Прогноз погоды на 24 февраля: Украину ждут сложные погодные условия
Погода в Украине в понедельник, 24 февраля, будет облачной. Также синоптики прогнозируют дожди, а в некоторых регионах вероятен мокрый снег. Температура воздуха в среднем составит 3 – 5 градусов тепла.
По информации украинского Гидрометцентра, в понедельник почти во всех городах Украины будет падать дождь с мокрым снегом. Только в Запорожье и на юге дожди без снега. Кроме того, в Карпатах прогнозируют сильный снег и метели.
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Холоднее всего будет на Сумщине – здесь столбики термометров будут показывать температуру -1 – +1 градуса. Теплее всего – в Одесской области, где температура воздуха прогреется до 8 – 10 градусов тепла.
В Киеве температура воздуха составит 3 – 5 градусов выше нуля. Здесь также прогнозируют дождь и мокрый снег.
Прогноз погоды на понедельник, 24 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +6…+8
Львов – +4…+6
Ивано-Франковск – +4…+6
Тернополь – +4…+6
Черновцы – +4…+6
Хмельницкий – +4…+6
Луцк – +4…+6
Ровно – +4… +6
Житомир – +4…+6
Винница – +2…+4
Одесса – +8…+10
Николаев – +6…+8
Херсон – +6…+8
Симферополь – +7…+9
Кропивницкий – +2…+4
Черкассы – +2…+4
Чернигов – +1… +3
Сумы – -1…+1
Полтава – +1…+3
Днепр – +2…+4
Запорожье – +6…+8
Донецк – +2…+4
Луганск – +1…+3
Харьков – +1…+3
Киев – +3…+5
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 24 февраля
Ветер будет дуть преимущественно в северо-западном направлении. Его скорость составит 17 – 22 метра в секунду. А в Карпатах порывы ветра будут доходить до 25 – 30 метров в секунду. А это II (оранжевый) уровень опасности. В то же время на дорогах будет гололедица.
Где в Украине ожидаются сильные порывы ветра 24 Февраля / Данные Укргидрометцетра
Осложнения погодных условий в Гидрометцентре объясняют перемещением активного циклона с запада.