Прогноз погоды на 25 августа: в Украине ясно и жарко, небольшие грозы омоют лишь Закарпатье

Погода в Украине в воскресенье, 25 августа, будет теплой, солнечной и ясной. В то же время, порывистый восточный ветер прекрасно будет спасать от жары.

По всей Украине – без осадков, только в Прикарпатье и Закарпатье возможны периодические грозовые дожди. Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

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Жарче всего будет на Юге. Так, на Николаевской, Херсонской и в Крыму температура воздуха поднимется до +32 ... +35 градусов.

Более комфортными будут температурные отметки в северных регионах. На Волыни, Ровненской, Черниговской, а также – в Сумской воздух прогреется до 24 ... 27 градусов с отметкой "плюс".

Ветер будет восточный, северо-восточный, его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.

Внимание! 25 августа в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве ожидается теплая и солнечная погода. В столице синоптики прогнозируют +25 ... +27 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 25 августа, в городах Украины:

Ужгород – +31 ... +33

Львов – +26 ... +28

Ивано-Франковск – +26 ... +28

Тернополь – +25 ... +27

Черновцы – +26 ... +28

Хмельницкий – +26 ... +28

Луцк – +25 ... +27

Ровно – +25 ... +27

Житомир – +26 ... +28

Винница – +26 ... +28

Одесса – +31 ... +33

Николаев – +32 ... + 34

Херсон – +33 ... +35

Симферополь – +32 ... + 34

Кропивницкий – +26 ... +28

Черкассы – +25 ... +27

Чернигов – +25 ... +27

Суммы – +24 ... +26

Полтава – +25 ... +27

Днепр – +28 ... +30

Запорожье – +31 ... +33

Донецк – +27 ... +29

Луганск – +27 ... +29

Харьков – +26 ... +28

Киев – +25 ... +27



Прогноз погоды на воскресенье, 25 августа, от Укргидрометцентра