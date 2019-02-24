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      Прогноз погоды на 25 февраля: холод и осадки постепенно уходят из Украины

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      Погода 25 февраля 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 25 февраля / kakprosto.ru

      Погода в понедельник, 25 февраля, в Украине будет определяться борьбой мощных атмосферных гигантов – циклона и антициклона. Именно поэтому, несмотря на сравнительно теплую погоду без осадков, украинцы будут чувствовать прохладный порывистый ветер.

      Циклон, правда, будет уступать антициклону, а тот, в свою очередь, будет вытеснять с территории Украины осадки и холод. В восточной и юго-восточной части страны снег немного задержится. Впрочем, в большинстве областей осадков все же не будет, пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Средняя температура днем ​​будет колебаться в пределах +3 ... + 8 градусов.

      Наиболее холодно, меньше +3 – в Сумах, Полтаве, Донецке, Луганске и Харькове.

      Теплее всего, до 9 градусов выше нуля, будет во Львовской и Ивано-Франковской областях.

      "Потепление, конечно, не может не радовать, но пока не расслабляемся. Февраль продолжается. И хотя до календарной весны недалеко, до астрономической еще топать и топать", – отметила Диденко.

      Прогноз погоды на понедельник, 25 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – + 5 ... + 7

      Львов – + 7 ... + 9

      Ивано-Франковск – +7 ... +9

      Тернополь – + 5 ... + 7

      Черновцы – +6 ... +8

      Хмельницкий – + 5 ... + 7

      Луцк – + 5 ... + 7

      Ровно – + 5 ... + 7

      Житомир – + 4 ... + 6

      Винница – + 4 ... + 6

      Одесса – + 4 ... + 6

      Николаев – + 3 ... + 5

      Херсон – +3 ... + 5

      Симферополь – + 2 ... + 4

      Кропивницкий – +3 ... + 5

      Черкассы – +3 ... + 5

      Чернигов – +3 ... + 5

      Суммы – + 1 ... + 3

      Полтава – + 2 ... + 4

      Днепр – +3 ... + 5

      Запорожье – +2 ... +4

      Донецк – + 1 ... + 3

      Луганск – + 1 ... + 3

      Харьков – + 1 ... + 3

      Киев – + 4 ... + 6

       

       

      Погода
      Погода на понедельник, 25 февраля, от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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