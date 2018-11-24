Погода в субботу, 24 ноября, в Украине будет сухой – осадков ожидать не следует. Однако мороз не отступает, поэтому украинцам следует готовиться к настоящему зимнему холоду ночью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Так, в субботу, 24 ноября, воздух ночью охладится до -4-11 градусов, днем ​​отметки термометра будут держаться на уровне 0, -4 градусов.

В субботу еще будет царить над Украиной антициклон, поэтому повсеместно ожидается сухая погода,

– отмечает синоптик.

В Киеве суббота, 24 ноября, будет сухой и морозной. Днем столбик термометра будет показывать -2-4 градуса, ночью он опустится до -5-7 градусов.

Диденко предупреждает, что такая погода принесет существенные скачки атмосферного давления.

Прогноз погоды на субботу, 24 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +5...+7

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – -1... -3

Винница – -2...-4

Одесса – 0...+2

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...+2

Симферополь – 0...+2

Кропивницкий – -2...-4

Черкассы – -2...-4

Чернигов – -2...-4

Сумы – -2...-4

Полтава – -2...-4

Днепр – -1...-3

Запорожье – 0...-2

Донецк – -1...-3

Луганск – -2...-4

Харьков – -2...-4

Киев – -2...-4



Прогноз погоды в Украине на 24 ноября от Укргидрометцентра