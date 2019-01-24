Прогноз погоды на 25 января: в Украине усилится мороз, снежно будет только на Западе
Погода в Украине в пятницу, 25 января, будет прохладной и морозной, однако на побережьях Черного и Азовского морей сохранятся температурные показатели с "плюсовой" отметкой. Осадки синоптики прогнозируют только в западных регионах, а также в Одесской области.
Усилению мороза будет способствовать приход на территорию Украины антициклона, передает украинский синоптик Наталья Диденко.
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Днем -7...-12 градусов. На Юге днем все наоборот: 0...+5 градусов. Контрасты у нас – ого! Снег будет идти преимущественно на Западе,
– отмечает Диденко.
Так, холоднее всего в пятницу, 25 января, будет на Сумщине, там дневная температура опустится до 8...10 градусов с пометкой "минус".
Теплее всего, в свою очередь, будет в Крыму. Там столбики термометров поднимутся до +8...+10 градусов.
Небольшие осадки в виде снега синоптики обещают в течение всего дня в западных регионах. Также снег с дождем возможен на Одесщине.
На дорогах, кроме южных областей, местами гололедица.
Ветер будет северо-восточным, 7 – 12 метров в секунду.
Прогноз погоды на пятницу, 25 января, в городах Украины:
Ужгород – 0...+2
Львов – -3...-5
Ивано-Франковск – -3...-5
Тернополь – -4...-6
Черновцы – -4...-6
Хмельницкий – -4...-6
Луцк – -3...-5
Ровно – -3...-5
Житомир – -6...-8
Винница – -3...-5
Одесса – +1...+3
Николаев – +1...+3
Херсон – +2...+4
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – -3...-5
Черкассы – -6...-8
Чернигов – -7...-9
Сумы – -8...-10
Полтава – -6...-8
Днепр – -3...-5
Запорожье – +3...+5
Донецк – 0...+2
Луганск – -1...-3
Харьков – -6...-8
Киев – -7...-9
Прогноз погоды на пятницу, 25 января, от Укргидрометцентра
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