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      Прогноз погоды на 25 января: в Украине усилится мороз, снежно будет только на Западе

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      Погода 25 января 2019 Украина: какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды в Украине на 25 января / 24 канал

      Погода в Украине в пятницу, 25 января, будет прохладной и морозной, однако на побережьях Черного и Азовского морей сохранятся температурные показатели с "плюсовой" отметкой. Осадки синоптики прогнозируют только в западных регионах, а также в Одесской области.

      Усилению мороза будет способствовать приход на территорию Украины антициклона, передает украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Днем -7...-12 градусов. На Юге днем все наоборот: 0...+5 градусов. Контрасты у нас – ого! Снег будет идти преимущественно на Западе,
      – отмечает Диденко.

      Так, холоднее всего в пятницу, 25 января, будет на Сумщине, там дневная температура опустится до 8...10 градусов с пометкой "минус".

      Теплее всего, в свою очередь, будет в Крыму. Там столбики термометров поднимутся до +8...+10 градусов.

      Небольшие осадки в виде снега синоптики обещают в течение всего дня в западных регионах. Также снег с дождем возможен на Одесщине.

      На дорогах, кроме южных областей, местами гололедица.

      Ветер будет северо-восточным, 7 – 12 метров в секунду.

      Прогноз погоды на пятницу, 25 января, в городах Украины:

      Ужгород – 0...+2

      Львов – -3...-5

      Ивано-Франковск – -3...-5

      Тернополь – -4...-6

      Черновцы – -4...-6

      Хмельницкий – -4...-6

      Луцк – -3...-5

      Ровно – -3...-5

      Житомир – -6...-8

      Винница – -3...-5

      Одесса – +1...+3

      Николаев – +1...+3

      Херсон – +2...+4

      Симферополь – +8...+10

      Кропивницкий – -3...-5

      Черкассы – -6...-8

      Чернигов – -7...-9

      Сумы – -8...-10

      Полтава – -6...-8

      Днепр – -3...-5

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – 0...+2

      Луганск – -1...-3

      Харьков – -6...-8

      Киев – -7...-9

      погода січень прогноз погоди на 25 січня
      Прогноз погоды на пятницу, 25 января, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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