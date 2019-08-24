Прогноз погоди на 25 серпня: в Україні ясно та спекотно, невеличкі грози омиють лиш Закарпаття

Погода в Україні у неділю, 25 серпня, буде теплою, сонячною та ясною. Водночас, поривчастий східний вітер чудово рятуватиме від спеки.

По всій Україні – без опадів, лише на Прикарпатті й Закарпатті можливі періодичні грозові дощі. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

Курйоз: На мешканців Колорадо налетіли десятки матраців: кумедне відео

Найспекотніше буде на Півдні. Так, на Миколаївщині, Херсонщині та у Криму температура повітря підніметься до +32…+35 градусів.

Більш комфортними будуть температурні позначки у північних регіонах. На Волині, Рівненщині, Чернігівщині, а також – на Сумщині повітря прогріється до 24…27 градусів із позначкою "плюс".

Вітер буде східний, північно-східний, його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

Увага! 25 серпня в Україні збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві очікується тепла та сонячна погода. У столиці синоптики прогнозують +25...+27 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 25 серпня, у містах України:

Ужгород – +31…+33

Львів – +26…+28

Івано-Франківськ – +26…+28

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +26…+28

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +26…+28

Вінниця – +26…+28

Одеса – +31…+33

Миколаїв – +32…+34

Херсон – +33…+35

Сімферополь – +32…+34

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +25…+27

Суми – +24…+26

Полтава – +25…+27

Дніпро – +28…+30

Запоріжжя – +31…+33

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +27…+29

Харків – +26…+28

Київ – +25…+27



Прогноз погоди на неділю, 25 серпня, від Укргідрометцентру