Прогноз погоди на 24 березня: в Україні буде сонячно та по-весняному тепло

Погода в Україні у неділю, 24 березня, буде сухою та сонячною у більшості областей. Дощитиме тільки на Закарпатті та Чернігівщині. Вітер стихне до помірного.

Температура повітря зросте і становитиме у більшості областей +7+14 градусів. Лише на сході ще буде холодно – +3+6 градусів, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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У Києві в неділю буде хмарно та можуть пройти невеликі дощі. Температура повітря суттєво не зміниться – +7+9 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 24 березня, у містах України:

Ужгород – +11…+13

Львів – +9…+11

Івано-Франківськ – +8…+10

Тернопіль – +8…+10

Чернівці – +8…+10

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +8…+10

Рівне – +8…+10

Житомир – +8…+10

Вінниця – +9…+11

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +9…+11

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +8…+10

Кропивницький – +8…+10

Черкаси – +8…+10

Чернігів – +8…+10

Суми – +7…+9

Полтава – +7…+9

Дніпро – +8…+10

Запоріжжя – +8…+10

Донецьк – +6…+8

Луганськ – +6…+8

Харків – +7…+9

Київ – +7…+9



Прогноз погоди на 24 березня від Укргідрометцентру