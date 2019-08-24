Прогноз погоды на 25 августа: в Украине ясно и жарко, небольшие грозы омоют лишь Закарпатье
Погода в Украине в воскресенье, 25 августа, будет теплой, солнечной и ясной. В то же время, порывистый восточный ветер прекрасно будет спасать от жары.
По всей Украине – без осадков, только в Прикарпатье и Закарпатье возможны периодические грозовые дожди. Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.
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Жарче всего будет на Юге. Так, на Николаевской, Херсонской и в Крыму температура воздуха поднимется до +32 ... +35 градусов.
Более комфортными будут температурные отметки в северных регионах. На Волыни, Ровненской, Черниговской, а также – в Сумской воздух прогреется до 24 ... 27 градусов с отметкой "плюс".
Ветер будет восточный, северо-восточный, его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.
Внимание! 25 августа в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В Киеве ожидается теплая и солнечная погода. В столице синоптики прогнозируют +25 ... +27 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 25 августа, в городах Украины:
Ужгород – +31 ... +33
Львов – +26 ... +28
Ивано-Франковск – +26 ... +28
Тернополь – +25 ... +27
Черновцы – +26 ... +28
Хмельницкий – +26 ... +28
Луцк – +25 ... +27
Ровно – +25 ... +27
Житомир – +26 ... +28
Винница – +26 ... +28
Одесса – +31 ... +33
Николаев – +32 ... + 34
Херсон – +33 ... +35
Симферополь – +32 ... + 34
Кропивницкий – +26 ... +28
Черкассы – +25 ... +27
Чернигов – +25 ... +27
Суммы – +24 ... +26
Полтава – +25 ... +27
Днепр – +28 ... +30
Запорожье – +31 ... +33
Донецк – +27 ... +29
Луганск – +27 ... +29
Харьков – +26 ... +28
Киев – +25 ... +27
Прогноз погоды на воскресенье, 25 августа, от Укргидрометцентра