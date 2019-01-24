Прогноз погоды на 25 января: в Украине усилится мороз, снежно будет только на Западе

Погода в Украине в пятницу, 25 января, будет прохладной и морозной, однако на побережьях Черного и Азовского морей сохранятся температурные показатели с "плюсовой" отметкой. Осадки синоптики прогнозируют только в западных регионах, а также в Одесской области.

Усилению мороза будет способствовать приход на территорию Украины антициклона, передает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Днем -7...-12 градусов. На Юге днем все наоборот: 0...+5 градусов. Контрасты у нас – ого! Снег будет идти преимущественно на Западе,

– отмечает Диденко.

Так, холоднее всего в пятницу, 25 января, будет на Сумщине, там дневная температура опустится до 8...10 градусов с пометкой "минус".

Теплее всего, в свою очередь, будет в Крыму. Там столбики термометров поднимутся до +8...+10 градусов.

Небольшие осадки в виде снега синоптики обещают в течение всего дня в западных регионах. Также снег с дождем возможен на Одесщине.

На дорогах, кроме южных областей, местами гололедица.

Ветер будет северо-восточным, 7 – 12 метров в секунду.

Прогноз погоды на пятницу, 25 января, в городах Украины:

Ужгород – 0...+2

Львов – -3...-5

Ивано-Франковск – -3...-5

Тернополь – -4...-6

Черновцы – -4...-6

Хмельницкий – -4...-6

Луцк – -3...-5

Ровно – -3...-5

Житомир – -6...-8

Винница – -3...-5

Одесса – +1...+3

Николаев – +1...+3

Херсон – +2...+4

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – -3...-5

Черкассы – -6...-8

Чернигов – -7...-9

Сумы – -8...-10

Полтава – -6...-8

Днепр – -3...-5

Запорожье – +3...+5

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...-3

Харьков – -6...-8

Киев – -7...-9



Прогноз погоды на пятницу, 25 января, от Укргидрометцентра