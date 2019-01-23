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      Прогноз погоды на 24 января: Украину охватит мокрый снег и дождь

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      Погода 24 января 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 24 января / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в четверг, 24 января, будет морозной и на отдельных территориях снежной. Так, на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей страны следует ожидать мокрый снег с дождем.

      Об этом сообщили синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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      По ее словам, в четверг атмосферные фронты покинут северные регионы, поэтому Украину покинут сильные снегопады.

      "Температура воздуха на Западе и Севере ночью -7...-12 градусов, днем -2...-6 градусов. На остальную территорию придет потепление и оттепель", – написала Диденко.

      Средняя дневная температура воздуха в Украине составит -4...-6 градусов.

      В Киеве 24 января снегопады и метели ослабнут, однако мороз удержится.

      Прогноз погоды на четверг, 24 января, в городах Украины:

      Ужгород – -2...-4

      Львов – -3...-5

      Ивано-Франковск – -4...-6

      Тернополь – -4...-6

      Черновцы – -4...-6

      Хмельницкий – -4...-6

      Луцк – -4...-6

      Ровно – -3...-5

      Житомир – -3...-5

      Винница – -2...-4

      Одесса – +5...+7

      Николаев – +4...+6

      Херсон – +5...+7

      Симферополь – +9...+11

      Кропивницкий – -1...-1

      Черкассы – 0...-2

      Чернигов – -4...-6

      Сумы – -3...-5

      Полтава – -1...+1

      Днепр – -1...+1

      Запорожье – +4...+6

      Донецк – +1...+3

      Луганск – -1...+1

      Харьков – 0...+2

      Киев – -5...-7

      погода прогноз погоди
      Прогноз погоды на 24 января от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Снег в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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