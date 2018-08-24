Прогноз погоди на 25 серпня:по всій території України сонячно та спекотно
Погода в Україні у суботу, 25 серпня, буде спекотною та сонячною. Лише в західних областях України пройдуть локальні дощі та прогримлять грози.
Про це повідомляє на своєму сайті Український гідрометеорологічний центр.
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Середня температура повітря становитиме +28...+30 градусів, а швидкість вітру 5-10 метрів на секунду.
Прогноз погоди на суботу, 25 серпня, у містах України:
Ужгород – +28...+30
Львів – +26...+28
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +26...+28
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +24...+26
Рівне – +27...+29
Житомир – +27...+29
Вінниця – +27...+29
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +26...+28
Суми – +26...+28
Полтава – +28...+30
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +27...+29
Харків – +27...+29
Київ – +28...+30
Прогноз погоди в Україні на 25 серпня
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