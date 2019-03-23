Прогноз погоды на 24 марта: в Украине будет солнечно и по-весеннему тепло

Погода в Украине в воскресенье, 24 марта, будет сухой и солнечной в большинстве областей. Дождливо только на Закарпатье и Черниговщине. Ветер стихнет до умеренного.

Температура воздуха вырастет и составит в большинстве областей +7...+14 градусов. Только на востоке еще будет холодно– +3...+6 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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В Киеве в воскресенье будет облачно и могут пройти небольшие дожди. Температура воздуха существенно не изменится– +7...+9 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 24 марта, в городах Украины:

Ужгород – +11...+13

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +8...+10

Ровно – +8...+10

Житомир – +8...+10

Винница – +9...+11

Одесса – +9...+11

Николаев – +9...+11

Херсон – +9...+11

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +8...+10

Сумы – + 7... + 9

Полтава – +7...+9

Днепр – +8...+10

Запорожье – +8...+10

Донецк – +6...+8

Луганск – +6...+8

Харьков – +7...+9

Киев – +7...+9



Прогноз погоды на 24 марта от Укргидрометцентра