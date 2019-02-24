Прогноз погоди на 25 лютого: холод і опади поступово відступають з України

Погода у понеділок, 25 лютого, в Україні буде визначатися боротьбою потужних атмосферних гігантів – циклону та антициклону. Саме тому, попри порівняно теплу погоду без опадів, українці відчуватимуть прохолодний поривчастий вітер.

Циклон, щоправда, поступатиметься антициклону, а той, у свою чергу, витіснятиме з території України опади й холод. У східній та південно-східній частині країни затримається трохи снігу. Утім, в більшості областей опадів все ж не буде, пише український синоптик Наталка Діденко.

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Середня температура удень коливатиметься у межах +3...+8 градусів.

Найхолодніше, навіть менше за +3 – у Сумах, Полтаві, Донецьку, Луганську та Харкові.

Найтепліше, аж до 9 градусів вище нуля, буде у Львівській та Івано-Франківській областях.

"Потепління, звичайно, не може не радувати, але поки що не розслабляємося. Лютий ще триває. І хоча до календарної весни недалеко, до астрономічної ще присідать і присідать", – наголосила Діденко.

Прогноз погоди на понеділок, 25 лютого, у містах України:

Ужгород – +5…+7

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +5…+7

Рівне – +5…+7

Житомир – +4…+6

Вінниця – +4…+6

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +3…+5

Херсон – +3…+5

Сімферополь – +2…+4

Кропивницький – +3…+5

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +3…+5

Суми – +1…+3

Полтава – +2…+4

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – +1…+3

Луганськ – +1…+3

Харків – +1…+3

Київ – +4…+6



Погода на понеділок, 25 лютого, від Укргідрометцентру