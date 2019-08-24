Прогноз погоди на 25 серпня: в Україні ясно та спекотно, невеличкі грози омиють лиш Закарпаття
Погода в Україні у неділю, 25 серпня, буде теплою, сонячною та ясною. Водночас, поривчастий східний вітер чудово рятуватиме від спеки.
По всій Україні – без опадів, лише на Прикарпатті й Закарпатті можливі періодичні грозові дощі. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.
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Найспекотніше буде на Півдні. Так, на Миколаївщині, Херсонщині та у Криму температура повітря підніметься до +32…+35 градусів.
Більш комфортними будуть температурні позначки у північних регіонах. На Волині, Рівненщині, Чернігівщині, а також – на Сумщині повітря прогріється до 24…27 градусів із позначкою "плюс".
Вітер буде східний, північно-східний, його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.
Увага! 25 серпня в Україні збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Києві очікується тепла та сонячна погода. У столиці синоптики прогнозують +25...+27 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 25 серпня, у містах України:
Ужгород – +31…+33
Львів – +26…+28
Івано-Франківськ – +26…+28
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +26…+28
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +26…+28
Вінниця – +26…+28
Одеса – +31…+33
Миколаїв – +32…+34
Херсон – +33…+35
Сімферополь – +32…+34
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +25…+27
Суми – +24…+26
Полтава – +25…+27
Дніпро – +28…+30
Запоріжжя – +31…+33
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +27…+29
Харків – +26…+28
Київ – +25…+27