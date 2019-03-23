Прогноз погоди на 24 березня: в Україні буде сонячно та по-весняному тепло
Погода в Україні у неділю, 24 березня, буде сухою та сонячною у більшості областей. Дощитиме тільки на Закарпатті та Чернігівщині. Вітер стихне до помірного.
Температура повітря зросте і становитиме у більшості областей +7+14 градусів. Лише на сході ще буде холодно – +3+6 градусів, повідомила синоптик Наталка Діденко.
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У Києві в неділю буде хмарно та можуть пройти невеликі дощі. Температура повітря суттєво не зміниться – +7+9 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 24 березня, у містах України:
Ужгород – +11…+13
Львів – +9…+11
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +8…+10
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +8…+10
Рівне – +8…+10
Житомир – +8…+10
Вінниця – +9…+11
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +9…+11
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +8…+10
Кропивницький – +8…+10
Черкаси – +8…+10
Чернігів – +8…+10
Суми – +7…+9
Полтава – +7…+9
Дніпро – +8…+10
Запоріжжя – +8…+10
Донецьк – +6…+8
Луганськ – +6…+8
Харків – +7…+9
Київ – +7…+9