Прогноз погоды на 25 августа: по всей территории Украины солнечно и жарко
Погода в Украине в субботу, 25 августа, будет жаркой и солнечной. Лишь в западных областях Украины пройдут локальные дожди и прогремят грозы.
Об этом сообщает на своем сайте Украинский гидрометеорологический центр.
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Средняя температура воздуха составит +28 ... + 30 градусов, а скорость ветра 5–10 метров в секунду.
Прогноз погоды на субботу, 25 августа, в городах Украины:
Ужгород – 28 ... + 30
Львов – +26 ... + 28
Ивано–Франковск – 25 ... + 27
Тернополь – +26 ... + 28
Черновцы – +26 ... + 28
Хмельницкий – +26 ... + 28
Луцк – +24 ... + 26
Ровно – +27 ... + 29
Житомир – +27 ... + 29
Винница – +27 ... + 29
Одесса – 28 ... + 30
Николаев – +30 ... + 32
Херсон – +30 ... + 32
Симферополь – +30 ... + 32
Кропивницкий – +27 ... + 29
Черкассы – +27 ... + 29
Чернигов – +26 ... + 28
Сумы – +26 ... + 28
Полтава – 28 ... + 30
Днепр – 28 ... + 30
Запорожье – +30 ... + 32
Донецк – +27 ... + 29
Луганск – +27 ... + 29
Харьков – +27 ... + 29
Киев – 28 ... + 30
Прогноз погоды в Украине на 25 августа