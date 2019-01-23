Прогноз погоды на 24 января: Украину охватит мокрый снег и дождь

Прогноз погоды в Украине на 24 января / Фото из открытых источников

Погода в Украине в четверг, 24 января, будет морозной и на отдельных территориях снежной. Так, на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей страны следует ожидать мокрый снег с дождем.