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      Прогноз погоди на 24 січня: в Україні буде сухо й тепло

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      Прогноз погоди на 24 січня / pravda.com

      Погода в Україні у п’ятницю, 24 січня, буде сухою та теплою. Вітер вгомониться. Лише на півночі можливі опади. Стовпчики термометрів подекуди піднімуться до +7 градусів.

      Україна опиниться між потужним північним циклоном та не менш масштабним антициклоном, який охоплює майже всю Європу. Про це у фейсбуці написала синоптикиня Наталка Діденко.

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      Європейські тенденції у нас сильніші, тому й опадів суттєвих не передбачається. Лише шматочок теплого фронту черкне по північних областях, затуляючи сонце та подекуди організовуючи опади,
      – зазначила Діденко.

      У більшості областей переважатиме суха погода. Лише на Житомирщині, Київщині небо затягне хмарами. А на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині є ймовірність невеликого дощу або мокрого снігу. 

      Вітер поступово вгомониться та стане помірним. Середня температура повітря в Україні становитиме 0…+5 градусів.

      У Києві 24 січня буде хмарно, але без істотних опадів. Вітер дутиме західний, 5-12 метрів за секунду. Хоча ще поривчастий, але вже слабший, ніж 23 січня. Температура повітря сягатиме +1+3 градуси.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 24 січня, у містах України:

      Ужгород – +5…+7

      Львів – +5…+7

      Івано-Франківськ – +5…+7

      Тернопіль – +4…+6

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +4…+6

      Луцьк – +4…+6

      Рівне – +3…+6

      Житомир – +1…+3

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – +5…+7

      Миколаїв – +4…+6

      Херсон – +2…+4

      Сімферополь – +2…+4

      Кропивницький – +1…+3

      Черкаси – +1…+3

      Чернігів – +1…+3

      Суми – +1…+3

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +1…+3

      Запоріжжя – +2…+4

      Донецьк – +1…+3

      Луганськ – 0…+2

      Харків – 0…+2

      Київ – +1…+3

      погода прогноз
      Прогноз погоди на п’ятницю, 24 січня, від Укргідрометцентру

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Погода
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