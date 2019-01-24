Прогноз погоди на 25 січня: в Україні посилиться мороз, сніжитиме лише на Заході

Погода в Україні у п'ятницю, 25 січня, буде прохолодною та морозною, проте на узбережжях Чорного і Азовського морів утримаються температурні показники із "плюсовою" відміткою. Опади синоптики передбачають лише у західних регіонах, а також – на Одещині.

Посиленню морозу сприятиме прихід на територію України антициклону, передає український синоптик Наталка Діденко.

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Вдень -7...-12 градусів. На Півдні вдень все навпаки: 0...+5 градусів. Контрасти в нас – ого! Сніг йтиме переважно на Заході,

– зазначає Діденко.

Так, найхолодніше у п'ятницю, 25 січня, буде на Сумщині, там денна температура опуститься до 8...10 градусів із позначкою "мінус".

Найтепліше, своєю чергою, буде у Криму. Там стовпчики термометрів піднімуться до +8...+10 градусів.

Невеликі опади у вигляді снігу синоптики обіцяють протягом усього дня у західних регіонах. Також сніг із дощем можливий на Одещині.

На дорогах, окрім південних областей, місцями ожеледиця.

Вітер буде північно-східним, 7 – 12 метрів за секунду.

Прогноз погоди на п'ятницю, 25 січня, у містах України:

Ужгород – 0…+2

Львів – -3…-5

Івано-Франківськ – -3…-5

Тернопіль – -4…-6

Чернівці – -4…-6

Хмельницький – -4…-6

Луцьк – -3…-5

Рівне – -3…-5

Житомир – -6…-8

Вінниця – -3…-5

Одеса – +1…+3

Миколаїв – +1…+3

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +8…+10

Кропивницький – -3…-5

Черкаси – -6…-8

Чернігів – -7…-9

Суми – -8…-10

Полтава – -6…-8

Дніпро – -3…-5

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – 0…+2

Луганськ – -1…-3

Харків – -6…-8

Київ – -7…-9



Прогноз погоди на п'ятницю, 25 січня, від Укргідрометцентру