Прогноз погоди на 25 лютого: холод і опади поступово відступають з України
Погода у понеділок, 25 лютого, в Україні буде визначатися боротьбою потужних атмосферних гігантів – циклону та антициклону. Саме тому, попри порівняно теплу погоду без опадів, українці відчуватимуть прохолодний поривчастий вітер.
Циклон, щоправда, поступатиметься антициклону, а той, у свою чергу, витіснятиме з території України опади й холод. У східній та південно-східній частині країни затримається трохи снігу. Утім, в більшості областей опадів все ж не буде, пише український синоптик Наталка Діденко.
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Середня температура удень коливатиметься у межах +3...+8 градусів.
Найхолодніше, навіть менше за +3 – у Сумах, Полтаві, Донецьку, Луганську та Харкові.
Найтепліше, аж до 9 градусів вище нуля, буде у Львівській та Івано-Франківській областях.
"Потепління, звичайно, не може не радувати, але поки що не розслабляємося. Лютий ще триває. І хоча до календарної весни недалеко, до астрономічної ще присідать і присідать", – наголосила Діденко.
Прогноз погоди на понеділок, 25 лютого, у містах України:
Ужгород – +5…+7
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +5…+7
Рівне – +5…+7
Житомир – +4…+6
Вінниця – +4…+6
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +3…+5
Херсон – +3…+5
Сімферополь – +2…+4
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +3…+5
Суми – +1…+3
Полтава – +2…+4
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – +1…+3
Луганськ – +1…+3
Харків – +1…+3
Київ – +4…+6
Погода на понеділок, 25 лютого, від Укргідрометцентру