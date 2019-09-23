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      Прогноз погоди на 24 вересня: літо вже за спиною – вночі заморозки, удень прохолодно

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      Погода 24 вересня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 24 вересня / Ілюстративне фото (pixabay)

      Погода в Україні у вівторок, 24 вересня, буде сухою та сонячною, однак відчутно прохолодною.

      "Атмосфера одразу скумекала, що вже досить ніжитися і маніжитися, пора утеплятися і натякати громадянам на українському підсонні, що літо вже – за спиною, а перед нами – зима", – пише українська синоптикиня Наталка Діденко.

      Важливо! Заморозки в Україні: де буде найхолодніше

      Удень вівторка, 24 вересня, температура коливатиметься у межах +10...+16 градусів. Натомість у ніч на середу, 25 вересня, на Півночі та Сході будуть заморозки до 4 градусів нижче нуля. Утім, на Півдні та Заході все ще не так холодно – від 6 до 13 градусів тепла.

      Вітер східний, несильний, швидкістю до 10 метрів за секунду.

      У Києві сухо з температурою вночі до 2 морозу, а от удень до +14.

      Якраз час перенести квіти з балконів на внутрішні підвіконня, взяти на роботу вовняну кофту, поки не буде опалення, і купити пухову ковдру українського виробництва,
      – радить Діденко.

      Прогноз погоди на вівторок, 24 вересня, у містах України:

      Ужгород – +21…+23

      Львів – +19…+21

      Івано-Франківськ – +20…+22

      Тернопіль – +17…+19

      Чернівці – +18…+20

      Хмельницький – +16…+18

      Луцьк – +14…+16

      Рівне – +13…+15

      Житомир – +12…+14

      Вінниця – +16…+18

      Одеса – +19…+21

      Миколаїв – +19…+21

      Херсон – +17…+19

      Сімферополь – +19…+21

      Кропивницький – +14…+16

      Черкаси – +14…+16

      Чернігів – +11…+13

      Суми – +11…+13

      Полтава – +14…+16

      Дніпро – +15…+17

      Запоріжжя –+17…+19

      Донецьк – +11…+13

      Луганськ – +11…+13

      Харків – +11…+13

      Київ – +12…+14

      Погода
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 24 вересня

      blog_ava
      Заморозки в Україні: де буде найхолодніше
      сьогодні
      44119
      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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