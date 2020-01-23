Прогноз погоды на 24 января: в Украине будет сухо и тепло
Погода в Украине в пятницу, 24 января, будет сухой и теплой. Ветер угомонится. Лишь на севере возможны осадки. Столбики термометров местами поднимутся до +7 градусов.
Украина окажется между мощным северным циклоном и не менее масштабным антициклоном, который охватывает почти всю Европу. Об этом в фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко.
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Европейские тенденции в нас сильнее, поэтому и осадков существенных не предвидится. Только кусочек теплого фронта черкнет по северным областям, закрывая солнце и кое-где организуя осадки,
– отметила Диденко.
В большинстве областей будет преобладать сухая погода. Лишь в Житомирской и Киевской областях небо затянет облаками. А на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине есть вероятность небольшого дождя или мокрого снега.
Ветер постепенно угомонится и станет умеренным. Средняя температура воздуха в Украине будет 0...+5 градусов.
В Киеве 24 января облачно, но без осадков. Ветер будет дуть западный, 5-12 метров в секунду. Хотя еще порывистый, но уже слабее, чем 23 января. Температура воздуха будет достигать +1...+3 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 24 января, в городах Украины:
Ужгород – +5...+7
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +4...+6
Ровно – +3...+6
Житомир – +1...+3
Винница – +2...+4
Одесса – +5...+7
Николаев – +4...+6
Херсон – +2...+4
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – +1...+3
Чернигов – +1...+3
Суммы – +1...+3
Полтава – +2...+4
Днепр – +1...+3
Запорожье – +2...+4
Донецк – +1...+3
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – +1...+3