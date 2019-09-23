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      Прогноз погоды на 24 сентября: лето уже за спиной – ночью заморозки, днем прохладно

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      Погода 24 сентября 2019 Украина – прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 24 сентября / Иллюстративное фото (pixabay)

      Погода в Украине во вторник, 24 сентября, будет сухой и солнечной, однако ощутимо прохладной.

      "Атмосфера сразу скумекала, что уже довольно нежиться и манежиться, пора утепляться и намекать гражданам на украинском подсоньи, что лето уже за спиной, а перед нами – зима", – пишет украинская синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Важно! Заморозки в Украине: где будет холоднее всего

      Днем вторника, 24 сентября, температура будет колебаться в пределах +10...+16 градусов. Зато в ночь на среду, 25 сентября, на Севере и Востоке будут заморозки до 4 градусов ниже нуля. Впрочем, на Юге и Западе все еще не так холодно – от 6 до 13 градусов тепла.

      Ветер восточный, несильный, со скоростью до 10 метров в секунду.

      В Киеве сухо с температурой ночью до 2 мороза, а вот днем до +14.

      Как раз время перенести цветы с балконов на внутренние подоконники, взять на работу шерстяную кофту, пока не будет отопления, и купить пуховое одеяло украинского производства,
      – советует Диденко.

      Прогноз погоды на вторник, 24 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +21...+23

      Львов – +19...+21

      Ивано-Франковск – +20...+22

      Тернополь – +17...+19

      Черновцы – +18...+20

      Хмельницкий – +16...+18

      Луцк – +14...+16

      Ровно – +13...+15

      Житомир – +12...+14

      Винница – +16...+18

      Одесса – +19...+21

      Николаев – +19...+21

      Херсон – +17...+19

      Симферополь – +19...+21

      Кропивницкий – +14...+16

      Черкассы – +14...+16

      Чернигов – +11...+13

      Сумы – + 11... + 13

      Полтава – +14...+16

      Днепр – +15...+17

      Запорожье –+17...+19

      Донецк – +11...+13

      Луганск – +11...+13

      Харьков – +11...+13

      Киев – +12...+14

      Погода
      Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 24 сентября

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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