Прогноз погоды на 24 января: в Украине будет сухо и тепло

Погода в Украине в пятницу, 24 января, будет сухой и теплой. Ветер угомонится. Лишь на севере возможны осадки. Столбики термометров местами поднимутся до +7 градусов.

Украина окажется между мощным северным циклоном и не менее масштабным антициклоном, который охватывает почти всю Европу. Об этом в фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко.

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Европейские тенденции в нас сильнее, поэтому и осадков существенных не предвидится. Только кусочек теплого фронта черкнет по северным областям, закрывая солнце и кое-где организуя осадки,

– отметила Диденко.

В большинстве областей будет преобладать сухая погода. Лишь в Житомирской и Киевской областях небо затянет облаками. А на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине есть вероятность небольшого дождя или мокрого снега.

Ветер постепенно угомонится и станет умеренным. Средняя температура воздуха в Украине будет 0...+5 градусов.

В Киеве 24 января облачно, но без осадков. Ветер будет дуть западный, 5-12 метров в секунду. Хотя еще порывистый, но уже слабее, чем 23 января. Температура воздуха будет достигать +1...+3 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 24 января, в городах Украины:

Ужгород – +5...+7

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +4...+6

Ровно – +3...+6

Житомир – +1...+3

Винница – +2...+4

Одесса – +5...+7

Николаев – +4...+6

Херсон – +2...+4

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – +1...+3

Суммы – +1...+3



Полтава – +2...+4

Днепр – +1...+3

Запорожье – +2...+4

Донецк – +1...+3

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – +1...+3



Прогноз погоды на пятницу, 24 января, от Укргидрометцентра