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      Прогноз погоды на 25 августа: в Украине ясно и жарко, небольшие грозы омоют лишь Закарпатье

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      Погода 25 августа 2019 Украина: какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 25 августа / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в воскресенье, 25 августа, будет теплой, солнечной и ясной. В то же время, порывистый восточный ветер прекрасно будет спасать от жары.

      По всей Украине – без осадков, только в Прикарпатье и Закарпатье возможны периодические грозовые дожди. Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

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      Жарче всего будет на Юге. Так, на Николаевской, Херсонской и в Крыму температура воздуха поднимется до +32 ... +35 градусов.

      Более комфортными будут температурные отметки в северных регионах. На Волыни, Ровненской, Черниговской, а также – в Сумской воздух прогреется до 24 ... 27 градусов с отметкой "плюс".

      Ветер будет восточный, северо-восточный, его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.

      Внимание! 25 августа в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

      В Киеве ожидается теплая и солнечная погода. В столице синоптики прогнозируют +25 ... +27 градусов.

      Прогноз погоды на воскресенье, 25 августа, в городах Украины:

      Ужгород – +31 ... +33

      Львов – +26 ... +28

      Ивано-Франковск – +26 ... +28

      Тернополь – +25 ... +27

      Черновцы – +26 ... +28

      Хмельницкий – +26 ... +28

      Луцк – +25 ... +27

      Ровно – +25 ... +27

      Житомир – +26 ... +28

      Винница – +26 ... +28

      Одесса – +31 ... +33

      Николаев – +32 ... + 34

      Херсон – +33 ... +35

      Симферополь – +32 ... + 34

      Кропивницкий – +26 ... +28

      Черкассы – +25 ... +27

      Чернигов – +25 ... +27

      Суммы – +24 ... +26

      Полтава – +25 ... +27

      Днепр – +28 ... +30

      Запорожье – +31 ... +33

      Донецк – +27 ... +29

      Луганск – +27 ... +29

      Харьков – +26 ... +28

      Киев – +25 ... +27

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      Прогноз погоды на воскресенье, 25 августа, от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Жара в Украине Погода
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