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      Прогноз погоди на 25 лютого: холод і опади поступово відступають з України

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      Погода 25 лютого 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 25 лютого / kakprosto.ru

      Погода у понеділок, 25 лютого, в Україні буде визначатися боротьбою потужних атмосферних гігантів – циклону та антициклону. Саме тому, попри порівняно теплу погоду без опадів, українці відчуватимуть прохолодний поривчастий вітер.

      Циклон, щоправда, поступатиметься антициклону, а той, у свою чергу, витіснятиме з території України опади й холод. У східній та південно-східній частині країни затримається трохи снігу. Утім, в більшості областей опадів все ж не буде, пише український синоптик Наталка Діденко.

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      Середня температура удень коливатиметься у межах +3...+8 градусів.

      Найхолодніше, навіть менше за +3 – у Сумах, Полтаві, Донецьку, Луганську та Харкові. 

      Найтепліше, аж до 9 градусів вище нуля, буде у Львівській та Івано-Франківській областях.

      "Потепління, звичайно, не може не радувати, але поки що не розслабляємося. Лютий ще триває. І хоча до календарної весни недалеко, до астрономічної ще присідать і присідать", – наголосила Діденко.

      Прогноз погоди на понеділок, 25 лютого, у містах України:

      Ужгород – +5…+7

      Львів – +7…+9

      Івано-Франківськ – +7…+9

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +6…+8

      Хмельницький – +5…+7

      Луцьк – +5…+7

      Рівне – +5…+7

      Житомир – +4…+6

      Вінниця – +4…+6

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +3…+5

      Херсон – +3…+5

      Сімферополь – +2…+4

      Кропивницький – +3…+5

      Черкаси – +3…+5

      Чернігів – +3…+5

      Суми – +1…+3

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +3…+5

      Запоріжжя – +2…+4

      Донецьк – +1…+3

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +1…+3

      Київ – +4…+6

      Погода
      Погода на понеділок, 25 лютого, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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