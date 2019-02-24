Прогноз погоды на 25 февраля: холод и осадки постепенно уходят из Украины

Погода в понедельник, 25 февраля, в Украине будет определяться борьбой мощных атмосферных гигантов – циклона и антициклона. Именно поэтому, несмотря на сравнительно теплую погоду без осадков, украинцы будут чувствовать прохладный порывистый ветер.

Циклон, правда, будет уступать антициклону, а тот, в свою очередь, будет вытеснять с территории Украины осадки и холод. В восточной и юго-восточной части страны снег немного задержится. Впрочем, в большинстве областей осадков все же не будет, пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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Средняя температура днем ​​будет колебаться в пределах +3 ... + 8 градусов.

Наиболее холодно, меньше +3 – в Сумах, Полтаве, Донецке, Луганске и Харькове.

Теплее всего, до 9 градусов выше нуля, будет во Львовской и Ивано-Франковской областях.

"Потепление, конечно, не может не радовать, но пока не расслабляемся. Февраль продолжается. И хотя до календарной весны недалеко, до астрономической еще топать и топать", – отметила Диденко.

Прогноз погоды на понедельник, 25 февраля, в городах Украины:

Ужгород – + 5 ... + 7

Львов – + 7 ... + 9

Ивано-Франковск – +7 ... +9

Тернополь – + 5 ... + 7

Черновцы – +6 ... +8

Хмельницкий – + 5 ... + 7

Луцк – + 5 ... + 7

Ровно – + 5 ... + 7

Житомир – + 4 ... + 6

Винница – + 4 ... + 6

Одесса – + 4 ... + 6

Николаев – + 3 ... + 5

Херсон – +3 ... + 5

Симферополь – + 2 ... + 4

Кропивницкий – +3 ... + 5

Черкассы – +3 ... + 5

Чернигов – +3 ... + 5

Суммы – + 1 ... + 3

Полтава – + 2 ... + 4

Днепр – +3 ... + 5

Запорожье – +2 ... +4

Донецк – + 1 ... + 3

Луганск – + 1 ... + 3

Харьков – + 1 ... + 3

Киев – + 4 ... + 6



Погода на понедельник, 25 февраля, от Укргидрометцентра