оселився в Україні, пише український синоптик Наталка Діденко.

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      Найтепліше буде у декількох західних регіонах. Там температурні позначки сягнуть 0...+2 градусів. Мовиться про Закарпатську, Львівську, Тернопільську, Волинську і Рівненську області.

      Найхолодніше, своєю чергою, буде у Криму. Денна температура на півострові опуститься до -1...-3 градусів.

      Вітер із північного зміниться на північно-західний та стихне: 5 – 10 метрів за секунду.

      У Києві теж буде сонячно, температура повітря підніметься до -1...+1 градуса.

      Прогноз погоди на неділю, 24 лютого, у містах України:

      Ужгород – 0…+2

      Львів – 0…+2

      Івано-Франківськ – -1…+1

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – -1…+1

      Хмельницький – -1…+1

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – 0…+2

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – -1…+1

      Миколаїв – -1…+1

      Херсон – -1…+1

      Сімферополь – -1…-3

      Кропивницький – -1…+1

      Черкаси – -1…+1

      Чернігів – -1…+1

      Суми – 0…-2

      Полтава – -1…+1

      Дніпро – -1…+1

      Запоріжжя – -1…+1

      Донецьк – -1…+1

      Луганськ – 0…-2

      Харків – -1…+1

      Київ – -1…+1

      прогноз погоди на лютий прогноз погоди на 24 лютого погода на лютий
      Погода на неділю, 24 лютого, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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