Прогноз погоды на 25 февраля: холод и осадки постепенно уходят из Украины
Погода в понедельник, 25 февраля, в Украине будет определяться борьбой мощных атмосферных гигантов – циклона и антициклона. Именно поэтому, несмотря на сравнительно теплую погоду без осадков, украинцы будут чувствовать прохладный порывистый ветер.
Циклон, правда, будет уступать антициклону, а тот, в свою очередь, будет вытеснять с территории Украины осадки и холод. В восточной и юго-восточной части страны снег немного задержится. Впрочем, в большинстве областей осадков все же не будет, пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
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Средняя температура днем будет колебаться в пределах +3 ... + 8 градусов.
Наиболее холодно, меньше +3 – в Сумах, Полтаве, Донецке, Луганске и Харькове.
Теплее всего, до 9 градусов выше нуля, будет во Львовской и Ивано-Франковской областях.
"Потепление, конечно, не может не радовать, но пока не расслабляемся. Февраль продолжается. И хотя до календарной весны недалеко, до астрономической еще топать и топать", – отметила Диденко.
Прогноз погоды на понедельник, 25 февраля, в городах Украины:
Ужгород – + 5 ... + 7
Львов – + 7 ... + 9
Ивано-Франковск – +7 ... +9
Тернополь – + 5 ... + 7
Черновцы – +6 ... +8
Хмельницкий – + 5 ... + 7
Луцк – + 5 ... + 7
Ровно – + 5 ... + 7
Житомир – + 4 ... + 6
Винница – + 4 ... + 6
Одесса – + 4 ... + 6
Николаев – + 3 ... + 5
Херсон – +3 ... + 5
Симферополь – + 2 ... + 4
Кропивницкий – +3 ... + 5
Черкассы – +3 ... + 5
Чернигов – +3 ... + 5
Суммы – + 1 ... + 3
Полтава – + 2 ... + 4
Днепр – +3 ... + 5
Запорожье – +2 ... +4
Донецк – + 1 ... + 3
Луганск – + 1 ... + 3
Харьков – + 1 ... + 3
Киев – + 4 ... + 6
Погода на понедельник, 25 февраля, от Укргидрометцентра