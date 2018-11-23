Погода у суботу, 24 листопада, в Україні буде сухою – опадів очікувати не слід. Однак мороз не відступає, тому українцям слід готуватись до справжнього зимового холоду вночі.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Так, в суботу, 24 листопада, повітря вночі охолодиться до -4-11 градусів, вдень позначки термометра триматимуться на рівні 0,-4 градусів.

У суботу ще пануватиме над Україною антициклон, тому повсюди очікується суха погода,

– зазначає синоптик.

У Києві субота, 24 листопада, буде сухою й морозною. Вдень стовпчик термометра показуватиме -2-4 градуси, вночі він опуститься до -5-7 градусів.

Діденко попереджає, що така погода принесе суттєві стрибки атмосферного тиску.

Прогноз погоди на суботу, 24 листопада, у містах України:

Ужгород – +5…+7

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – 0…+2

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – -1…+1

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – -1…-3

Вінниця – -2…-4

Одеса – 0…+2

Миколаїв – 0…+2

Херсон – 0…+2

Сімферополь –0…+2

Кропивницький – -2…-4

Черкаси – -2…-4

Чернігів – -2…-4

Суми – -2…-4

Полтава – -2… -4

Дніпро – -1…-3

Запоріжжя – 0…-2

Донецьк – -1…-3

Луганськ – -2…-4

Харків – -2…-4

Київ – -2…-4



Прогноз погоди в Україні на 24 листопада від Укргідрометцентру