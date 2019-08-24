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      Прогноз погоди на 25 серпня: в Україні ясно та спекотно, невеличкі грози омиють лиш Закарпаття

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      Погода 25 серпня 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 25 серпня / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у неділю, 25 серпня, буде теплою, сонячною та ясною. Водночас, поривчастий східний вітер чудово рятуватиме від спеки.

      По всій Україні – без опадів, лише на Прикарпатті й Закарпатті можливі періодичні грозові дощі. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

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      Найспекотніше буде на Півдні. Так, на Миколаївщині, Херсонщині та у Криму температура повітря підніметься до +32…+35 градусів.

      Більш комфортними будуть температурні позначки у північних регіонах. На Волині, Рівненщині, Чернігівщині, а також – на Сумщині повітря прогріється до 24…27 градусів із позначкою "плюс".

      Вітер буде східний, північно-східний, його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

      Увага! 25 серпня в Україні збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

      У Києві очікується тепла та сонячна погода. У столиці синоптики прогнозують +25...+27 градусів.

      Прогноз погоди на неділю, 25 серпня, у містах України:

      Ужгород – +31…+33

      Львів – +26…+28

      Івано-Франківськ – +26…+28

      Тернопіль – +25…+27

      Чернівці – +26…+28

      Хмельницький – +26…+28

      Луцьк – +25…+27

      Рівне – +25…+27

      Житомир – +26…+28

      Вінниця – +26…+28

      Одеса – +31…+33

      Миколаїв – +32…+34

      Херсон – +33…+35

      Сімферополь – +32…+34

      Кропивницький – +26…+28

      Черкаси – +25…+27

      Чернігів – +25…+27

      Суми – +24…+26

      Полтава – +25…+27

      Дніпро – +28…+30

      Запоріжжя – +31…+33

      Донецьк – +27…+29

      Луганськ – +27…+29

      Харків – +26…+28

      Київ – +25…+27

      прогноз погоди на 25 серпня погода серпень Україна спека
      Прогноз погоди на неділю, 25 серпня, від Укргідрометцентру

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