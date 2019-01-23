Прогноз погоди на 24 січня: Україну охопить мокрий сніг та дощ

Прогноз погоди на 24 січня / Фото з відкритих джерел

Погода в Україні у четвер, 24 січня, буде морозяною та на окремих територіях сніжною. Так, на Сході, Півдні, у більшості центральних областей країни слід очікувати мокрий сніг з дощем.