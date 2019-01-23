Прогноз погоди на 24 січня: Україну охопить мокрий сніг та дощ
Погода в Україні у четвер, 24 січня, буде морозяною та на окремих територіях сніжною. Так, на Сході, Півдні, у більшості центральних областей країни слід очікувати мокрий сніг з дощем.
Про це повідомили синоптик Наталка Діденко у Facebook.
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За її словами, у четвер атмосферні фронти покинуть північні регіони, тому Україну покинуть сильні снігопади.
"Температура повітря на Заході та Півночі вночі -7-12 градусів, вдень -2-6 градусів. На решту території прийде потепління до відлиги", – написала Діденко.
Середня денна температура повітря в Україні становитиме -4-6 градусів.
У Києві 24 січня снігопади хуртовини послабляться, однак мороз втримається.
Прогноз погоди на четвер, 24 січня, у містах України:
Ужгород – -2…-4
Львів – -3…-5
Івано-Франківськ – -4…-6
Тернопіль – -4…-6
Чернівці – -4…-6
Хмельницький – -4…-6
Луцьк – -4…-6
Рівне – -3…-5
Житомир – -3…-5
Вінниця – -2…-4
Одеса – +5…+7
Миколаїв – +4…+6
Херсон – +5…+7
Сімферополь – +9…+11
Кропивницький – -1…-1
Черкаси – 0…-2
Чернігів – -4…-6
Суми – -3…-5
Полтава – -1…+1
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +1…+3
Луганськ – -1…+1
Харків – 0…+2
Київ – -5…-7
Прогноз погоди на 24 січня від Укргідрометцентру