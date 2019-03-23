Прогноз погоды на 24 марта: в Украине будет солнечно и по-весеннему тепло
Погода в Украине в воскресенье, 24 марта, будет сухой и солнечной в большинстве областей. Дождливо только на Закарпатье и Черниговщине. Ветер стихнет до умеренного.
Температура воздуха вырастет и составит в большинстве областей +7...+14 градусов. Только на востоке еще будет холодно– +3...+6 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Читайте также: Каким будет лето в Украине: прогноз погоды
В Киеве в воскресенье будет облачно и могут пройти небольшие дожди. Температура воздуха существенно не изменится– +7...+9 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 24 марта, в городах Украины:
Ужгород – +11...+13
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +8...+10
Ровно – +8...+10
Житомир – +8...+10
Винница – +9...+11
Одесса – +9...+11
Николаев – +9...+11
Херсон – +9...+11
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +8...+10
Черкассы – +8...+10
Чернигов – +8...+10
Сумы – + 7... + 9
Полтава – +7...+9
Днепр – +8...+10
Запорожье – +8...+10
Донецк – +6...+8
Луганск – +6...+8
Харьков – +7...+9
Киев – +7...+9