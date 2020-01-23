15:55
23 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Унитазные российские шпионы. Кадыров "врывается" в правоохранительную систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:08, 22 января
      Вести.UA: Кива "отгреб" по полной. Нашествие волков в украинских судах
      Вєсті.UA
      21:00, 22 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Прогноз погоды на 24 января: в Украине будет сухо и тепло

      10 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 24 января / pravda.com

      Погода в Украине в пятницу, 24 января, будет сухой и теплой. Ветер угомонится. Лишь на севере возможны осадки. Столбики термометров местами поднимутся до +7 градусов.

      Украина окажется между мощным северным циклоном и не менее масштабным антициклоном, который охватывает почти всю Европу. Об этом в фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко.

      Обратите внимание: Как правильно одеваться зимой, чтобы не замерзнуть и не вспотеть: полезные советы

      Европейские тенденции в нас сильнее, поэтому и осадков существенных не предвидится. Только кусочек теплого фронта черкнет по северным областям, закрывая солнце и кое-где организуя осадки,
      – отметила Диденко.

      В большинстве областей будет преобладать сухая погода. Лишь в Житомирской и Киевской областях небо затянет облаками. А на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине есть вероятность небольшого дождя или мокрого снега.

      Ветер постепенно угомонится и станет умеренным. Средняя температура воздуха в Украине будет 0...+5 градусов.

      В Киеве 24 января облачно, но без осадков. Ветер будет дуть западный, 5-12 метров в секунду. Хотя еще порывистый, но уже слабее, чем 23 января. Температура воздуха будет достигать +1...+3 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 24 января, в городах Украины:

      Ужгород – +5...+7

      Львов – +5...+7

      Ивано-Франковск – +5...+7

      Тернополь – +4...+6

      Черновцы – +4...+6

      Хмельницкий – +4...+6

      Луцк – +4...+6

      Ровно – +3...+6

      Житомир – +1...+3

      Винница – +2...+4

      Одесса – +5...+7

      Николаев – +4...+6

      Херсон – +2...+4

      Симферополь – +2...+4

      Кропивницкий – +1...+3

      Черкассы – +1...+3

      Чернигов – +1...+3

      Суммы – +1...+3


      Полтава – +2...+4

      Днепр – +1...+3

      Запорожье – +2...+4

      Донецк – +1...+3

      Луганск – 0...+2

      Харьков – 0...+2

      Киев – +1...+3

      погода прогноз
      Прогноз погоды на пятницу, 24 января, от Укргидрометцентра

      Испанию накрыли снегопады, ливни и шторм Глория: погибли 9 человек – фото, видео
      сегодня
      4005
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:10 Как платить налог на недвижимость в Украине в 2020 году
      Яніна Ткачук 20839
      сегодня , 12:11 Все идет по плану: Украина вернулась на рынок еврооблигаций
      Сергій Фурса 115
      сегодня , 15:30 Как не заболеть ОРВИ и гриппом в сезон простуд, если болеть некогда
      Олександр Бевза 504
      22 января , 08:30 Ожоги на коже: как лечить и распространенные ошибки
      165
      сегодня , 11:30 Импичмент Трампа: что свидетель Болтон может рассказать об Украине
      Іван Яковина 233
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук