Прогноз погоди на 24 вересня: літо вже за спиною – вночі заморозки, удень прохолодно
Погода в Україні у вівторок, 24 вересня, буде сухою та сонячною, однак відчутно прохолодною.
"Атмосфера одразу скумекала, що вже досить ніжитися і маніжитися, пора утеплятися і натякати громадянам на українському підсонні, що літо вже – за спиною, а перед нами – зима", – пише українська синоптикиня Наталка Діденко.
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Удень вівторка, 24 вересня, температура коливатиметься у межах +10...+16 градусів. Натомість у ніч на середу, 25 вересня, на Півночі та Сході будуть заморозки до 4 градусів нижче нуля. Утім, на Півдні та Заході все ще не так холодно – від 6 до 13 градусів тепла.
Вітер східний, несильний, швидкістю до 10 метрів за секунду.
У Києві сухо з температурою вночі до 2 морозу, а от удень до +14.
Якраз час перенести квіти з балконів на внутрішні підвіконня, взяти на роботу вовняну кофту, поки не буде опалення, і купити пухову ковдру українського виробництва,
– радить Діденко.
Прогноз погоди на вівторок, 24 вересня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +16…+18
Луцьк – +14…+16
Рівне – +13…+15
Житомир – +12…+14
Вінниця – +16…+18
Одеса – +19…+21
Миколаїв – +19…+21
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +14…+16
Черкаси – +14…+16
Чернігів – +11…+13
Суми – +11…+13
Полтава – +14…+16
Дніпро – +15…+17
Запоріжжя –+17…+19
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +11…+13
Харків – +11…+13
Київ – +12…+14
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 24 вересня