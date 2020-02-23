Прогноз погоды на 24 февраля: Украину ждут сложные погодные условия

Погода в Украине в понедельник, 24 февраля, будет облачной. Также синоптики прогнозируют дожди, а в некоторых регионах вероятен мокрый снег. Температура воздуха в среднем составит 3 – 5 градусов тепла.

По информации украинского Гидрометцентра, в понедельник почти во всех городах Украины будет падать дождь с мокрым снегом. Только в Запорожье и на юге дожди без снега. Кроме того, в Карпатах прогнозируют сильный снег и метели.

Важно! На Украину надвигаются два циклона: где ждать непогоды

Холоднее всего будет на Сумщине – здесь столбики термометров будут показывать температуру -1 – +1 градуса. Теплее всего – в Одесской области, где температура воздуха прогреется до 8 – 10 градусов тепла.

В Киеве температура воздуха составит 3 – 5 градусов выше нуля. Здесь также прогнозируют дождь и мокрый снег.

Прогноз погоды на понедельник, 24 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +6…+8

Львов – +4…+6

Ивано-Франковск – +4…+6

Тернополь – +4…+6

Черновцы – +4…+6

Хмельницкий – +4…+6

Луцк – +4…+6

Ровно – +4… +6

Житомир – +4…+6

Винница – +2…+4

Одесса – +8…+10

Николаев – +6…+8

Херсон – +6…+8

Симферополь – +7…+9

Кропивницкий – +2…+4

Черкассы – +2…+4

Чернигов – +1… +3

Сумы – -1…+1

Полтава – +1…+3

Днепр – +2…+4

Запорожье – +6…+8

Донецк – +2…+4

Луганск – +1…+3

Харьков – +1…+3

Киев – +3…+5

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 24 февраля

Ветер будет дуть преимущественно в северо-западном направлении. Его скорость составит 17 – 22 метра в секунду. А в Карпатах порывы ветра будут доходить до 25 – 30 метров в секунду. А это II (оранжевый) уровень опасности. В то же время на дорогах будет гололедица.



Где в Украине ожидаются сильные порывы ветра 24 Февраля / Данные Укргидрометцетра

Осложнения погодных условий в Гидрометцентре объясняют перемещением активного циклона с запада.