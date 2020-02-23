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      Прогноз погоды на 24 февраля: Украину ждут сложные погодные условия

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      Прогноз погоды на 24 февраля / Ipress

      Погода в Украине в понедельник, 24 февраля, будет облачной. Также синоптики прогнозируют дожди, а в некоторых регионах вероятен мокрый снег. Температура воздуха в среднем составит 3 – 5 градусов тепла.

      По информации украинского Гидрометцентра, в понедельник почти во всех городах Украины будет падать дождь с мокрым снегом. Только в Запорожье и на юге дожди без снега. Кроме того, в Карпатах прогнозируют сильный снег и метели.

      Важно! На Украину надвигаются два циклона: где ждать непогоды

      Холоднее всего будет на Сумщине – здесь столбики термометров будут показывать температуру -1 – +1 градуса. Теплее всего – в Одесской области, где температура воздуха прогреется до 8 – 10 градусов тепла.

      В Киеве температура воздуха составит 3 – 5 градусов выше нуля. Здесь также прогнозируют дождь и мокрый снег.

      Прогноз погоды на понедельник, 24 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +6…+8

      Львов – +4…+6

      Ивано-Франковск – +4…+6

      Тернополь – +4…+6

      Черновцы – +4…+6

      Хмельницкий – +4…+6

      Луцк – +4…+6

      Ровно – +4… +6

      Житомир – +4…+6

      Винница – +2…+4

      Одесса – +8…+10

      Николаев – +6…+8

      Херсон – +6…+8

      Симферополь – +7…+9

      Кропивницкий – +2…+4

      Черкассы – +2…+4

      Чернигов – +1… +3

      Сумы – -1…+1

      Полтава – +1…+3

      Днепр – +2…+4

      Запорожье – +6…+8

      Донецк – +2…+4

      Луганск – +1…+3

      Харьков – +1…+3

      Киев – +3…+5

      Погода. Україна, негода, дощ, сніг, зима, антициклон

      Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 24 февраля

      Ветер будет дуть преимущественно в северо-западном направлении. Его скорость составит 17 – 22 метра в секунду. А в Карпатах порывы ветра будут доходить до 25 – 30 метров в секунду. А это II (оранжевый) уровень опасности. В то же время на дорогах будет гололедица.

      Укргідрометцентр, вітер, буревій, сильні пориви, штоормове попередження
      Где в Украине ожидаются сильные порывы ветра 24 Февраля / Данные Укргидрометцетра

      Осложнения погодных условий в Гидрометцентре объясняют перемещением активного циклона с запада.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Снег в Украине Погода Непогода в Украине
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