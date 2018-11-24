Прогноз погоды 24 ноября: зимний мороз не отступает, однако без осадков
Погода в субботу, 24 ноября, в Украине будет сухой – осадков ожидать не следует. Однако мороз не отступает, поэтому украинцам следует готовиться к настоящему зимнему холоду ночью.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
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Так, в субботу, 24 ноября, воздух ночью охладится до -4-11 градусов, днем отметки термометра будут держаться на уровне 0, -4 градусов.
В субботу еще будет царить над Украиной антициклон, поэтому повсеместно ожидается сухая погода,
– отмечает синоптик.
В Киеве суббота, 24 ноября, будет сухой и морозной. Днем столбик термометра будет показывать -2-4 градуса, ночью он опустится до -5-7 градусов.
Диденко предупреждает, что такая погода принесет существенные скачки атмосферного давления.
Прогноз погоды на субботу, 24 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +5...+7
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – -1... -3
Винница – -2...-4
Одесса – 0...+2
Николаев – 0...+2
Херсон – 0...+2
Симферополь – 0...+2
Кропивницкий – -2...-4
Черкассы – -2...-4
Чернигов – -2...-4
Сумы – -2...-4
Полтава – -2...-4
Днепр – -1...-3
Запорожье – 0...-2
Донецк – -1...-3
Луганск – -2...-4
Харьков – -2...-4
Киев – -2...-4
Прогноз погоды в Украине на 24 ноября от Укргидрометцентра