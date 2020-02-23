16:05
23 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками
      Вєсті Кремля
      13:44, 22 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Екстрасенси врятують від коронавірусу. Путінські байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      Прогноз погоди на 24 лютого: на Україну очікують складні погодні умови

      - Читать новость на русском
      Якою буде погода в Україні 24 лютого / 24 канал

      Погода в Україні в понеділок, 24 лютого, буде хмарною. Також синоптики прогнозують дощі, а у деяких регіонах є імовірним мокрий сніг. Температура повітря в середньому становитиме 3 – 5 градусів тепла.

      За інформацією українського гідрометцентру, у понеділок майже у всіх містах України падатиме дощ із мокрим снігом. Лише на Запоріжжі та на півдні дощитиме без снігу. Крім того, у Карпатах прогнозують сильний сніг і хуртовини.

      Важливо! На Україну насуваються два циклони: де чекати негоду

      Найхолодніше буде на Сумщині – тут стовпчики термометрів показуватимуть температуру -1 – +1 градуси. А найтепліше – на Одещині, де температура повітря прогріється до 8 – 10 градусів тепла.

      У Києві температура повітря становитиме 3 – 5 градусів вище нуля. Тут також прогнозують дощ і мокрий сніг. 

      Прогноз погоди на понеділок, 24 лютого, у містах України:

      Ужгород – +6…+8

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +4…+6

      Тернопіль – +4…+6

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +4…+6

      Луцьк – +4…+6

      Рівне – +4… +6

      Житомир – +4…+6

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – +8…+10

      Миколаїв – +6…+8

      Херсон – +6…+8

      Сімферополь – +7…+9

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +1… +3

      Суми – -1…+1

      Полтава – +1…+3

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +6…+8

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +1…+3

      Київ – +3…+5

      Погода. Україна, негода, дощ, сніг, зима, антициклон
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 24 лютого 

      Вітер дутиме здебільшого у північно-західному напрямку. Його швидкість становитиме 17 – 22 метри за секунду. А у Карпатах пориви вітру доходитимуть до 25 – 30 метрів за секунду. А це II (помаранчевий) рівень небезпечності. Водночас на дорогах буде ожеледиця.

      Укргідрометцентр, вітер, буревій, сильні пориви, штоормове попередження
      Де в Україні очікують сильні пориви вітру 24 лютого / Дані Укргідрометцетру 

      Ускладнення погодних умов у гідрометцентрі пояснюють переміщенням активного циклону з заходу.

      Снігопади, ожеледиця і пориви вітру: в Україні оголосили штормове попередження
      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Сніг в Україні Погода Негода в Україні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:21 Паніка щодо коронавірусу: як політики скористались фейками та маніпуляцією
      Дмитро Гнап
      сьогодні , 12:00 Де поїсти в Парижі: 5 найкращих закладів від Євгена Клопотенка
      Євген Клопотенко
      сьогодні , 09:23 Є ідея: історії українців, які знайшли гроші для бізнесу
      Юлія Поскробок
      сьогодні , 08:40 Як мотивувати себе до дій?
      Ярослава Гресь
      сьогодні , 08:02 Українці в Польщі: скільки заробляють, витрачають та де шукають роботу
      Юлія Поскробок
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук