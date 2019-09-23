Прогноз погоди на 24 вересня: літо вже за спиною – вночі заморозки, удень прохолодно

Погода в Україні у вівторок, 24 вересня, буде сухою та сонячною, однак відчутно прохолодною.

"Атмосфера одразу скумекала, що вже досить ніжитися і маніжитися, пора утеплятися і натякати громадянам на українському підсонні, що літо вже – за спиною, а перед нами – зима", – пише українська синоптикиня Наталка Діденко.

Важливо! Заморозки в Україні: де буде найхолодніше

Удень вівторка, 24 вересня, температура коливатиметься у межах +10...+16 градусів. Натомість у ніч на середу, 25 вересня, на Півночі та Сході будуть заморозки до 4 градусів нижче нуля. Утім, на Півдні та Заході все ще не так холодно – від 6 до 13 градусів тепла.

Вітер східний, несильний, швидкістю до 10 метрів за секунду.

У Києві сухо з температурою вночі до 2 морозу, а от удень до +14.

Якраз час перенести квіти з балконів на внутрішні підвіконня, взяти на роботу вовняну кофту, поки не буде опалення, і купити пухову ковдру українського виробництва,

– радить Діденко.

Прогноз погоди на вівторок, 24 вересня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +16…+18

Луцьк – +14…+16

Рівне – +13…+15

Житомир – +12…+14

Вінниця – +16…+18

Одеса – +19…+21

Миколаїв – +19…+21

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +14…+16

Черкаси – +14…+16

Чернігів – +11…+13

Суми – +11…+13

Полтава – +14…+16

Дніпро – +15…+17

Запоріжжя –+17…+19

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +11…+13

Харків – +11…+13

Київ – +12…+14



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 24 вересня