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      Прогноз погоды 24 ноября: зимний мороз не отступает, однако без осадков

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      Прогноз погоды в Украине на 24 ноября
      Прогноз погоды в Украине на 24 ноября / Фото из открытых источников

      Погода в субботу, 24 ноября, в Украине будет сухой – осадков ожидать не следует. Однако мороз не отступает, поэтому украинцам следует готовиться к настоящему зимнему холоду ночью.

      Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Так, в субботу, 24 ноября, воздух ночью охладится до -4-11 градусов, днем ​​отметки термометра будут держаться на уровне 0, -4 градусов.

      В субботу еще будет царить над Украиной антициклон, поэтому повсеместно ожидается сухая погода,
      – отмечает синоптик.

      В Киеве суббота, 24 ноября, будет сухой и морозной. Днем столбик термометра будет показывать -2-4 градуса, ночью он опустится до -5-7 градусов.

      Диденко предупреждает, что такая погода принесет существенные скачки атмосферного давления.

      Прогноз погоды на субботу, 24 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +5...+7

      Львов – 0...+2

      Ивано-Франковск – 0...+2

      Тернополь – 0...+2

      Черновцы – -1...+1

      Хмельницкий – -1...+1

      Луцк – 0...+2

      Ровно – 0...+2

      Житомир – -1... -3

      Винница – -2...-4

      Одесса – 0...+2

      Николаев – 0...+2

      Херсон – 0...+2

      Симферополь – 0...+2

      Кропивницкий – -2...-4

      Черкассы – -2...-4

      Чернигов – -2...-4

      Сумы – -2...-4

      Полтава – -2...-4

      Днепр – -1...-3

      Запорожье – 0...-2

      Донецк – -1...-3

      Луганск – -2...-4

      Харьков – -2...-4

      Киев – -2...-4

      Прогноз погоди в Україні
      Прогноз погоды в Украине на 24 ноября от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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