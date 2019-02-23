Прогноз погоди на 24 лютого: зима продовжить свій хід країною, проте морози спадуть
Погода у неділю, 24 лютого, в Україні буде сонячною та морозною. Щоправда, вже не буде так холодно, як попередніми днями, повітря поступово прогріватиметься до позначки у 0 градусів.
Опади по всій території – малоймовірні, сніжну негоду витіснить антициклон, який на вихідних оселився в Україні, пише український синоптик Наталка Діденко.
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Найтепліше буде у декількох західних регіонах. Там температурні позначки сягнуть 0...+2 градусів. Мовиться про Закарпатську, Львівську, Тернопільську, Волинську і Рівненську області.
Найхолодніше, своєю чергою, буде у Криму. Денна температура на півострові опуститься до -1...-3 градусів.
Вітер із північного зміниться на північно-західний та стихне: 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві теж буде сонячно, температура повітря підніметься до -1...+1 градуса.
Прогноз погоди на неділю, 24 лютого, у містах України:
Ужгород – 0…+2
Львів – 0…+2
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – -1…+1
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – -1…+1
Вінниця – 0…+2
Одеса – -1…+1
Миколаїв – -1…+1
Херсон – -1…+1
Сімферополь – -1…-3
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – -1…+1
Чернігів – -1…+1
Суми – 0…-2
Полтава – -1…+1
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – -1…+1
Донецьк – -1…+1
Луганськ – 0…-2
Харків – -1…+1
Київ – -1…+1
Погода на неділю, 24 лютого, від Укргідрометцентру