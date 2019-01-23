Прогноз погоды на 24 января: Украину охватит мокрый снег и дождь
Погода в Украине в четверг, 24 января, будет морозной и на отдельных территориях снежной. Так, на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей страны следует ожидать мокрый снег с дождем.
Об этом сообщили синоптик Наталья Диденко в Facebook.
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По ее словам, в четверг атмосферные фронты покинут северные регионы, поэтому Украину покинут сильные снегопады.
"Температура воздуха на Западе и Севере ночью -7...-12 градусов, днем -2...-6 градусов. На остальную территорию придет потепление и оттепель", – написала Диденко.
Средняя дневная температура воздуха в Украине составит -4...-6 градусов.
В Киеве 24 января снегопады и метели ослабнут, однако мороз удержится.
Прогноз погоды на четверг, 24 января, в городах Украины:
Ужгород – -2...-4
Львов – -3...-5
Ивано-Франковск – -4...-6
Тернополь – -4...-6
Черновцы – -4...-6
Хмельницкий – -4...-6
Луцк – -4...-6
Ровно – -3...-5
Житомир – -3...-5
Винница – -2...-4
Одесса – +5...+7
Николаев – +4...+6
Херсон – +5...+7
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – -1...-1
Черкассы – 0...-2
Чернигов – -4...-6
Сумы – -3...-5
Полтава – -1...+1
Днепр – -1...+1
Запорожье – +4...+6
Донецк – +1...+3
Луганск – -1...+1
Харьков – 0...+2
Киев – -5...-7
Прогноз погоды на 24 января от Укргидрометцентра