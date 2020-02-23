Прогноз погоди на 24 лютого: на Україну очікують складні погодні умови

Погода в Україні в понеділок, 24 лютого, буде хмарною. Також синоптики прогнозують дощі, а у деяких регіонах є імовірним мокрий сніг. Температура повітря в середньому становитиме 3 – 5 градусів тепла.

За інформацією українського гідрометцентру, у понеділок майже у всіх містах України падатиме дощ із мокрим снігом. Лише на Запоріжжі та на півдні дощитиме без снігу. Крім того, у Карпатах прогнозують сильний сніг і хуртовини.

Важливо! На Україну насуваються два циклони: де чекати негоду

Найхолодніше буде на Сумщині – тут стовпчики термометрів показуватимуть температуру -1 – +1 градуси. А найтепліше – на Одещині, де температура повітря прогріється до 8 – 10 градусів тепла.

У Києві температура повітря становитиме 3 – 5 градусів вище нуля. Тут також прогнозують дощ і мокрий сніг.

Прогноз погоди на понеділок, 24 лютого, у містах України:

Ужгород – +6…+8

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +4…+6

Луцьк – +4…+6

Рівне – +4… +6

Житомир – +4…+6

Вінниця – +2…+4

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +1… +3

Суми – -1…+1

Полтава – +1…+3

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +6…+8

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +1…+3

Харків – +1…+3

Київ – +3…+5



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 24 лютого

Вітер дутиме здебільшого у північно-західному напрямку. Його швидкість становитиме 17 – 22 метри за секунду. А у Карпатах пориви вітру доходитимуть до 25 – 30 метрів за секунду. А це II (помаранчевий) рівень небезпечності. Водночас на дорогах буде ожеледиця.



Де в Україні очікують сильні пориви вітру 24 лютого / Дані Укргідрометцетру

Ускладнення погодних умов у гідрометцентрі пояснюють переміщенням активного циклону з заходу.