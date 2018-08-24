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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Прогноз погоди на 25 серпня:по всій території України сонячно та спекотно

14 Читать новость на русском
Прогноз погоди в Україні на 25 серпня
Прогноз погоди в Україні на 25 серпня / 24 Канал

Погода в Україні у суботу, 25 серпня, буде спекотною та сонячною. Лише в західних областях України пройдуть локальні дощі та прогримлять грози.

Про це повідомляє на своєму сайті Український гідрометеорологічний центр.

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Середня температура повітря становитиме +28...+30 градусів, а швидкість вітру 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди на суботу, 25 серпня, у містах України:

Ужгород – +28...+30

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +24...+26

Рівне – +27...+29

Житомир – +27...+29

Вінниця – +27...+29

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +26...+28

Суми – +26...+28

Полтава – +28...+30

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +27...+29

Харків – +27...+29

Київ – +28...+30

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Прогноз погоди в Україні на 25 серпня

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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