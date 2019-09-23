Прогноз погоды на 24 сентября: лето уже за спиной – ночью заморозки, днем прохладно

Погода в Украине во вторник, 24 сентября, будет сухой и солнечной, однако ощутимо прохладной.

"Атмосфера сразу скумекала, что уже довольно нежиться и манежиться, пора утепляться и намекать гражданам на украинском подсоньи, что лето уже за спиной, а перед нами – зима", – пишет украинская синоптик Наталья Диденко.

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Днем вторника, 24 сентября, температура будет колебаться в пределах +10...+16 градусов. Зато в ночь на среду, 25 сентября, на Севере и Востоке будут заморозки до 4 градусов ниже нуля. Впрочем, на Юге и Западе все еще не так холодно – от 6 до 13 градусов тепла.

Ветер восточный, несильный, со скоростью до 10 метров в секунду.

В Киеве сухо с температурой ночью до 2 мороза, а вот днем до +14.

Как раз время перенести цветы с балконов на внутренние подоконники, взять на работу шерстяную кофту, пока не будет отопления, и купить пуховое одеяло украинского производства,

– советует Диденко.

Прогноз погоды на вторник, 24 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +21...+23

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +14...+16

Ровно – +13...+15

Житомир – +12...+14

Винница – +16...+18

Одесса – +19...+21

Николаев – +19...+21

Херсон – +17...+19

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +11...+13

Сумы – + 11... + 13

Полтава – +14...+16

Днепр – +15...+17

Запорожье –+17...+19

Донецк – +11...+13

Луганск – +11...+13

Харьков – +11...+13

Киев – +12...+14



Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 24 сентября