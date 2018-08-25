Прогноз погоды на 25 августа: по всей территории Украины солнечно и жарко

Погода в Украине в субботу, 25 августа, будет жаркой и солнечной. Лишь в западных областях Украины пройдут локальные дожди и прогремят грозы.

Об этом сообщает на своем сайте Украинский гидрометеорологический центр. Читайте также: Самый мощный за 30 лет: на Гавайи надвигается страшный ураган Средняя температура воздуха составит +28 ... + 30 градусов, а скорость ветра 5–10 метров в секунду. Прогноз погоды на субботу, 25 августа, в городах Украины: Ужгород – 28 ... + 30 Львов – +26 ... + 28 Ивано–Франковск – 25 ... + 27 Тернополь – +26 ... + 28 Черновцы – +26 ... + 28 Хмельницкий – +26 ... + 28 Луцк – +24 ... + 26 Ровно – +27 ... + 29 Житомир – +27 ... + 29 Винница – +27 ... + 29 Одесса – 28 ... + 30 Николаев – +30 ... + 32 Херсон – +30 ... + 32 Симферополь – +30 ... + 32 Кропивницкий – +27 ... + 29 Черкассы – +27 ... + 29 Чернигов – +26 ... + 28 Сумы – +26 ... + 28 Полтава – 28 ... + 30 Днепр – 28 ... + 30 Запорожье – +30 ... + 32 Донецк – +27 ... + 29 Луганск – +27 ... + 29 Харьков – +27 ... + 29 Киев – 28 ... + 30 Прогноз погоды в Украине на 25 августа