Прогноз погоди на 24 лютого: на Україну очікують складні погодні умови
Погода в Україні в понеділок, 24 лютого, буде хмарною. Також синоптики прогнозують дощі, а у деяких регіонах є імовірним мокрий сніг. Температура повітря в середньому становитиме 3 – 5 градусів тепла.
За інформацією українського гідрометцентру, у понеділок майже у всіх містах України падатиме дощ із мокрим снігом. Лише на Запоріжжі та на півдні дощитиме без снігу. Крім того, у Карпатах прогнозують сильний сніг і хуртовини.
Важливо! На Україну насуваються два циклони: де чекати негоду
Найхолодніше буде на Сумщині – тут стовпчики термометрів показуватимуть температуру -1 – +1 градуси. А найтепліше – на Одещині, де температура повітря прогріється до 8 – 10 градусів тепла.
У Києві температура повітря становитиме 3 – 5 градусів вище нуля. Тут також прогнозують дощ і мокрий сніг.
Прогноз погоди на понеділок, 24 лютого, у містах України:
Ужгород – +6…+8
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +4…+6
Луцьк – +4…+6
Рівне – +4… +6
Житомир – +4…+6
Вінниця – +2…+4
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +1… +3
Суми – -1…+1
Полтава – +1…+3
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +6…+8
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +1…+3
Харків – +1…+3
Київ – +3…+5
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 24 лютого
Вітер дутиме здебільшого у північно-західному напрямку. Його швидкість становитиме 17 – 22 метри за секунду. А у Карпатах пориви вітру доходитимуть до 25 – 30 метрів за секунду. А це II (помаранчевий) рівень небезпечності. Водночас на дорогах буде ожеледиця.
Де в Україні очікують сильні пориви вітру 24 лютого / Дані Укргідрометцетру
Ускладнення погодних умов у гідрометцентрі пояснюють переміщенням активного циклону з заходу.
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