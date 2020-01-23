Прогноз погоди на 24 січня: в Україні буде сухо й тепло
Погода в Україні у п’ятницю, 24 січня, буде сухою та теплою. Вітер вгомониться. Лише на півночі можливі опади. Стовпчики термометрів подекуди піднімуться до +7 градусів.
Україна опиниться між потужним північним циклоном та не менш масштабним антициклоном, який охоплює майже всю Європу. Про це у фейсбуці написала синоптикиня Наталка Діденко.
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Європейські тенденції у нас сильніші, тому й опадів суттєвих не передбачається. Лише шматочок теплого фронту черкне по північних областях, затуляючи сонце та подекуди організовуючи опади,
– зазначила Діденко.
У більшості областей переважатиме суха погода. Лише на Житомирщині, Київщині небо затягне хмарами. А на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині є ймовірність невеликого дощу або мокрого снігу.
Вітер поступово вгомониться та стане помірним. Середня температура повітря в Україні становитиме 0…+5 градусів.
У Києві 24 січня буде хмарно, але без істотних опадів. Вітер дутиме західний, 5-12 метрів за секунду. Хоча ще поривчастий, але вже слабший, ніж 23 січня. Температура повітря сягатиме +1+3 градуси.
Прогноз погоди на п’ятницю, 24 січня, у містах України:
Ужгород – +5…+7
Львів – +5…+7
Івано-Франківськ – +5…+7
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +4…+6
Луцьк – +4…+6
Рівне – +3…+6
Житомир – +1…+3
Вінниця – +2…+4
Одеса – +5…+7
Миколаїв – +4…+6
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +2…+4
Кропивницький – +1…+3
Черкаси – +1…+3
Чернігів – +1…+3
Суми – +1…+3
Полтава – +2…+4
Дніпро – +1…+3
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – +1…+3
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – +1…+3