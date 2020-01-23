Прогноз погоди на 24 січня: в Україні буде сухо й тепло

Погода в Україні у п’ятницю, 24 січня, буде сухою та теплою. Вітер вгомониться. Лише на півночі можливі опади. Стовпчики термометрів подекуди піднімуться до +7 градусів.

Україна опиниться між потужним північним циклоном та не менш масштабним антициклоном, який охоплює майже всю Європу. Про це у фейсбуці написала синоптикиня Наталка Діденко.

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Європейські тенденції у нас сильніші, тому й опадів суттєвих не передбачається. Лише шматочок теплого фронту черкне по північних областях, затуляючи сонце та подекуди організовуючи опади,

– зазначила Діденко.

У більшості областей переважатиме суха погода. Лише на Житомирщині, Київщині небо затягне хмарами. А на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині є ймовірність невеликого дощу або мокрого снігу.

Вітер поступово вгомониться та стане помірним. Середня температура повітря в Україні становитиме 0…+5 градусів.

У Києві 24 січня буде хмарно, але без істотних опадів. Вітер дутиме західний, 5-12 метрів за секунду. Хоча ще поривчастий, але вже слабший, ніж 23 січня. Температура повітря сягатиме +1+3 градуси.

Прогноз погоди на п’ятницю, 24 січня, у містах України:

Ужгород – +5…+7

Львів – +5…+7

Івано-Франківськ – +5…+7

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +4…+6

Луцьк – +4…+6

Рівне – +3…+6

Житомир – +1…+3

Вінниця – +2…+4

Одеса – +5…+7

Миколаїв – +4…+6

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +2…+4

Кропивницький – +1…+3

Черкаси – +1…+3

Чернігів – +1…+3

Суми – +1…+3

Полтава – +2…+4

Дніпро – +1…+3

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – +1…+3

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – +1…+3



Прогноз погоди на п’ятницю, 24 січня, від Укргідрометцентру