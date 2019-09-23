Прогноз погоды на 24 сентября: лето уже за спиной – ночью заморозки, днем прохладно
Погода в Украине во вторник, 24 сентября, будет сухой и солнечной, однако ощутимо прохладной.
"Атмосфера сразу скумекала, что уже довольно нежиться и манежиться, пора утепляться и намекать гражданам на украинском подсоньи, что лето уже за спиной, а перед нами – зима", – пишет украинская синоптик Наталья Диденко.
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Днем вторника, 24 сентября, температура будет колебаться в пределах +10...+16 градусов. Зато в ночь на среду, 25 сентября, на Севере и Востоке будут заморозки до 4 градусов ниже нуля. Впрочем, на Юге и Западе все еще не так холодно – от 6 до 13 градусов тепла.
Ветер восточный, несильный, со скоростью до 10 метров в секунду.
В Киеве сухо с температурой ночью до 2 мороза, а вот днем до +14.
Как раз время перенести цветы с балконов на внутренние подоконники, взять на работу шерстяную кофту, пока не будет отопления, и купить пуховое одеяло украинского производства,
– советует Диденко.
Прогноз погоды на вторник, 24 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +21...+23
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +14...+16
Ровно – +13...+15
Житомир – +12...+14
Винница – +16...+18
Одесса – +19...+21
Николаев – +19...+21
Херсон – +17...+19
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +11...+13
Сумы – + 11... + 13
Полтава – +14...+16
Днепр – +15...+17
Запорожье –+17...+19
Донецк – +11...+13
Луганск – +11...+13
Харьков – +11...+13
Киев – +12...+14
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 24 сентября